Los jueces se han vuelto locos: Trabajo en un despacho familiar y dictan sentencias con IA en <24h con leyes y precedentes del Supremo INVENTADOS

Escribo esto porque lo que estoy viendo en el día a día de nuestro despacho es para denunciarlo en el Tribunal Constitucional o en Estrasburgo. Trabajo en el despacho de mi familia, somos un equipo pequeño y llevamos "un poco de todo": civil, laboral, penal, divorcios... lo que sea. Siempre hemos tenido respeto por la judicatura, pero lo que está pasando últimamente es una estafa procesal absoluta liderada por jueces que han decidido dejar de trabajar
El Ministerio de Justicia ofrece tecnología basada en inteligencia artificial para mejorar sus servicios
ADIA es una aplicación impulsada por inteligencia artificial, diseñada para optimizar el procesamiento de documentos. Ofrece las siguientes funcionalidades:
Ahora bien, el artículo de reddit huele a generalización (he visto que uno lo hace, digo que lo hacen todos) y a propaganda anti funcionarios.
Lo que más me indigna es que la culpa es 100% de la desidia de los jueces. Están cobrando sueldos públicos altísimos por tutelar nuestros derechos, pero han decidido que es más cómodo externalizar su cerebro a una máquina.
Los ciudadanos confían en que hay un humano detrás valorando su caso con justicia, pero lo que hay es un funcionario vago que usa una IA que "alucina" leyes y que firma cualquier cosa con tal de quitarse el papel de encima.
Se ha publicado desde una cuenta que se creo hace 2 semanas y que no tiene mas envíos ni comentarios fuera del tema.
Además la noticia que pone tiene rastros de haberse hecho con Chat GPT.
De hecho en Reddit han bloqueado los comentarios.
Por no hablar que aquí los juzgados no sacan una sentencia en 24 Horas ni usan todas las IA juntas a la vez.
Quien piense que la IA no se acabará usando de forma masiva en la justicia, pues es un iluso.
Por supuesto, eso no quita que abogados, fiscales y jueces no deban revisar bien lo que presentan. Pero vamos, que usar IAgen, se está usando. Y se seguirán usando.
La justicia española ya tiene problemas suficientes y los jueces son de bastante mala calidad como para tenerse que inventar nada.
No el acudir a IA, sino que el juez acuda a legislación inventada.
Usar la IA, se puede usar, pero claro el responsable final es el que acude a ella sin cerciorarse de que la información es correcta.
Estaba pensando que aquí habría más de uno que preferiría que la instrucción de Begoña Gomez la llevara una IA en lugar del juez Peinado, que chatGPT haría una labor más justa e imparcial
La gente cada vez tiene mas carga de trabajo en trabajos que no les entusiasman. Si pueden tirar de una herramienta para acelerar procesos y tardar menos tiempo en sacar faena adelante, lo hará.
"Pero angelito, yo no la uso". Genial. Pues dependerá de tu trabajo, pero si es un trabajo "de oficina", asume que estás, o acabarás estando, en un grupo minoritario
La gente cada vez tiene mas carga de trabajo en trabajos que no les entusiasman. Si pueden tirar de una herramienta para acelerar procesos y tardar menos tiempo en sacar faena adelante, lo hará.
Es el centauro inverso www.meneame.net/m/Fragmentos/centauro-inverso-cory-doctorow
"es lo que Dan Davies llama un «sumidero de responsabilidad». El trabajo del radiólogo no es realmente supervisar el trabajo de la IA, es asumir la culpa por los errores de la IA"
A mi me parece muy bien que esos jueces o quien sea use la IA. Pero si luego tienen consecuencias legales para ti por sus cagadas agarrate los machos.
Que no nos pase nada...
O nos educamos o nos vamos a la mierda definitivamente
La manipulación posible era muchos grados menor
Pero claro por poder tu puedes ayudarte con un elefante que use un lápiz con la trompa, que al final lo que acabe saliendo con tu nombre será bajo tu responsabilidad. Como poco, has de supervisar que el resultado sea bueno, solo falta que ahora se use el "la IA se comió y maldefecó mi trabajo"
