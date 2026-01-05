Los jueces se han vuelto locos: Trabajo en un despacho familiar y dictan sentencias con IA en <24h con leyes y precedentes del Supremo INVENTADOS

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Escribo esto porque lo que estoy viendo en el día a día de nuestro despacho es para denunciarlo en el Tribunal Constitucional o en Estrasburgo. Trabajo en el despacho de mi familia, somos un equipo pequeño y llevamos "un poco de todo": civil, laboral, penal, divorcios... lo que sea. Siempre hemos tenido respeto por la judicatura, pero lo que está pasando últimamente es una estafa procesal absoluta liderada por jueces que han decidido dejar de trabajar