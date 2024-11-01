edición general
425 meneos
906 clics

La UCO admite que no ha investigado al novio de Ayuso, pero culpa a la lentitud en la Justicia

‘El Mundo’ recoge la justificación de los agentes que no han elaborado el informe que el juzgado les solicitó hace 150 días. La justificación, por supuesto, no lacera el nombre de la Benemérita, sino que echan balones fuera y culpan del retraso a la Justicia.

| etiquetas: uco , gonzález amador , justificación
165 260 5 K 498 actualidad
76 comentarios
165 260 5 K 498 actualidad
Comentarios destacados:                  
#1 Estos ya se cachondean de la gente y les da exactamente igual.
fareway #1 fareway
Estos ya se cachondean de la gente y les da exactamente igual.
82 K 784
pepel #2 pepel
#1 Tienen todos "el pelo blanco".
16 K 158
#46 JotaMcnulty *
#1 Es que es mucho más urgente juzgar un delito que comete un alto funcionario cuya función (Fiscal General) pone en jaque un Estado y la democracia de un país, que juzgar a un puto ciudadano que a nadie le importa una putísima mierda. Solamente a vosotros, porque atacando a este ciudadano, a este civil, atacáis a Ayuso. Imagínate si hay que ser hijo de puta para comparar los 2 hechos.

Cito a #13 y #2, solo por citar a 2 NPCs más de meneame
12 K -41
#59 Perete78 *
#46 mira, personalmente el otro día lo vi parcialmente como dices pero, contrastando más información, no puedo estar más en contra tuya. Sobre el papel, sí: es importante investigar si un Alto Funcionario ha cometido un delito si hay indicios, etc etc.
Pero el problema va más allá: es muy cantoso que se investigue justamente al Alto Funcionario que está poniendo contra las cuerdas a la pareja se la Comunidad Autónoma de Madrid que, gracias a su posición sentimental está aprovechándose de un…   » ver todo el comentario
3 K 37
#64 JotaMcnulty
#59 Lo que yo tengo clarísimo es que en meneame en los últimos 3 días han habido muchas nuevas sobre los dos ex número 2 del PSOE (qué casualidad) de los que nadie conocía sus tropelías (qué casualidad) y no he visto nada en portada. Sin embargo, cuando Ayuso se tira un pedo se llena todo de portadas.

Seguro que eres de los que piensas que una corrupción es mejor que otra, pero a mí no me la coláis.

Yo no sé si el Fiscal General es el culpable directo de la filtración, lo que sí me atrevo a…   » ver todo el comentario
1 K 6
Malinke #62 Malinke *
#46 que son la TIA que sólo trabaja Mortadelo y Filemón. Habrá gente de sobra para llevar dos casos, lo que no hay son ganas con unos y mucha ganas con otros, que hasta se exceden en sus funciones.
1 K 23
pepel #66 pepel
#46 ¿Como alto funcionario te refieres a IDA?¿O a la UCO que entre otras tiene sin investigar a González Amador?
0 K 20
#67 seruvi
#46 el ciudadano Quirón parece el receptor de las mordidas a cambio de destrozar la sanidad de todos. La compra de su ático "in extremis" se parece sospechosamente al ático de Estepona de Ignacio González.
1 K 12
#72 xuanra2002
#46 Pues yo estoy espero que sea porque tengan muchos más casos que investigar, pero recuerda que medio año son 182 días.
Es decir, estuvieron casi medio año para empezar a investigar un caso. Vete y dile a tu jefe que la tarea que te pidió la vas a empezar dentro de 5 meses a ver qué te dice. Porque la UCO no es Pepito que solo puede estar a una investigación
1 K 12
#8 concentrado
#1 Es no le han pasado cómo tienen que redactar el informe, y así no hay forma
3 K 49
Tontolculo #13 Tontolculo
#1 el que pueda hacer, que haga

O, en este que caso, que no haga
4 K 48
U5u4r10 #19 U5u4r10
#1 No más que este panfleto.
8 K -40
Cehona #28 Cehona
#19 El planfleto.
Para Begoña Gómez tardaron dos días en la UCO con la misma "lentitud" de la justicia..  media
11 K 112
obmultimedia #36 obmultimedia
#28 El informe lo tendran justo cuando anulen la causa judicial del testaferro como andan buscando desde el minuto 1 y diran " vaya, pues no hemos llegado a tiempo".
2 K 33
U5u4r10 #47 U5u4r10
#28 Que si, que la UCO muy mala. Menos cuando investiga al PP.
0 K 10
Cehona #52 Cehona
#47 Las mismas prisas que con Acciona.
Luego como a Bonilla, los pueden contratar en la Puerta del Sol.
1 K 16
oceanon3d #40 oceanon3d *
#19 Del Coronelsito que intuyo defiendes a capa y estada y sacado del juicio al FG de forma literal:


"Tú cuídate mucho que ya te digo que te vamos a necesitar a tope", a lo que ella contestó: "Ay, en qué estarás pensando". Estas frases descontextualizadas las metió en el sumario el Coronel Balas para dar a entender una trama entre fiscales en la causa del fiscal general.

Esta es la conversación al completo aportada en sede judicial:

-P. Rodríguez: "El…   » ver todo el comentario
7 K 55
Bapho #42 Bapho
#40 la leche...
0 K 9
oceanon3d #43 oceanon3d *
#42 Si: leche y de forma literal ¿porque crees que un juicio de este calado el TS prohibió televisarlo al completo? ... mucho esconden los medios y Tvs de derechas.
3 K 30
U5u4r10 #54 U5u4r10 *
#40 No sé qué trama das a entender con eso. Yo lo que veo es afinidad entre las dos personas. Si acaso lo único llamativo es el "te vamos a necesitar a tope" junto con el "ay en qué estarás pensando" Y no me hace falta saber que tiene desprendimiento de córnea para deducirlo. Y el que tenga desprendimiento de córnea o no me da igual, sinceramente. De hecho hasta podría catalogarse como dato privado de carácter sensible por ser referido a la salud.
Y bueno, que el panfletal, que recorta whatsapps para hacer creer que un coronel va a poner un bomba, haciendo cortes intercalados, se queje de que quiten la parte superior de la conversación en la que fue al oftalmólogo... en fin. Que se miren la viga antes en su ojo.
0 K 10
U5u4r10 #61 U5u4r10 *
#40
Mira, el propio panfletal ha recortado la conversación, como buenos hipócritas que son y tú la has puesto recortada por abajo también

Versión del elpanfletal
P. Rodríguez: "El lunes estuve en otro oftalmólogo. Me dio otro tipo de láser, que penetra más y es más específico para el desprendimiento. Más doloroso. Lo que me alerta es que estuve hace un par de meses en laservisión y no me vio esos nuevos desgarros”.
D. Villafañe: "Ostras, no sabía lo de los nuevos desgarros. ¡Ánimo y…   » ver todo el comentario
0 K 10
LaInsistencia #74 LaInsistencia
#19 "Hola! Soy un usuario con muchos números en el nombre, y tengo una opinión sospechosamente similar a la de una botnet!": el remake.
0 K 7
NinjaBoig #33 NinjaBoig
#1 Los nazis van desatados.
Anhelan tener su Trump y hacer detenciones extrajudiciales, controlar militarmente el país, controlar las comunicaciones, etc.
Anhelan otra dictadura impuesta con sangre y terror.
Y la UE vendiendo sus supuestos "valores occidentales" por dinero u obediencia al Amo yankee ha demostrado que se puede hacer sin consecuencias.
4 K 56
#37 Pájaroloco *
#1 El caso del novio de Ayuso si se investiga por la UCO es uno de los miles de casos similares entre autónomos o profesionales por actuación irregular con Hacienda.Basta preguntar en cualquier gestoría.
0 K 7
Dene #4 Dene
Algunos informes se retrasan misteriosamente hasta que todo prescribe
17 K 161
#9 UNX *
Creo que la UCO no quería que se suicidara ni se fuera de España. Es más, le tendríamos que pagar entre todos el casoplón por lo mal que lo ha pasado y porque el pobrecito dijo en sede judicial que no podía acceder a servicios bancarios (se ve que a los pocos días la cosa cambió y le concedieron la hipoteca).
7 K 69
reithor #26 reithor
#9 a ver, ya le estamos pagando el casoplón, la defensa judicial, los Lamborghinis...
4 K 52
Cehona #29 Cehona
#26 Y el Maserati.  media
2 K 35
reithor #60 reithor
#29 y el club del puerta de hierro, que debe ser como el palco del Bernabéu pero sin estar a la vista
0 K 11
#30 chavi
#9 Es que se lo hemos pagado
0 K 12
Bapho #41 Bapho
#30 Es que si no lo merece IDA, quién?
0 K 9
#15 goyito
La nena no se toca :troll:
3 K 48
Raticulin7 #17 Raticulin7
Es para estar muy orgulloso de España.
4 K 43
Javi_Pina #23 Javi_Pina
Este tío quedará indemne por algún plazo que expire, nulidad judicial o actuación policial inapropiada pero no habrá ningún responsable por ello.
2 K 32
#27 tierramar
#23 como Montoro
0 K 12
Andreham #3 Andreham *
La culpa es de que hay jueces "rojos" que puede que no hagan lo que tienen que hacer.

Así que simplemente están esperando al momento correcto.
2 K 26
#31 alamajar
#24 wow que juego de palabras. debes de ser poeta
1 K 25
Bapho #39 Bapho *
#25 Bueno, fijate si lo van a tapar que ya se rumorea que el novio va a usar la condena del FGE para librarse y taparlo del todo. Que cosas.
1 K 24
U5u4r10 #22 U5u4r10
El Psoeral diciendo que se ha filtrado el veredicto cuando está publicado en la página oficial del poder judicial.
No saben hacer una panfletada sin soltar algún bulo.
Nunca defraudan.
1 K 18
#44 chavi
#22 Donde dices que está la.sentencia ??
0 K 12
U5u4r10 #50 U5u4r10
#44 He dicho el veredicto.
0 K 10
#53 chavi
#50 Hay veredicto y no hay sentencia? No hay motivación del veredicto ?

Se da a conocer el veredicto ANTES de que se sepan los motivos del mismo ?

Vaya,
0 K 12
U5u4r10 #63 U5u4r10
#53 si, tampoco es novedad.
0 K 10
#51 diablos_maiq
#16 La policía judicial no tiene potestad para decidir si realiza o no las investigaciones que les encargue un juez.
1 K 17
#49 Joseee
Si el PSOE no tuviera tantos casos de corrupción bajo investigación, seguramente la investigación de otros casos iría más rapido
1 K 14
#68 DonaldBlake
#49 Hoy me he enterado de que empieza el juicio contra los Puyol. Lo he flipado. Están esperando a que su delicado estado de salud actúe antes.
0 K 8
U5u4r10 #45 U5u4r10 *
#32 ¿Qué crees, que no van a hacer el informe? ¿La UCO nunca ha investigado al PP verdad? El Panfletal veo que ha hecho bien su trabajo y la fontanera, porque la pillaron, pero ya quería defenestrar a la UCO para que dejara de sacar mierda.
¿Qué prefieres, un informe de tres páginas que lo tire con un soplo el juez o los pedazo informes que realiza la UCO sobre todas las causas que tiene abiertas? ¿Pero tú sabes la cantidad de mierda que tiene el PSOE? A Montoro ya le llegará, pero quien está…   » ver todo el comentario
0 K 10
#65 emdi
Trabajar pa'na es tontería.
0 K 10
aPedirAlMetro #71 aPedirAlMetro *
#58 "Y ese día me sudará la polla lo más grande"
Ese dia volveras al bar, a ver si hay suerte y te dejan volver a entrar :roll:

"en este pozo de mierda sectario"
Estas tu como para hablar de sectarismo... que eres de los fanaticos mas perturbados que ha visto Meneame en 2025 xD
0 K 10
moco36 #75 moco36
La guardia civil y la policia nacional están a la altura de la policia de colombia o el guinea ecuatorial, luego que no se quejen si les vacilamos... #ascodecuerpos
0 K 10
aPedirAlMetro #48 aPedirAlMetro
#38 vuelve al circo donde te criaste xD
0 K 10
Kmisetas #55 Kmisetas
#48 Tú en cambio puedes seguir pudriéndote en esta, tu cámara de eco.
2 K -14
aPedirAlMetro #56 aPedirAlMetro *
#55 Habra un poco menos de podredumbre en Meneame el dia que te finalmente te metan un permaban :popcorn:
(o te quedes sin karma... que no estas muy lejos de ello. Ahi va mi contribucion, pintachapas...)
0 K 10
Kmisetas #58 Kmisetas
#56 Y ese día me sudará la polla lo más grande. Normal que cada dia quedéis menos gente en este pozo de mierda sectario.
2 K -14
desatranquesjaen #57 desatranquesjaen
No sé, igual ha de volver la época de los 80/90
0 K 9
Ah_no_nimo #70 Ah_no_nimo
Siguen liados intentando descifrar quien es M.Rajoy
0 K 9
#69 DonaldBlake
La sede del PSOE la investigaron enseguida, la de Acciona tres meses después. Todo normal.
0 K 8
#73 Poligrafo
Por que no se disuelve la guardia civil?

Creo recordar que cada año pagamos una multa a europa por mantener una policia militarizada o algo asi, corregidme si me equivoco.
0 K 6
#18 Givetuban
ElPlural.... De risa lo de este panfleto.... ¿No estará buscando el tercer DNI del juez? ¿O buscando a uno de la UCO que quiera atentar?
8 K -59
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro *
#5 Mira que llega a ser patetico tu comentario...
"la brigada que dirige el teniente coronel Antonio Balas rompe su silencio en las páginas del diario El Mundo"

....pero vamos, esta en tu linea de vomitos  media
15 K 162
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#6 Debe cobrar por cada vez que la suelta. O porque sabe que a la mongolada le va a gustar su comentario.
10 K 105
U5u4r10 #24 U5u4r10
#6 No dice ninguna mentira sobre El Panfletal
3 K -7
Kmisetas #38 Kmisetas
#6 Menudo panfletista estás hecho.
2 K -5
kumo #12 kumo *
La fuente de este envío es elplural.com, así que el comentario de #5 es bastante correcto (porque además es una mierda de medio).

Por cierto, Antonio Balas es otro contra el que quiso actuar la infame fontanera...
3 K -2
#34 alamajar
#12 buena faloacia te estas comiendo
0 K 10
#76 coldchiliandhotchilly
#5 igualito que tu cuenta fake de 2025
0 K 10
Ze7eN #11 Ze7eN *
#10 Es difícil mentir más en solo tres párrafos y tomar a los demás por imbéciles de semejante manera. Vaya pozo de ignorancia o sectarismo.
23 K 237
#14 konde1313 *
#_10 ¿Investigación prospectiva investigar por qué pagó 500k euros por una peluquería que no valía nada por su supuesta agenda de clientes propiedad de la mujer de su exjefe en la Quirón? La UCO no lo ha investigado porque no hace falta investigar demasiado para descubrir que ese dinero es el pago de una comisión o algo relacionado con el papel de testaferro de González Amador.

Me cuelgo de #11 porque me tiene bloqueado. Se ve que no le gusta que le contradigan. :roll:
9 K 93
Lenari #16 Lenari
#11 Entonces, si el juez que instruía el caso de prevaricación de García Ortiz hubiera pedido a la UCO que investigara si "pudo incurrir en corrupción en el ejercicio de su cargo como fiscal anti-corrupción", así, en genérico, no solo la prevaricación del caso de Gonzalez Amador sino en otros casos que hubiese gestionado o accedido, ¿tu crees que la UCO habría investigado? ¿tu crees que debieran haber investigado si el juez lo hubiera pedido? :roll:
4 K -15
oceanon3d #20 oceanon3d *
#10 Lo primero EL Coronelsito Balas no sabe lo que es una instrucción prospectiva ¿no viste el juicio al FG? :troll:

Y los segundo en la pieza separada se esta investigando corrupción en los negocios.

"PSOE y Más Madrid apreciaban, entre otros extremos, un posible delito de corrupción en los negocios en la operativa descrita anteriormente, con Quirón Prevención participando de ella. La jueza rechazó la ampliación de la investigación, pero la acusación popular recurrió y es en el

…   » ver todo el comentario
6 K 72
U5u4r10 #25 U5u4r10
#20 fíjate si la han tapado que la causa sigue y hay portada todos los días en Menéame.
Tapadísima, oye.
0 K 10
oceanon3d #32 oceanon3d *
#25 Si Menéame ...el eje de la información del español medio de este país.

Yo si fuera la jueza de la causa separada (ver lo vínculos con Quiron y el PP no nos equivoquemos de lo que va) estaría ahora mismo acojonada ... debe estar deseando buscar la forma para cerrarla ahora mismo tras de del FG.

Nada es casual ... no podemos ser unos paniaguados.

Y el Coronelsito Tricornio de la UCO mirando para otro lado; hoy no, mañana. Lo mismo que con el caso Montoro; un año lleva esperando el juez catalán el informe de Balas sobre Montoro y sus amigos. ¿Tampoco sabes nada d esto? ...si quieres te hago un croquis.
0 K 8
Javi_Pina #21 Javi_Pina
#10 Pero sí tuvo tiempo de investigar a Beñona, porqué claro ese no era prospectivo.
1 K 20
camvalf #35 camvalf
#10 ¿Ese argumentario quien te lo proporciona el mismo que te da el bocata de mortadela cuando cumples tus deberes?
0 K 11

menéame