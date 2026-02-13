edición general
225 meneos
244 clics
Arundhati Roy se retira de la Berlinale ante la "inadmisible" negativa del jurado a condenar el genocidio en Gaza

Arundhati Roy se retira de la Berlinale ante la "inadmisible" negativa del jurado a condenar el genocidio en Gaza

La escritora india iba a presentar una película en la sección de clásicos y no acudirá ante las palabras de Wim Wenders y el resto del jurado alegando que el cine no es político y evitando hablar del genocidio en Palestina Escucharlos decir que el arte no debería ser político es asombroso. Es una forma de silenciar una conversación sobre un crimen de lesa humanidad mientras se desarrolla ante nosotros en tiempo real, cuando artistas, escritores y cineastas deberían estar haciendo todo lo posible por detenerlo"

| etiquetas: arundhati roy , berlinale , retirada , gaza , cine , jurado
97 128 2 K 330 cultura
71 comentarios
97 128 2 K 330 cultura
Comentarios destacados:                  
#5 #3 Cualquiera con un mínimo de humanidad condena este y cualquier genocidio. Parece que no es tu caso, ni el de Wim Wenders
Moixa #1 Moixa
Me ha caido a los pies wim wenders
14 K 171
rogerius #2 rogerius
#1 Eso venía a decir. :-|
4 K 83
pitercio #8 pitercio
#1 Wim se vende.
1 K 24
EsUnaPreguntaRetórica #11 EsUnaPreguntaRetórica
#1 Es alemán, no sé de qué te sorprendes.
2 K 21
Jotage51 #71 Jotage51
#1 mira a ver si respira!
0 K 6
Asimismov #4 Asimismov
el cine no es político
:-O :-O :-O
o_o o_o o_o
:shit: :shit: :shit:
16 K 163
Mixtape96 #64 Mixtape96
#4 ahí va la reputación de otro premio prestigioso...
0 K 7
par #65 par
#4 Es que ya solo llamar 'politica' cuando un pais esta expulsando y masacrando una poblacion de sus tierras...
0 K 6
nospotfer #15 nospotfer
Lo que no entiendo yo es qué tiene de "político" despedazar niños a bombazos.
¿Cuando no quieres hablar de algo porque es incómodo dices que es político y ya está, o cómo funciona?
10 K 124
Beltenebros #29 Beltenebros *
#15
Con determinadas personas es un comodín muy usado. Lo he visto desde que tengo memoria. Una excusa muy mala para no afrontar un debate que saben que tienen perdido.
4 K 75
#59 ernovation
#15 Criticar las acciones de un gobierno siempre es una posición política. No tiene nada que ver con tener razón o no tenerla.
2 K 7
glynch #9 glynch
#6 que no es el sitio? Cualquier sitio es el mejor para condenar un genocidio.
Qué os pasa por la cabeza?
10 K 106
#12 ernovation
#9 Qué os pasa por la cabeza?

Pues que nadie puede obligar a otros a pensar nada.
4 K 13
EsUnaPreguntaRetórica #27 EsUnaPreguntaRetórica
#12 ¿Y quién los obliga?
3 K 44
#30 ernovation
#27 Arundhati Roy. Ha hecho todo lo posible.
4 K -24
EsUnaPreguntaRetórica #42 EsUnaPreguntaRetórica
#30 No ha hecho nada más que declinar ir a Berlín, porque le parecen una panda de gilipollas. No ha obligado a nada a nadie.
3 K 31
#44 ernovation
#42 Entonces ¿el titular es falso?
0 K 7
EsUnaPreguntaRetórica #48 EsUnaPreguntaRetórica
#44 Disculpa, no me había dado cuenta de que todos tus casi 200 comentarios han sido escritos esta semana. Que te vaya bonito.
0 K 6
glynch #67 glynch
#12 ya, pero qué tiene que ver eso?
0 K 7
Malinke #33 Malinke
#6 si se han pronunciado otras veces...

«...comienza la escritora que se ha sorprendido ante las declaraciones de varios miembros del jurado de la sección oficial, entre ellos, su presidente Wim Wenders, que contestó que el arte no era político a una pregunta sobre por qué Berlinale condena muchas injusticias, pero no se ha pronunciado sobre Palestina.»

Todo mundo sabe por qué no se refiren al genocidio de Gaza.

No se enfada y deja de respirar, simplemente no acude a un certamen donde miembros de un jurado responden a una pregunta con mentiras por no hacer un feo a Israel.
4 K 53
#13 carlos61 *
#6 y quien decide cual es el sitio adecuado?
Cualquier foro y cualquier altavoz debería ser utilizardo. No hay espacios al margen de la ética y la decencia
4 K 50
#18 ernovation
#13 No es tan complicado. Cada cual decide para sí mismo.
3 K -24
#63 ernovation
#18 Tres votos que están en contra de que cada cual decida por sí mismo. Se entiende pues que no se debe permitir que cada cual decida ni su propia opinión, o eso es lo que dicen con su voto.
2 K 7
#22 ernovation
#21 Esto no lo decides tú ni yo.
2 K -16
EldelaPepi #17 EldelaPepi *
#6
Esta señora no está obligando a nadie a hacer nada.
Solo está siendo coherente con su forma de pensar.
Como tú.
3 K 40
#20 ernovation *
#17 No les ha obligado sólo porque no puede. Mira como se ha tomado la negativa a que la obedezcan.

Han hecho muy bien negándose. Nadie tiene que soportar que le vengan a dar órdenes. Yo no habría esperado a que se fuera, sino que la habría echado antes.
0 K 7
EldelaPepi #34 EldelaPepi
#20
Eso está en tu cabeza, no ha sido lo que ha pasado.
No dudo que tú la hubieras echado. Se te lee muy transigente. :-)
1 K 19
#45 ernovation
#34 Entonces ¿el titular es falso?
0 K 7
EldelaPepi #49 EldelaPepi
#45
A ver, no les ha dicho "condenad el genocidio", ellos se han negado y entonces ella se ha ido.
Si leyeras la noticia lo entenderías. O puede que no.
Por cierto,¿tú condenas el genocidio en Gaza?
0 K 8
#53 ernovation
#49 no les ha dicho "condenad el genocidio", ellos se han negado y entonces ella se ha ido

Sienceramente que, en tal caso, no entiendo qué es a lo que se han negado.

Por cierto,¿tú condenas el genocidio en Gaza?

Esto es una pregunta personal, ya que no tiene absolutamente nada que ver con nada que yo haya dicho, ni ninguna relación con el tema en discusión. Si no puedes centrarte en el tema, pregúntate por qué no puedes. Me lo debo tomar como un intento de desviar la discusión.
0 K 7
EldelaPepi #54 EldelaPepi
#53
Me lo olía.
0 K 8
#56 ernovation
#54 Ya ves. Otro lo habría entendido a la primera. Si no he dicho otra cosa en ningún momento.
0 K 7
#52 euacca
Si el cine no es político por qué tienen tantos premios películas que son propaganda imperialista americana, empezando por casi todas las de la 2GM, pero muchísimas más. Por qué el ejército de USA subvenciona gran parte de muchas películas a cambio de poder cambiar lo que quieran en ellas.
1 K 26
#61 ernovation
#52 Lo que tengo oido es que el ejército USA perrmite el uso de su material para grabar películas a condición de tener el derecho de censura sobre el guión.
2 K 7
#70 euacca
#61 Escuché, concretamente de las de Marvel, que pusieron dinero, no solo material, y que censuraron cosas de verdad.
0 K 10
LeDYoM #26 LeDYoM
Seguro que estan todos en la lista de Epstein.
1 K 21
#39 C.Nutrio *
#26 No necesariamente. Son alemanes, así que ya tienen experiencia en apoyar a los nazis.
1 K 17
PaulDurden #19 PaulDurden
#16 Quédate con lo que te interesa, me la suda.
1 K 19
#23 ernovation
#19 Pues imagínate a mi. No cobro nada por aguantar a moralmente superiores.
0 K 7
PaulDurden #25 PaulDurden
#23 Un beso, guapi!
0 K 12
LeDYoM #31 LeDYoM
#28 Veo que cuando no tienes empatía siempre te sueltan los mismos argumentos.
Que poco originales los anti-genocidios, di que sí.
1 K 18
#46 ernovation
#31 Son los "argumentos" típicos de los moralmente superiores. Siempre es demagogia.
0 K 7
LeDYoM #47 LeDYoM
#46 Claro! Estar en contra del genocidio israelí es demagogia y superioridad moral!
Los argumentos fachas standard.
0 K 11
#50 ernovation
#47 No tiene nada que ver. Lo que no se puede hacer es irle deciendo a otros lo que deben o no condenar. Pero por supuesto que un moralmente superior sí que se cree con el derecho a imponer opiniones. Por supuesto que un moralmente superior usará la demagogia para justificar su matonismo.

Por supuesto que un moralmente superior creará un hombre de paja como: "Estar en contra del genocidio israelí es demagogia y superioridad moral", ya que enfrentarse al argumento real es algo que no puede hacer.
0 K 7
Jotage51 #14 Jotage51
Pero si son todos judíos, cómo lo van a condenar.
3 K 13
Rembrandt #32 Rembrandt
#14 ser judío no te hace gilipollas o hdp ......... ser antisemita, si
4 K 58
#36 C.Nutrio *
#32 Es justo al revés, y a las pruebas me remito.
0 K 7
Rembrandt #40 Rembrandt
#36 ¿ a qué pruebas te remites ?

¿Al revés quieres decir que ser judio es ser gilipollas y ser antisemita no?
0 K 10
EsUnaPreguntaRetórica #37 EsUnaPreguntaRetórica
#14 No hay ni un judío en el jurado.
0 K 6
Rembrandt #43 Rembrandt
#14 por cierto, tu nick ya veo que es de un avión nazi .... tu comentario contra los judios... eres un neonazi ? :-)

Hay que ser cutre para ser nazi a estas alturas jjajjajaja.... por dios, que cutre jajajajjaa
0 K 10
Jotage51 #69 Jotage51
#43 madre mía, te ha sentado mal la sopa, o qué?
Mi nick es por un grupo de heavy metal llamado Savatage, que supongo no conocerás.
En cuanto a lo de los neonazis, creo que te equivocas, desgraciadamente es lo que se lleva ahora. No sé si te has fijado en las últimas elecciones.
0 K 6
#58 ernovation
#14 Anda que no hay oposición en el mismo Israel.
0 K 7
almadepato #57 almadepato
Todo mi apoyo
0 K 11
Raziel_2 #51 Raziel_2
#6 A ver, que tu bajeza moral y ética no te permita ver las atrocidades, no significa que los demás tengan "superioridad moral", es que tu no llegas al minimo para ser una persona funcional.
0 K 11
#55 ernovation
#51 Entiendo que no esperas respuesta.
0 K 7
chemari #62 chemari *
#60 exacto. Ausencia de opinión ante un genocidio ya me dice todo lo que tengo que saber de esa persona.

El mal de nuestros días es la gente que calla ante injusticias para no meterse en lios
0 K 9
#41 amusgada
No tiene nada que ver, o sí, pero estos días que ando mirando el catálogo de RtvePlay me alucina que pueda haber, a la vez, unas 10 pelis sobre lo muchomal que se pasa bajo los nazis, que si el traductor de persa, que si suite francesa que si...

po claro que es política, no hay una jodida peli sobre el genocidio en Gaza pero sí tenemos 800 sobre lo malito que lo pasan los pobres judíos que luego van y hacen lo mismo x10.
0 K 9
chemari #38 chemari *
Cualquiera que pudiendo condenar el genocidio no lo hace, deja clara su postura: le importa mas la posibilidad de dejar de ganar dinero que defender los derechos humanos. Me gusta que los hagan retratarse.
0 K 9
#60 ernovation
#38 Esto que dices consiste en meterse con los demás por sus opiniones o incluso por la ausencia de tales opiniones. Es exactamente la imposición del discurso único.

Es inaceptable.
2 K 7
#35 jaramero
Los artistas conocidos son los que podrían organizar festivales que respeten la humanidad y no sirvan para blanquear crímenes como el genocidio de gazatíes.

Hacen falta estructuras sociales donde los genocidas no tengan metidos sus tentáculos.

No hay un contrapoder en occidente, así que nos toca mirar a oriente.
0 K 7
#66 veratus_62d669b4227f8
Quizás lo exigio porque en ese mismo foro ya se habian condenado otras como ya se ha dicho por aquí, y esta no es menos grave que otras, quizás hasta mucho mas por haberse desarrollado en una brutal y vergonzante asimetría de medios y fuerzas. Quizás esta directora crea que todos las personas nacidas, crecidas y educadas en una sociedad que nos ha dotado de cultura, en unas creencias que nos dan un sentido de la justicia, muchos en una religión que defiende la piedad, otros con unos valores…   » ver todo el comentario
0 K 7
JRambo #68 JRambo *
Hace muchos años viajé por motivos profesionales a una conferencia muy lejos de aquí, cerca de San Francisco. Una escala complicada por el mal tiempo retrasó mi vuelo, con lo que llegué tarde, agotada, y además la empresa la había liado con la reserva del hotel, con lo que se sumaron más complicaciones.

Tras esta odisea, una vez en la conferencia, que tenía que ver con cosas del trabajo, una compañera de allí, que seguramente había llegado en coche ese mismo día, intentó que se interrupiera y…   » ver todo el comentario
0 K 6
Meneanauta #5 Meneanauta
#3 Cualquiera con un mínimo de humanidad condena este y cualquier genocidio. Parece que no es tu caso, ni el de Wim Wenders
25 K 238
#7 Zamarro
#3 "Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor".
Autor: Desmond Tutu (Arzobispo sudafricano y Premio Nobel de la Paz).
15 K 137
PaulDurden #10 PaulDurden
#3 No es tan difícil hacer una rápida búsqueda en google para....
"La Berlinale ha mantenido un fuerte enfoque en la guerra de Ucrania desde 2023, solidarizándose con el país mediante la proyección de documentales y películas que retratan el conflicto. Obras como Superpower de Sean Penn y 20 Días en Mariúpol han destacado, mostrando el impacto de la invasión y el papel de Ucrania como bastión de libertad. "

Pero claro, entre la vagancia y la estupidez.... Las payasadas al circo....
10 K 119
#16 ernovation
#10 solidarizándose con el país mediante la proyección de documentales y películas

Proyectar documentales y películas es lo que hacen, y no es lo que se les quería obligar a hacer. Tampoco es que "se solidaricen" cuando simplemente están cumpliendo su función.
3 K -22
LeDYoM #24 LeDYoM
#3 Como si fueras palestino? Esos tampoco respiran.
1 K 18
#28 ernovation
#24 Te ha faltado decir eso de: "¿Y su tu madre, tu hermana y tu hija bla bla bla"
0 K 7

menéame