Los jueces se han vuelto locos: Trabajo en un despacho familiar y dictan sentencias con IA en <24h con leyes y precedentes del Supremo INVENTADOS

Escribo esto porque lo que estoy viendo en el día a día de nuestro despacho es para denunciarlo en el Tribunal Constitucional o en Estrasburgo. Trabajo en el despacho de mi familia, somos un equipo pequeño y llevamos "un poco de todo": civil, laboral, penal, divorcios... lo que sea. Siempre hemos tenido respeto por la judicatura, pero lo que está pasando últimamente es una estafa procesal absoluta liderada por jueces que han decidido dejar de trabajar

#15 Que en la administración de justicia se usa la IA no es ningún invento. De la propia web del Ministerio de Justicia.

El Ministerio de Justicia ofrece tecnología basada en inteligencia artificial para mejorar sus servicios
www.mjusticia.gob.es/es/institucional/gabinete-comunicacion/noticias-m

ADIA es una aplicación impulsada por inteligencia artificial, diseñada para optimizar el procesamiento de documentos. Ofrece las siguientes funcionalidades:
www.administraciondejusticia.gob.es/-/adia-anonimizado-de-documentos

Ahora bien, el artículo de reddit huele a generalización (he visto que uno lo hace, digo que lo hacen todos) y a propaganda anti funcionarios.
Lo que más me indigna es que la culpa es 100% de la desidia de los jueces. Están cobrando sueldos públicos altísimos por tutelar nuestros derechos, pero han decidido que es más cómodo externalizar su cerebro a una máquina.

Los ciudadanos confían en que hay un humano detrás valorando su caso con justicia, pero lo que hay es un funcionario vago que usa una IA que "alucina" leyes y que firma cualquier cosa con tal de quitarse el papel de encima.
#1 Leon_Bocanegra
Este no será como el que trabajaba en Uber Eats?
20 K 167
#2 OdaAl
Los jueces siempre han hecho copy-paste en sus sentencias, como buenos loros que cantan temas, lo que pasa es que hoy en día es mas cantoso.

#1 como?
5 K 42
#4 Leon_Bocanegra
#2 mira los dos primeros envíos de este enlace

www.meneame.net/search?q=Uber+eats
2 K 31
#9 piquillo
#1 Si. Lo es.

Se ha publicado desde una cuenta que se creo hace 2 semanas y que no tiene mas envíos ni comentarios fuera del tema.

Además la noticia que pone tiene rastros de haberse hecho con Chat GPT.

De hecho en Reddit han bloqueado los comentarios. Yo lo pondría en la nevera.

cc #2 #5 #7
8 K 95
#16 Aokromes
#9 bueno, yo si fuese a saltarme un DNA o publicar algo que me pudiese afectar tambien haria una cuenta de 0, desde un portatil de segunda mano comprado en efectivo en una ciudad diferente a la mia.
4 K 35
#20 piquillo
#16 Esto es España no USA. Si eso fuera cierto lo primero que harían los abogados es hacerlo publico. Aquí no hay ninguna ley que obligue a callarse.

Por no hablar que aquí los juzgados no sacan una sentencia en 24 Horas ni usan todas las IA juntas a la vez.
1 K 22
#10 tricionide
#2 de hecho el codigo penal esta hecho para eso para copiar y pegar, por lo menos lo citan en sus sentencias, no soy ningun experto en el tema , pero si todo el codigo penal esta recopilado por una IA, lo mas normal es que lo usen bien o mal
2 K 32
#13 OdaAl
#10 Creo que los jueces son mas que meros automatas, pero quizas esté equivocado.
1 K 14
#18 angelitoMagno
#13 Los jueces son más que meros autómotas, pero si pones una sentencia basándote en los artículos A, B y C, pues dichos artículos tendrás que citarlos tal cual, no te vas a poner a reescribirlos de forma creativa {0x1f605}
1 K 25
#5 Moixa
#1 podría ser, pero me parece interesante que alguien que tenga datos opine sobre el tema.
0 K 11
#7 Aokromes
#1 no se, pero la semana pasada pusieron a un abogado en investigacion por hacer lo mismo, asi que dudo que los jueces lo hagan, tengo que preguntarle a una amiga que trabaja para un abogado, pero lo dudo. mira el enlace de #6
0 K 10
#23 devilinside
#7 Pues yo, que curro en el sector, te aseguro que los hay que lo hacen, y Letrados de la Administración de Justicia. Como soy un paranoico, desde siempre he revisado la jurisprudencia que me citan en las Sentencias (y en las demandas y contestaciones a demanda de los contrarios); ahora con más motivo
0 K 12
#19 nemesisreptante
#1 y así sucesivamente
0 K 10
#21 cosmonauta
#1 Sin duda. No hay más que pasearse por un juzgado para ver qué lo más avanzado que usan a nivel tecnológico es la fotocopiadora y el WordPerfect 5.1.
1 K 23
#29 Asmode0
#1 justo vengo de los comentarios de la demostración del bulo de Uber Eats y al ver que la fuente de este artículo es Reddit...no me fío nada.
0 K 10
10 K 99
#27 Bourée
#15 Hay otra noticia pero en este caso de un abogado. Te la paso
www.lavozdeasturias.es/noticia/actualidad/2026/01/05/investigan-abogad
0 K 10
#31 angelitoMagno
#27 La justicia tiene mucho de leer textos, resumirlos, buscar sentencias parecidas, buscar en la legislación y hacer relaciones. Comparar, buscar, y relacionar textos.

Quien piense que la IA no se acabará usando de forma masiva en la justicia, pues es un iluso.

Por supuesto, eso no quita que abogados, fiscales y jueces no deban revisar bien lo que presentan. Pero vamos, que usar IAgen, se está usando. Y se seguirán usando.
1 K 23
#12 Borg
Poco creíble; Una sentencia es recurrible y a poco que las partes estén atentas, meter datos
falsos o inexactos desmontaría la propia sentencia.
6 K 72
#37 Bretenaldo
#12 un detalle: en el ámbito contencioso-administrativo no son recurribles las sentencias en procedimientos de cuantía inferior a 30.000 euros. Además, cuando el asunto ha llegado al juzgado, como normalmente existe un procedimiento administrativo previo en el que se ha discutido la controversia, el letrado de la Administración y el juzgado tienen ya una postura jurídicamente argumentada (mejor o peor). En estas circunstancias me he encontrado con sentencias que son una auténtica basura,…   » ver todo el comentario
0 K 6
#11 ElUltimoMono
Las afirmaciones extraordinarias exigen pruebas extraordinarias... no un post de reddit de un usuario recién creado con un único post.

La justicia española ya tiene problemas suficientes y los jueces son de bastante mala calidad como para tenerse que inventar nada.
4 K 54
#30 HAL9K
#11 Si hubiera puesto al menos algún dato de referencia para buscar en el CENDOJ las sentencias que dice... Pero así, sin respaldo ninguno...
0 K 10
#3 Mikhail
El futuro era "Brazil". :-S
3 K 40
#14 Tuathan
Es el tiempo de la desinformación...¬¬
2 K 29
#22 Grahml
Evidentemente esto es totalmente denunciable.

No el acudir a IA, sino que el juez acuda a legislación inventada.

Usar la IA, se puede usar, pero claro el responsable final es el que acude a ella sin cerciorarse de que la información es correcta.
0 K 20
#25 Komod0r
La IA es un marichulo de extremísima derecha (cuando no gusten las sentencias)
1 K 18
#32 autonomator
A eso hay que añadir el consumo de estupefacientes, alcohol y antidepresivos. Sinceramente no entiendo como no se ejerce un control más duro y un sistema de castigos más severo para los que practican la judicatura en determinadas circunstancias.
0 K 16
#33 angelitoMagno
Los ciudadanos confían en que hay un humano detrás valorando su caso con justicia, pero lo que hay es un funcionario vago que usa una IA que "alucina" leyes y que firma cualquier cosa con tal de quitarse el papel de encima.

Estaba pensando que aquí habría más de uno que preferiría que la instrucción de Begoña Gomez la llevara una IA en lugar del juez Peinado, que chatGPT haría una labor más justa e imparcial {0x1f605}
0 K 13
#17 angelitoMagno
Gente, hay que asumirlo de una vez. La gente ha sustituido el buscar en Google por preguntar a chatGPT. La IAgen se está usando en todos los ámbitos y donde aún no se usa, se acabará usando. Si hablamos de campos en donde haya que resumir textos, buscar documentación y generar escritos, la IAgen YA se está usando, con casi cualquier seguridad.

La gente cada vez tiene mas carga de trabajo en trabajos que no les entusiasman. Si pueden tirar de una herramienta para acelerar procesos y tardar menos tiempo en sacar faena adelante, lo hará.

"Pero angelito, yo no la uso". Genial. Pues dependerá de tu trabajo, pero si es un trabajo "de oficina", asume que estás, o acabarás estando, en un grupo minoritario
0 K 13
#24 Torrezzno
#17

La gente cada vez tiene mas carga de trabajo en trabajos que no les entusiasman. Si pueden tirar de una herramienta para acelerar procesos y tardar menos tiempo en sacar faena adelante, lo hará.

Es el centauro inverso www.meneame.net/m/Fragmentos/centauro-inverso-cory-doctorow

"es lo que Dan Davies llama un «sumidero de responsabilidad». El trabajo del radiólogo no es realmente supervisar el trabajo de la IA, es asumir la culpa por los errores de la IA"

A mi me parece muy bien que esos jueces o quien sea use la IA. Pero si luego tienen consecuencias legales para ti por sus cagadas agarrate los machos.
2 K 36
#34 chavi
#17 Usado como sustituto de busquedas en internet las IA son armas de manipulación masiva.

Que no nos pase nada...:palm:
0 K 12
#36 angelitoMagno
#34 Como si buscar en Google y quedarse con el primer resultado (que es lo que hace/hacía la mayoría de la gente) fuera algo que no generase errores.
0 K 13
#39 chavi
#36 Por lo pronto tenias varios resultados. Y tenias que leerlos porque no "eran la respuesta", si no que "podría ser que tuvieran la respuesta".

Y si, habia manipulación. Pero esto ya es grado "pro".

O nos educamos o nos vamos a la mierda definitivamente
0 K 12
#40 rbrn
#34 La búsqueda en internet ya estaba así antes de la IA. ¿Qué resultados salen en Google? Desde luego no los que podrían ser los mejores para ti.
0 K 10
#42 chavi
#40 Muchos. Muchísimos.

La manipulación posible era muchos grados menor
0 K 12
#8 Imag0
Bienvenidos a la era de la mediocridad.
0 K 12
#26 ACEC
Solo un inciso, lo de redactar una sentencia donde no se menciona ni una palabra del peritaje de una de las partes me ha pasado a mí antes de que existiera la IA. Hay jueces que ya la tienen redactada, al menos en su cabeza, antes de comenzar el juicio.
0 K 11
#38 xaxipiruli
Edito
0 K 8
#35 NoseriusLose
Si lo que dice el post es verdad, sería algo gravísimo. Creo que todavía no estamos preparados para asumir la IA en algunos campos.
0 K 7
#28 neiviMuubs
Pues es el futuro (o presente, si la noticia no es bulo).

Pero claro por poder tu puedes ayudarte con un elefante que use un lápiz con la trompa, que al final lo que acabe saliendo con tu nombre será bajo tu responsabilidad. Como poco, has de supervisar que el resultado sea bueno, solo falta que ahora se use el "la IA se comió y maldefecó mi trabajo"

Y veo que ya lo han comentado por aquí.
0 K 7
#41 Bretenaldo
#28 totalmente de acuerdo. Parece un poco exagerado lo que cuenta el usuario, pues no aporta pruebas concretas, pero esto va a ocurrir seguro en un futuro muy cercano. Crea incentivos perversos y vas a obtener acciones perversas también.
0 K 6

