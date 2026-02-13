Arundhati Roy se retira de la Berlinale ante la "inadmisible" negativa del jurado a condenar el genocidio en Gaza

La escritora india iba a presentar una película en la sección de clásicos y no acudirá ante las palabras de Wim Wenders y el resto del jurado alegando que el cine no es político y evitando hablar del genocidio en Palestina Escucharlos decir que el arte no debería ser político es asombroso. Es una forma de silenciar una conversación sobre un crimen de lesa humanidad mientras se desarrolla ante nosotros en tiempo real, cuando artistas, escritores y cineastas deberían estar haciendo todo lo posible por detenerlo"
¿Cuando no quieres hablar de algo porque es incómodo dices que es político y ya está, o cómo funciona?
Con determinadas personas es un comodín muy usado. Lo he visto desde que tengo memoria. Una excusa muy mala para no afrontar un debate que saben que tienen perdido.
Qué os pasa por la cabeza?
Pues que nadie puede obligar a otros a pensar nada.
«...comienza la escritora que se ha sorprendido ante las declaraciones de varios miembros del jurado de la sección oficial, entre ellos, su presidente Wim Wenders, que contestó que el arte no era político a una pregunta sobre por qué Berlinale condena muchas injusticias, pero no se ha pronunciado sobre Palestina.»
Todo mundo sabe por qué no se refiren al genocidio de Gaza.
No se enfada y deja de respirar, simplemente no acude a un certamen donde miembros de un jurado responden a una pregunta con mentiras por no hacer un feo a Israel.
Cualquier foro y cualquier altavoz debería ser utilizardo. No hay espacios al margen de la ética y la decencia
Igual si es el sitio.
Esta señora no está obligando a nadie a hacer nada.
Solo está siendo coherente con su forma de pensar.
Como tú.
Han hecho muy bien negándose. Nadie tiene que soportar que le vengan a dar órdenes. Yo no habría esperado a que se fuera, sino que la habría echado antes.
Eso está en tu cabeza, no ha sido lo que ha pasado.
No dudo que tú la hubieras echado. Se te lee muy transigente.
A ver, no les ha dicho "condenad el genocidio", ellos se han negado y entonces ella se ha ido.
Si leyeras la noticia lo entenderías. O puede que no.
Por cierto,¿tú condenas el genocidio en Gaza?
Sienceramente que, en tal caso, no entiendo qué es a lo que se han negado.
Por cierto,¿tú condenas el genocidio en Gaza?
Esto es una pregunta personal, ya que no tiene absolutamente nada que ver con nada que yo haya dicho, ni ninguna relación con el tema en discusión. Si no puedes centrarte en el tema, pregúntate por qué no puedes. Me lo debo tomar como un intento de desviar la discusión.
Me lo olía.
Que poco originales los anti-genocidios, di que sí.
Los argumentos fachas standard.
Por supuesto que un moralmente superior creará un hombre de paja como: "Estar en contra del genocidio israelí es demagogia y superioridad moral", ya que enfrentarse al argumento real es algo que no puede hacer.
¿Al revés quieres decir que ser judio es ser gilipollas y ser antisemita no?
Hay que ser cutre para ser nazi a estas alturas jjajjajaja.... por dios, que cutre jajajajjaa
Mi nick es por un grupo de heavy metal llamado Savatage, que supongo no conocerás.
En cuanto a lo de los neonazis, creo que te equivocas, desgraciadamente es lo que se lleva ahora. No sé si te has fijado en las últimas elecciones.
El mal de nuestros días es la gente que calla ante injusticias para no meterse en lios
po claro que es política, no hay una jodida peli sobre el genocidio en Gaza pero sí tenemos 800 sobre lo malito que lo pasan los pobres judíos que luego van y hacen lo mismo x10.
Es inaceptable.
Hacen falta estructuras sociales donde los genocidas no tengan metidos sus tentáculos.
No hay un contrapoder en occidente, así que nos toca mirar a oriente.
Autor: Desmond Tutu (Arzobispo sudafricano y Premio Nobel de la Paz).
Autor: Desmond Tutu (Arzobispo sudafricano y Premio Nobel de la Paz).
"La Berlinale ha mantenido un fuerte enfoque en la guerra de Ucrania desde 2023, solidarizándose con el país mediante la proyección de documentales y películas que retratan el conflicto. Obras como Superpower de Sean Penn y 20 Días en Mariúpol han destacado, mostrando el impacto de la invasión y el papel de Ucrania como bastión de libertad. "
Pero claro, entre la vagancia y la estupidez.... Las payasadas al circo....
Proyectar documentales y películas es lo que hacen, y no es lo que se les quería obligar a hacer. Tampoco es que "se solidaricen" cuando simplemente están cumpliendo su función.