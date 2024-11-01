edición general
El 10% más rico del planeta concentra la mayor parte del impacto climático. Lo que revela un estudio sobre quién empuja realmente el calentamiento global

Una investigación reciente cruza emisiones asociadas al consumo, inversiones financieras y huella de estilo de vida para mostrar que una minoría con alto poder adquisitivo explica una parte desproporcionada del calentamiento observado. El dato no es solo moral: tiene implicaciones directas para cómo se diseñan políticas climáticas eficaces.

#2 Pitchford
Se estima que unos 15 millones de españoles forman parte del 10% más rico del planeta, con su movilidad en coches de 2.000 kg, sus frecuentes viajes en avión, su elevado consumo de carne alta en emisiones, sus segundas residencias, etc.. así que va a haber que hacer mucha limpia...
Andreham #6 Andreham
#2 #5 Mejor no hacemos nada a acotar al 5% que entonces ya no os afectaría a vosotros ni a la gente normal.

A lo mejor en ese 5% también entra gente como Wyoming o Ana Rosa, pero seguro que aceptamos que se sacrifiquen.
#8 unocualquierax *
#7 #2 #5
Y por desgracia, estar dentro de ese 10 % de los más ricos de la humanidad no nos garantiza la felicidad, ni mucho menos.
Paradójico.
Encima les jodemos el planeta al otro 90%.
#9 meneametemp
#2 Fuente de esto que comentas? Espera que ya te la traigo yo:  media
#5 drstrangelove
Ese 10% son 800 millones de personas, fácil que dentro puede estar mucha clase media de países ricos.
#10 Juantxi
No saben el peso que me quito de encima, pensaba que el culpable era yo con mi Opel clasificado como vehículo contaminante típo A, que me contamina 130 gramos de CO2 y con el que recorro menos de 5.000 km al año, casi todos de carretera, aunque ahora recorreré algunos más en la ciudad para eludur la zona de bajas emisiones.
Por lo demás no tengo yate ni jet, ni siquiera fumo. Y me habían inducido a culpabilizarme del impacto climático de mi viejo, aunque bien cuidado Opel.
ThePato #3 ThePato
No tengo pruebas pero esto lo sospechaba fuertemente. Está muy manido pero lo de que tú reciclas botellas mientras los millonarios viajan 10 veces al mes en jet va ser absurdamente real.
AlienRoja #1 AlienRoja
Pues entonces lo tenemos fácil. Nos deshacemos de esa purria y se acabaron todos los males
Skiner #4 Skiner
#1 No has entendido nada John. :troll:
Aquí lo que pretenden los ricos es acabar con los pobres y no al contrario.
Gnomo #7 Gnomo
#1 Pertenecer al 10% de los más ricos del mundo, en España o cualquier país europeo, es mucho más fácil de lo que piensas.
