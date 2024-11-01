La UCO admite que no ha investigado al novio de Ayuso, pero culpa a la lentitud en la Justicia

‘El Mundo’ recoge la justificación de los agentes que no han elaborado el informe que el juzgado les solicitó hace 150 días. La justificación, por supuesto, no lacera el nombre de la Benemérita, sino que echan balones fuera y culpan del retraso a la Justicia.
Cito a #13 y #2, solo por citar a 2 NPCs más de meneame
Pero el problema va más allá: es muy cantoso que se investigue justamente al Alto Funcionario que está poniendo contra las cuerdas a la pareja se la Comunidad Autónoma de Madrid que, gracias a su posición sentimental está aprovechándose de un… » ver todo el comentario
Seguro que eres de los que piensas que una corrupción es mejor que otra, pero a mí no me la coláis.
Yo no sé si el Fiscal General es el culpable directo de la filtración, lo que sí me atrevo a… » ver todo el comentario
Es decir, estuvieron casi medio año para empezar a investigar un caso. Vete y dile a tu jefe que la tarea que te pidió la vas a empezar dentro de 5 meses a ver qué te dice. Porque la UCO no es Pepito que solo puede estar a una investigación
O, en este que caso, que no haga
Para Begoña Gómez tardaron dos días en la UCO con la misma "lentitud" de la justicia..
Luego como a Bonilla, los pueden contratar en la Puerta del Sol.
"Tú cuídate mucho que ya te digo que te vamos a necesitar a tope", a lo que ella contestó: "Ay, en qué estarás pensando". Estas frases descontextualizadas las metió en el sumario el Coronel Balas para dar a entender una trama entre fiscales en la causa del fiscal general.
Esta es la conversación al completo aportada en sede judicial:
-P. Rodríguez: "El… » ver todo el comentario
Y bueno, que el panfletal, que recorta whatsapps para hacer creer que un coronel va a poner un bomba, haciendo cortes intercalados, se queje de que quiten la parte superior de la conversación en la que fue al oftalmólogo... en fin. Que se miren la viga antes en su ojo.
Mira, el propio panfletal ha recortado la conversación, como buenos hipócritas que son y tú la has puesto recortada por abajo también
Versión del elpanfletal
P. Rodríguez: "El lunes estuve en otro oftalmólogo. Me dio otro tipo de láser, que penetra más y es más específico para el desprendimiento. Más doloroso. Lo que me alerta es que estuve hace un par de meses en laservisión y no me vio esos nuevos desgarros”.
D. Villafañe: "Ostras, no sabía lo de los nuevos desgarros. ¡Ánimo y… » ver todo el comentario
Anhelan tener su Trump y hacer detenciones extrajudiciales, controlar militarmente el país, controlar las comunicaciones, etc.
Anhelan otra dictadura impuesta con sangre y terror.
Y la UE vendiendo sus supuestos "valores occidentales" por dinero u obediencia al Amo yankee ha demostrado que se puede hacer sin consecuencias.
Así que simplemente están esperando al momento correcto.
No saben hacer una panfletada sin soltar algún bulo.
Nunca defraudan.
Se da a conocer el veredicto ANTES de que se sepan los motivos del mismo ?
Vaya,
¿Qué prefieres, un informe de tres páginas que lo tire con un soplo el juez o los pedazo informes que realiza la UCO sobre todas las causas que tiene abiertas? ¿Pero tú sabes la cantidad de mierda que tiene el PSOE? A Montoro ya le llegará, pero quien está… » ver todo el comentario
Ese dia volveras al bar, a ver si hay suerte y te dejan volver a entrar
"en este pozo de mierda sectario"
Estas tu como para hablar de sectarismo... que eres de los fanaticos mas perturbados que ha visto Meneame en 2025
(o te quedes sin karma... que no estas muy lejos de ello. Ahi va mi contribucion, pintachapas...)
Creo recordar que cada año pagamos una multa a europa por mantener una policia militarizada o algo asi, corregidme si me equivoco.
"la brigada que dirige el teniente coronel Antonio Balas rompe su silencio en las páginas del diario El Mundo"
....pero vamos, esta en tu linea de vomitos
Por cierto, Antonio Balas es otro contra el que quiso actuar la infame fontanera...
Me cuelgo de #11 porque me tiene bloqueado. Se ve que no le gusta que le contradigan.
Y los segundo en la pieza separada se esta investigando corrupción en los negocios.
"PSOE y Más Madrid apreciaban, entre otros extremos, un posible delito de corrupción en los negocios en la operativa descrita anteriormente, con Quirón Prevención participando de ella. La jueza rechazó la ampliación de la investigación, pero la acusación popular recurrió y es en el
… » ver todo el comentario
Tapadísima, oye.
Yo si fuera la jueza de la causa separada (ver lo vínculos con Quiron y el PP no nos equivoquemos de lo que va) estaría ahora mismo acojonada ... debe estar deseando buscar la forma para cerrarla ahora mismo tras de del FG.
Nada es casual ... no podemos ser unos paniaguados.
Y el Coronelsito Tricornio de la UCO mirando para otro lado; hoy no, mañana. Lo mismo que con el caso Montoro; un año lleva esperando el juez catalán el informe de Balas sobre Montoro y sus amigos. ¿Tampoco sabes nada d esto? ...si quieres te hago un croquis.