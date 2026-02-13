Le cortan el cuello e intentan asesinarlo por negarse a darles un cigarrillo en Madrid

La víctima, de 40 años y padre de familia, fue atacada por un grupo de jóvenes cerca del estadio del Rayo Vallecano. Lo apuñalaron en el cuello y le rompieron varios dientes. Malherido, grabó un vídeo que entregó como prueba
Los agentes de Policía Nacional de la Comisaría de Puente de Vallecas lograron identificar y detener a tres autores del ataque: un joven peruano de 18 años y dos menores, de 15 años, uno de ellos hondureño y otro español. Todos tienen antecedentes y son conocidos de la Policía por su relación con bandas latinas, aunque según las pesquisas esa no fue la motivación del ataque. La víctima
La Policía Nacional logró detener a tres presuntos autores. Dos de ellos tienen 15 años. El tercero, de 18 años, ha ingresado en prisión.
Según denunció a la Policía, un grupo de "chicos y chicas latinos muy jóvenes, de entre 15 y 20 años" .
