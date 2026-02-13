edición general
108 meneos
1351 clics
Le cortan el cuello e intentan asesinarlo por negarse a darles un cigarrillo en Madrid

Le cortan el cuello e intentan asesinarlo por negarse a darles un cigarrillo en Madrid

La víctima, de 40 años y padre de familia, fue atacada por un grupo de jóvenes cerca del estadio del Rayo Vallecano. Lo apuñalaron en el cuello y le rompieron varios dientes. Malherido, grabó un vídeo que entregó como prueba

| etiquetas: violencia , madrid , homicidios , apuñalamientos
59 49 1 K 369 actualidad
87 comentarios
59 49 1 K 369 actualidad
Comentarios destacados:                    
Battlestar #7 Battlestar
Después de tantas décadas aún hay que aclarar que "tienes un cigarrillo" es un eufemismo de "dame todo lo que lleves" ?
15 K 178
#22 Dav3n
#7 Los chavales de hoy día piensan que en los 90 llevábamos un mosquetón en el cinturón por estética xD
8 K 107
Alakrán_ #86 Alakrán_
#7 No se quién te ha contado eso. ¿Le han robado a este señor? No.

Es una escusa para darte una paliza gratuita.
0 K 14
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Luego dicen que no fumar alarga la vida...
7 K 96
senador #53 senador
#2 HumoR negro, pero vale. xD
0 K 10
Supercinexin #61 Supercinexin
#2 De joven, cuando dejé de fumar, llevaba siempre un paquete de Nobel en la chaqueta con unos pocos cigarrillos. Puramente psicológico, para no ponerme más nervioso sobretodo por la noche cuando estaba en casa y en un ataque de mono hubiera tenido que irme a buscar alguna gasolinera abierta.

Quizá es una costumbre que debería retomar en algunas ciudades: llevar siempre un par de cigarrillos sueltos encima,. jajaja
1 K 30
andran #27 andran
A este pobre hombre estos animales que le han atacado han decidido que no quieren pagarle la pensión y lo mejor es quitarlo de enmedio.
Deportación después de cumplir condena con prohibición de entrada y para el español pena de carcel a ver si escarmientan.
7 K 81
Aguarrás #31 Aguarrás *
#27 Habría que hablar con Bukele, que si se los mandamos en pack lo mismo nos hace precio... :roll:
Puta escoria, son un lastre.
No hagamos nada contra las bandas latinas, no. Que es, racismo.
No cabe un gilipollas más, a ver cuánto tarda alguno en saltar.
2 K 27
StuartMcNight #16 StuartMcNight
#13 está Abascal de portero en el aeropuerto?

Haces esa pregunta tambien en el caso contrario?

Toma primo. Para que veas de que se trata y dejes de hacerte el canelo:

www.facebook.com/reel/803038751563947
5 K 59
#21 Cincocuatrotres
#16 informes chorras hay en abundancia, hasta de enanitos del bosque.
1 K 0
#8 poxemita
Hay que firmar un acuerdo con Bukele y mandarle a los aprendices de pandilleros.
5 K 50
amouseonmars #11 amouseonmars
#8 Pues que sepas que de los riesgos confirmados que supone comer jamón (que es una carne procesada) añades los riesgos de los ahumados principalmente debido a la presencia de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) y otros compuestos que, consumidos con frecuencia, están relacionados con un mayor riesgo de cáncer. Doble cupón.
0 K 10
the_fuck_right #72 the_fuck_right
#11 Lo del jamón de bellota viene por dos lados:
- Estudios específicos que, como dices, por si solos un par de estudios no dicen mucho
- De manera indirecta, por la composición que tiene, se puede "entender" que probablemente, bajo consumo moderado, sea beneficioso y no perjudicial. El tema de los tipos de grasas y la caída del mito de grasa=colesterol lleva décadas asentado, otra cosa es que los médicos de cabeza que se sacaron la plaza en el 85 y no se han reciclado desde entonces…   » ver todo el comentario
0 K 9
#40 rogerillu
En un mundo ideal, al hijo de puta que lo apuñaló en el cuello lo tendrían que matar. Tenga 15 o 18 años, me da igual.
3 K 35
Narmer #70 Narmer
#40 Y quitarle los órganos, que es joven y puede salvar vidas. Seamos pragmáticos ante todo.
0 K 7
Macnulti_reencarnado #14 Macnulti_reencarnado
En los 80 era peor.
Disfrutad lo votado.
12 K 34
StuartMcNight #18 StuartMcNight
#14 Disfrutad lo votado.

Compiyogui!!!! Ha ocurrido en Madrid. BORRA BORRA!!! Que tu comentario va contra los jefes.
12 K 145
Macnulti_reencarnado #46 Macnulti_reencarnado
#18 a tu ritmo, no fuerces.
0 K 8
Expat_Guinea_Ecuatorial #50 Expat_Guinea_Ecuatorial
#18 Madrid no tiene competencias de inmigracion como Cataluña si tendra. Que no digo que las fuera usar porque Ayuso es de fronteras abiertas pero por si no te habias dado cuenta
0 K 6
triste_realidad #55 triste_realidad
#14 En los 80 le pasó eso a un vecino mio.
No salió en las noticias.
0 K 7
Macnulti_reencarnado #79 Macnulti_reencarnado
#55 ahí lo tienes. Nada de que preocuparse.
0 K 8
LeDYoM #32 LeDYoM
Wardrid?
1 K 29
Expat_Guinea_Ecuatorial #51 Expat_Guinea_Ecuatorial
#32 Madrillin, respetemos los memes
0 K 6
#65 tierramar *
Y que nadie se llame a engaño con VOX: www.meneame.net/m/Artículos/vox-favor-inmigracion-hispana VOX a favor de la inmigración "hispana" PP y VOX compiten por los votos de la inmigración latina
1 K 26
Don_Pixote #17 Don_Pixote
"hicos y chicas latinos muy jóvenes, de entre 15 y 20 años "

nada, chiquilladas
1 K 20
#23 Toponotomalasuerte *
estás cosas con la meloni no pasan.... A qué no? Sí disfrutamos lo votado mientras podamos, antes de que nos vuelva a meter en la mierda la derecha como hizo Mariano y antes el de las armas de destrucción masiva.

#_14 enmierdar y se esconde... Suelta su publi para idiotas y que nadie le rechiste.
1 K 18
Brill #58 Brill
A ver, digo yo que en este caso lo del cigarrillo es lo de menos. Irían ya con ganas de agredir a alguien.
1 K 18
#25 mariopg
joder,cómo está barcelona…
1 K 16
pitercio #49 pitercio
Vaya unos mierdas. Necesitan reclusión y educación urgente. Por cierto, hay una comisaría a 500 metros, podrían darse una vuelta de vez en cuando.
0 K 15
platypu #19 platypu
Habran pedido ya la nacionalidad?
2 K 15
Justiciero_Solitario #29 Justiciero_Solitario
#19 Estos son los que luego van a conseguir la nacionalidad firmando un documento "responsable" de antecedentes penales.
2 K 12
DORO.C #39 DORO.C
"jóvenes"... :roll:
2 K 15
Cabre13 #54 Cabre13
#39 El meme de entrar a todas las noticias para fingir que se oculta información... :roll:
1 K 18
Larusico #68 Larusico
pero hay que proteger a los reincidentes(Y no me refiero al grupo precisamente)
1 K 14
Atrydas #52 Atrydas
Un poco raro el titular. En mis tiempos que te apuñalaran en el cuello ya implicaba el intento de asesinato.
1 K 13
elGude #81 elGude
#77 Nada, hombre, es para que vayas a soltar tus racistadas y argumentios de niño pequeño ahí.
0 K 13
Connect #37 Connect
Si se lee hasta el final, algo que actualmente cuesta a la gente, se puede ver que

Los agentes de Policía Nacional de la Comisaría de Puente de Vallecas lograron identificar y detener a tres autores del ataque: un joven peruano de 18 años y dos menores, de 15 años, uno de ellos hondureño y otro español. Todos tienen antecedentes y son conocidos de la Policía por su relación con bandas latinas, aunque según las pesquisas esa no fue la motivación del ataque. La víctima

…   » ver todo el comentario
0 K 13
Expat_Guinea_Ecuatorial #60 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#37 Esos ya son desechos sociales, perdidos para la sociedad, seguiran cometiendo crimenes, causando daño y costando dinero hasta que se mueran... especialmente con las leyes que hay y el sistema, porque lo mismo con mano durisima se les puede convertir en gente de provecho
2 K 20
Narmer #69 Narmer
#60 Yo ya lo he dicho otras veces: hay que buscar penas que sean disuasorias, que generen mucho miedo a recibir el castigo para que realmente sean efectivas. Y que, por muy menores que sean, reciban un castigo al nivel del crimen cometido.

Eso y, aunque no sea del todo de mi agrado, que haya más cámaras por toda la
ciudad para identificar rápidamente a los malhechores.
0 K 7
taSanás #80 taSanás
#69 un adolescente no computa correctamente el riesgo del castigo.
Por otro lado, crees que no sabe que hay un gran castigo por asesinar a alguien de una puñalada en el cuello? (Que es lo que intentó) Lo saben, pero no “procesan”

Salvo que me digas que las penas por asesinato en España son bajas, que ahí puede haber discusión, sí
0 K 7
elGude #63 elGude
#41 ayer salio una noticia de un tio que mató a otro de un puñetazo por ser de burgos, cuando el otro también era español.
0 K 13
#66 Luiskelele
#63 tenían que ir de la manita al agujero más infecto que haya en el sistema penitenciario español junto con estos, pero ha salido libre xD

Pero el código penal es muy duro y no sé qué más.
0 K 11
Kmisetas #77 Kmisetas
#63 Gracias por avisar.
0 K 6
Cidwel #35 Cidwel
Noseque de madrid en los 80, dejad de menear estas cosas que nos jodeis la sensación de seguridad /s
0 K 10
Fisionboy #78 Fisionboy
Creéis que sería buen momento para abrir un negocio de cotas de malla en las grandes ciudades?
0 K 10
#34 Toponotomalasuerte
#28 si se puede. Se puede aseverar que hay mucho subnormal que compra discursos absurdos atendiendo al dedo mientras los que los usan les roban hasta las bragas.... Y encima los subnormales sonrien y se alegran.
0 K 10
#59 Luiskelele
#34 la gente se indigna con la corrupción. Pero la gente se enfada y mucho, cuando no puedes ni salir a la calle por tu barrio.

Y es normal, esconder esa realidad no le hace ningún favor a nadie, salvo irónicamente a vox y de más. Y el pp si se pusiera en modo talibán con la inmigración sacaban mayoría absoluta que ríete tú de la de Felipe González. pero les faltan cojones.
0 K 11
PsySkeletor #38 PsySkeletor
Estas noticas y eventos son las que hacen que VOX prometa eso y suba como la espuma.

Si es que no se le da respuesta a estas necesidades, otros lo harán.
0 K 9
#44 Godoferoz
#38 pero si vox es de los que dice que la inmigración latina es la buena por ser catolica apostolica romana, para ellos los unicos violentos del mundo son los moritos
1 K 26
#67 pascuaI
#57 Creía que eso es lo que habías hecho tú en tu primera réplica, en donde criticabas que yo mencionase la masiva llegada de latinos que promueve la derecha porque el PSOE no sé qué.
0 K 8
#75 PeloPene
Pinta a segarro aislado. Disfruten de lo votado y circulen por favor
0 K 7
#76 carlos61
Es que ya vale... Encima de cortarle el cuello, intentan asesinarle. No hay derecho
0 K 7
#82 Nastar
Segarro amego?
0 K 7
BlackDog #84 BlackDog
#73 Pues tristemente, leyendo la noticia

La Policía Nacional logró detener a tres presuntos autores. Dos de ellos tienen 15 años. El tercero, de 18 años, ha ingresado en prisión.

Los de 15 por ahí andan, en casa o acuchillando a otro tio
0 K 7
BlackDog #47 BlackDog
Esto tiene pinta de iniciación de banda... encima seguro que era menor, espero que se pase la puta vida en la cárcel, y no le traten como menor... Felicidades amigo, has entrado en la banda, ahora serás miembro de por vida en chirona
0 K 7
#62 Luiskelele
#47 el menor con un curso de 50horas de lo malas que son las bandas va que chuta. Que si no seríamos racistas, o dios no lo quiera, fascistas y varios istas más.
0 K 11
taSanás #83 taSanás
#62 lo que somos es NoMiresArribistas
0 K 7
Narmer #73 Narmer
#47 Sabes que eso en España es imposible. Este chaval ni pisará la cárcel. Con suerte, unos pocos años en un centro de menores y a la calle.

Yo sería más de practicarle cavidades en los dientes sin anestesia durante varias semanas y recordarle que, a la siguiente, serán varios meses de dolor continuado. A ver si así se lo piensa dos veces.
0 K 7
#56 lestat
Cerca del estadio del rayo vallecano... No serán los de La Liga no? Igual empezaron con un :
- tú pirateas el fútbol? Y tienes un cigarro?
0 K 6
francisco_Lara_ranchal #85 francisco_Lara_ranchal
Por el tenor de algunos comentarios , pareciera que lamentan que el incidente no acabara con la defunción del agredido. Sospecho que son los mismos que resucitan a ETA cada vez que pueden aunque la banda ya huele a muerto hace años.
0 K 6
#33 didodido *
Cuando se pondrá dura las leyes con los inmigrantes? Pregunta seria. En cuanto cometas un delito grave, a tu puto país. Y si eres menor, a tu puto país tu y tus tutores. Para llenar la cárcel de basura vamos sobrados con los patrios.
0 K 6
#45 unomasdelmonton
#33 hablo del desconocimiento pero igual no son inmigrantes sino españoles con facciones sudamericas
0 K 9
#3 Icelandpeople *
#1 Cigarrillo:

Según denunció a la Policía, un grupo de "chicos y chicas latinos muy jóvenes, de entre 15 y 20 años" .
4 K 48
Canha #71 Canha
#3 carcel sin derecho a paro ni hostias y cuando acaben para su pais. O mejor aun, acuerdo con los países de procedencia para que cumplan la pena ahi. Lo unico que me escama de esto es que mediante sobornos no la cumplan bien.
3 K 52
antesdarle #4 antesdarle
#1 “chicos y chicas latinos muy jóvenes”
8 K 70
#5 NoMeVeas
#1 negativo por no leerse el artículo antes de opinar. Son latinos buenos, supongo.
2 K 24
#6 pascuaI
#1 No eran moros, eran sudamericanos, que es la inmigración buena que nos traen PP y Vox.
11 K 92
#13 Cincocuatrotres
#6 que nos traen PP y Vox ? Porque lo dices? Para contrarrestar la que nos trae el PSOE, está Abascal de portero en el aeropuerto? Hasta en eso nos quieren dividir, dividiran a los latinos de los musulmanes y por supuesto a los pocos españoles que quedaran, las multinacionales y los que oagan hacen su trabajo.
3 K 27
#48 pascuaI
#13 Te dividirán a ti, yo estoy en contra de ambas cosas, de las regularizaciones del PSOE y de la derecha que va a latinoamérica a traerse inmigrantes al peso. Tú apoyarás que lleguen unos inmigrantes y que se eche a otros, pero esa contradicción ya es sólo cosa tuya.
0 K 8
#57 Cincocuatrotres
#48 si te inventan lo que piensas los demas te tienes que creer muy listo
0 K 8
Forni #64 Forni *
#13 Son ellos los que emplean el término "inmigración buena". Es lo que tiene la propaganda mediante la desinformación y la hipocresía, es más fácil creer en una falsa dicotomía que usar cabeza.
0 K 10
#26 mariopg
#6 es buena porque se dejan explotar bien y van a misa
0 K 7
Kmisetas #41 Kmisetas
#26 Al contrario de los que vienen a pedir segarros y vestir de Batman a sus mujeres dices?
0 K 6
Lenari #42 Lenari
#6 Sudamerica tiene un nivel de violencia brutal.

Dentro de lo cabe, se intengran mejor que la inmigración que viene del otro lado del estrecho, lo que a largo plazo generará menos problemas porque tienden mucho más a mezclarse con los locales. Pero si es masiva, también va a generar problemas.
0 K 10
#87 RecórtateTú
#42 La integración no tiene nada que ver con la procedencia. Tiene que ver con los valores que enseñan en casa, ya seas del país que seas y, practiques la creencia que practiques, a ver qué tendrá que ver el tocino con la velocidad, en serio.
0 K 7
keiko_san #9 keiko_san
#1 Leete el articulo y deja de preguntar memeces
5 K 40
domadordeboquerones #10 domadordeboquerones
#1 Te ha salido caro el chiste amego
2 K 27
StuartMcNight #12 StuartMcNight *
#1 Hay que ser cenutrio para correr a toda prisa a escribir un comentario anti-extranjeros 15 segundos despues de que se publique la noticia... y equivocarse.

Negativo porque solo demuestra ni que para venir a hablar de tu libro sois capaces de enteraros de nada.
6 K 65
#15 Toponotomalasuerte
#1 lo sucia que tienes la cabeza llena de prejuicios te hace vivir en una realidad paralela... Bueno, para lelos.
2 K 40
#28 Cincocuatrotres
#15 siempre hay excepciones a la norma, no se puede aseverar nada con total seguridad.
0 K 8
Don_Pixote #20 Don_Pixote
#1 le pideron " un segarro miamol"
3 K 30
#24 espartino
#1 No, le demandaron un pito bro
1 K 11
Jack29 #30 Jack29
#1 eran niñoratas que se creen que son una mara en Miami y que viveen en San Andreas, muy estetica rapera y esas gilipolleces de la que no os quejais "porque es cultura muy parecida ala nuestra, no como la africana".
Y hay que reirse
0 K 8
Kmisetas #36 Kmisetas
#1 Cuidado, trampa de strikes.
2 K 17
JohnnyPergamino #43 JohnnyPergamino
#1 Y uno era español y todo.
0 K 8

menéame