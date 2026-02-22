Faltan 90 mil páginas del caso de Jeffrey Epstein y la defensa de Ghislaine Maxwell trata de evitar que se hagan públicas

La defensa de Ghislaine Maxwell presentó nuevos argumentos ante un tribunal federal de Manhattan para evitar que se hagan públicas cerca de 90 mil páginas relacionadas con la investigación del financiero Jeffrey Epstein. Los documentos forman parte de una demanda civil por difamación interpuesta hace una década por Virginia Giuffre, ya fallecida. La información fue dada a conocer a partir de documentos judiciales presentados el viernes 20 de febrero ante una corte federal en Nueva York y difundidos por medios nacionales.