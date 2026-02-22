Faltan 90 mil páginas del caso de Jeffrey Epstein y la defensa de Ghislaine Maxwell trata de evitar que se hagan públicas

La defensa de Ghislaine Maxwell presentó nuevos argumentos ante un tribunal federal de Manhattan para evitar que se hagan públicas cerca de 90 mil páginas relacionadas con la investigación del financiero Jeffrey Epstein. Los documentos forman parte de una demanda civil por difamación interpuesta hace una década por Virginia Giuffre, ya fallecida. La información fue dada a conocer a partir de documentos judiciales presentados el viernes 20 de febrero ante una corte federal en Nueva York y difundidos por medios nacionales.
| etiquetas: jeffrey epstein , defensa , ghislaine maxwell , eeuu
Aqui lo que me extraña es que se haya llegado a publicar algo... lo hacen por algun motivo no es la justicia precisamente
Como aparezcan a quien se van a comer va a ser a él.
Casi todo lo que ha salido está capado. Tanto escritos, como vídeos, como audios, todo censurado.
Si se han hecho públicos sólo un 0,0X % de los ficheros que existen, tanto escritos, como vídeos y audios, y se ha montado el cifostio que se ha montado, si saliera el resto 99,9X %, sería el acabose.
Debe de haber tanta gente involucrada de las élites políticas y económicas de un montón de países, que se montaría la de Dios es Cristo.