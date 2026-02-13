Arundhati Roy se retira de la Berlinale ante la "inadmisible" negativa del jurado a condenar el genocidio en Gaza

La escritora india iba a presentar una película en la sección de clásicos y no acudirá ante las palabras de Wim Wenders y el resto del jurado alegando que el cine no es político y evitando hablar del genocidio en Palestina Escucharlos decir que el arte no debería ser político es asombroso. Es una forma de silenciar una conversación sobre un crimen de lesa humanidad mientras se desarrolla ante nosotros en tiempo real, cuando artistas, escritores y cineastas deberían estar haciendo todo lo posible por detenerlo"