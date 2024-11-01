El 10% más rico del planeta concentra la mayor parte del impacto climático. Lo que revela un estudio sobre quién empuja realmente el calentamiento global

Una investigación reciente cruza emisiones asociadas al consumo, inversiones financieras y huella de estilo de vida para mostrar que una minoría con alto poder adquisitivo explica una parte desproporcionada del calentamiento observado. El dato no es solo moral: tiene implicaciones directas para cómo se diseñan políticas climáticas eficaces.
A lo mejor en ese 5% también entra gente como Wyoming o Ana Rosa, pero seguro que aceptamos que se sacrifiquen.
Y por desgracia, estar dentro de ese 10 % de los más ricos de la humanidad no nos garantiza la felicidad, ni mucho menos.
Paradójico.
Encima les jodemos el planeta al otro 90%.
Por lo demás no tengo yate ni jet, ni siquiera fumo. Y me habían inducido a culpabilizarme del impacto climático de mi viejo, aunque bien cuidado Opel.
Aquí lo que pretenden los ricos es acabar con los pobres y no al contrario.