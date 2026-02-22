edición general
Faltan 90 mil páginas del caso de Jeffrey Epstein y la defensa de Ghislaine Maxwell trata de evitar que se hagan públicas

Faltan 90 mil páginas del caso de Jeffrey Epstein y la defensa de Ghislaine Maxwell trata de evitar que se hagan públicas

La defensa de Ghislaine Maxwell presentó nuevos argumentos ante un tribunal federal de Manhattan para evitar que se hagan públicas cerca de 90 mil páginas relacionadas con la investigación del financiero Jeffrey Epstein. Los documentos forman parte de una demanda civil por difamación interpuesta hace una década por Virginia Giuffre, ya fallecida. La información fue dada a conocer a partir de documentos judiciales presentados el viernes 20 de febrero ante una corte federal en Nueva York y difundidos por medios nacionales.

Verdaderofalso
Como será la mierda que hay para que eviten que sean publicadas
1
calde
#2 Bueno, una vez que se cargaron a Epstein en la celda, ésto ya me parece pequeño... me extrañaría que no ruede ninguna cabeza más realmente... A ver cómo de independiente es realmente esa justicia estadounidense de la que tanto presumían en la derecha...
0
kastanedowski
En uno de esos vide en ingles en la redes hablan de la falta de videos, no solo de documentos...

Aqui lo que me extraña es que se haya llegado a publicar algo... lo hacen por algun motivo no es la justicia precisamente
1
Pitchford
#1 Se trata de publicar lo justo para tapar lo que no debe salir..
2
OCLuis
Se las ha comido el perro, o sea, Trump.
Como aparezcan a quien se van a comer va a ser a él.
0
beltraneja
Jo ni 2 ni 3 faltan
0
unocualquierax
NO SALDRÁN JAMÁS.
Casi todo lo que ha salido está capado. Tanto escritos, como vídeos, como audios, todo censurado.
Si se han hecho públicos sólo un 0,0X % de los ficheros que existen, tanto escritos, como vídeos y audios, y se ha montado el cifostio que se ha montado, si saliera el resto 99,9X %, sería el acabose.
Debe de haber tanta gente involucrada de las élites políticas y económicas de un montón de países, que se montaría la de Dios es Cristo.
0

