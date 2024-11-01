Julia Otero advierte del error de dar por hecho los logros conseguidos: "Ahí está Javier Milei y su reforma laboral"

"Ahí tienen a Javier Milei, el inexplicable presidente argentino, que acaba de hacer regresar a su país a principios del siglo XX con su reforma laboral que acepta 12 horas diarias de curro e incluso, el pago en especies, o sea, trabajar por la comida llegado el caso", explica.
www.meneame.net/story/recuerdas-politicas-economicas-gobierno-m-rajoy La reforma laboral de 2012 flexibilizó los despidos y redujo la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado, facilitando la destrucción de empleo estable. En paralelo, se redujo en un 25% la prestación por desempleo para los parados de larga… » ver todo el comentario
El PP es la corrupción profesionalizada al máximo nivel, a su lado el PSOE es un simple aprendiz de corrupto.
El pago en especie puede ser un vehículo de empresa o un seguro privado, no tiene sentido que el empleador compre patatas para dárselas a sus empleados en vez de darles el dinero que cuestan las patatas.
Además, la señora esta (me niego a llamarla periodista) obvia que no es una obligación, sino que la jornada sigue siendo de 8, ampliable hasta 12 si hay acuerdo (pueden ser 8, 9 9.30, 10...)
www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-claves-reforma-labor
"La reforma permite jornadas de hasta 12 horas diarias, siempre que se respeten los límites semanales"
Leer es de fachas.
Será licenciada en. Pero nada mas.
El que no será periodista es el que trabaja de ello sin tener la carrera.
Vamos a ver: la reforma de Milei no ha cambiado las horas trabajadas a la semana, solo permite que están se puedan distribuir en jornadas de hasta 12 horas, con permiso del trabajador, obviamente, y respetando las horas anuales (que siguen siendo las mismas). Es decir, que si un día trabajas 12 horas, otro día tendrás 4 horas menos. Algo que ya existe en la España de Pedro Sánchez, pero que aquí parece que no es problema. Me pregunto porque´...
¿Julia Otero es consciente de que en España las jornadas de 12 horas diarias son legales y que se acepta el pago del 30% del salario en especies?
La reforma de Milei, por cierto, permite el 20%. España permite el pago del salario en especies en un porcentaje mayor que lo que lo hace la reforma de Milei.
Toc, toc, toc,….Findeton ???
Aquí en España es muy común trabajar 8 horas y cuarto de lunes a jueves para salir el viernes a las 3, son 40 horas semanales y seria un bulo decir que en… » ver todo el comentario
De esa forma nuestras élites nos van moviendo a su compás: un gobierno de retrocesos laborales y sociales seguido de otro que no cambia nada y simplemente se dedica a tocarle los huevos al personal. Luego otro gobierno de retrocesos y así, poquito a poquito, llevamos dinamitando desde los 80 el estado de bienestar.