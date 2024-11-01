edición general
Julia Otero advierte del error de dar por hecho los logros conseguidos: "Ahí está Javier Milei y su reforma laboral"

"Ahí tienen a Javier Milei, el inexplicable presidente argentino, que acaba de hacer regresar a su país a principios del siglo XX con su reforma laboral que acepta 12 horas diarias de curro e incluso, el pago en especies, o sea, trabajar por la comida llegado el caso", explica.

#1 tierramar *
Ya perdimos muchos derechos en la reforma laboral de Rajoy en el 2012; si vuelve a gobernar la derecha (PPSOE.VOX)puede todavía ir a mucho peor.
www.meneame.net/story/recuerdas-politicas-economicas-gobierno-m-rajoy La reforma laboral de 2012 flexibilizó los despidos y redujo la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado, facilitando la destrucción de empleo estable. En paralelo, se redujo en un 25% la prestación por desempleo para los parados de larga…   » ver todo el comentario
#5 Marisadoro
#1 No olvides a Alberto Casero, el defensor de obrero, a quien tanto debemos.
Findeton #22 Findeton
#5 En Argentina casi la mitad de trabajadores trabajan en negro, informales. ¿Qué derechos tienen esos trabajadores? Votada sensacionalista.
#35 osids
#22 En serio que ese es tu argumento, tú que eres el defensor de los liberales? Apechuga un poco al menos en lugar de desviar la atención
#13 suto
#1 casos-aislados.com/stats.php
El PP es la corrupción profesionalizada al máximo nivel, a su lado el PSOE es un simple aprendiz de corrupto.
#34 j-light
#1 Esa reforma laboral, ¿ha sido revertida por algún gobierno de signo contrario?
Malinke #7 Malinke
El otro día oí decir a Abascal que iba a hacer las políticas de EEUU y Argentina.
#33 C.Nutrio
#7 ¿La de poner a un retrasado al frente del Gobierno? :troll:
Milmariposas #6 Milmariposas
Yo como funcionaria, y como tantos decenas de miles más, todavía estoy esperando que Rajoy me restituya la paga extra de Navidad de 2012 porque entonces tuvieron a bien "dar un préstamo ventajoso" a la banca... Desde entonces me he jubilado pero guardo esperanzas de que algún día, antes de irme al otro barrio, se me pague. Ojo, las pagas extras no son regalos, son una parte prorrateada de mi propio sueldo.
#25 Jacusse
#6 no debería llamarse extra entonces.
calde #2 calde
En cambio en EEUU Trump no ha empeorado sensiblemente las condiciones laborales porque ya son una auténtica mierda. No se pueden empeorar mucho más.
bronco1890 #3 bronco1890
Pues en España hay convenios que permiten turnos de 12 o incluso de 24 horas.
El pago en especie puede ser un vehículo de empresa o un seguro privado, no tiene sentido que el empleador compre patatas para dárselas a sus empleados en vez de darles el dinero que cuestan las patatas.
tdgwho #8 tdgwho
#3 mi pareja hace turnos de 08.00 a 20.00 o de 20.00 a 08.00
bronco1890 #10 bronco1890
#8 Sanidad, seguridad, emergencias, fábricas 24/7, logística... es algo bastante común, aunque siga sumando 40 horas a la semana y las horas anuales que marque el convenio.
tdgwho #12 tdgwho
#10 Si, claro, pero no es lo mismo hacer 12h en 12 días que en 1 xD

Además, la señora esta (me niego a llamarla periodista) obvia que no es una obligación, sino que la jornada sigue siendo de 8, ampliable hasta 12 si hay acuerdo (pueden ser 8, 9 9.30, 10...)
taranganas #26 taranganas
#12 dicho muy bien, si hay acuerdo, con milei es por cojones
tdgwho #29 tdgwho
#26
www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-claves-reforma-labor

"La reforma permite jornadas de hasta 12 horas diarias, siempre que se respeten los límites semanales"

Leer es de fachas.
#31 C.Nutrio
#12 Aunque tú no la consideres periodista, a diferencia de otros palanganeros que sólo se dedican a alabar al amado líder de turno, ella sí tiene la carrera de Periodismo.
tdgwho #32 tdgwho
#31 Uno no es ingeniero por tener la carrera.

Será licenciada en. Pero nada mas.
#36 C.Nutrio *
#32 ¿Cómo que no? Será periodista (o ingeniero) pero sin ejercer de ello.
El que no será periodista es el que trabaja de ello sin tener la carrera.
Lenari #18 Lenari
#10 aunque siga sumando 40 horas a la semana y las horas anuales que marque el convenio

Vamos a ver: la reforma de Milei no ha cambiado las horas trabajadas a la semana, solo permite que están se puedan distribuir en jornadas de hasta 12 horas, con permiso del trabajador, obviamente, y respetando las horas anuales (que siguen siendo las mismas). Es decir, que si un día trabajas 12 horas, otro día tendrás 4 horas menos. Algo que ya existe en la España de Pedro Sánchez, pero que aquí parece que no es problema. Me pregunto porque´... :roll:
Kantinero #19 Kantinero
#3 correcto pero se computa semanal o mensualmente
BlackDog #24 BlackDog
#3 Yo en mi antiguo trabajo hacia 64 horas en una semana, trabajaba de lunes a viernes 8 horas y sábado y domingo 12, y después tenia 7 días seguidos libres, el mejor trabajo que he tenido en mi vida
Lenari #16 Lenari *
hacer regresar a su país a principios del siglo XX con su reforma laboral que acepta 12 horas diarias de curro e incluso, el pago en especies, o sea, trabajar por la comida llegado el caso

¿Julia Otero es consciente de que en España las jornadas de 12 horas diarias son legales y que se acepta el pago del 30% del salario en especies?

La reforma de Milei, por cierto, permite el 20%. España permite el pago del salario en especies en un porcentaje mayor que lo que lo hace la reforma de Milei.
angelitoMagno #17 angelitoMagno
No cometamos tampoco el error de creernos lo que nos diga una periodista solo porque encaje con nuestro prejuicio.
mmlv #23 mmlv
Todo son risas votando a Alvises y Abascales, pero no será tan gracioso cuando destrocen las condiciones laborales, se carguen sanidad y pensiones públicas y dejen la economia quebrada
Kantinero #9 Kantinero
Findeton !!!

Toc, toc, toc,….Findeton ???
Oghaio #11 Oghaio
#9 No, por favor! xD
BlackDog #27 BlackDog
En España se pueden hacer turnos de 12 horas y también hay pagos en especias, esta noticia es un bulo y todos los que criticáis la reforma sois unos buleros. La noticia esta escrita para tontos de izquierdas para que se crean que en argentina van a currar 12 horas de lunes a sábado, pero las horas trabajadas semanales son las mismas...

Aquí en España es muy común trabajar 8 horas y cuarto de lunes a jueves para salir el viernes a las 3, son 40 horas semanales y seria un bulo decir que en…   » ver todo el comentario
Malaguita #14 Malaguita
No pasa nada Julia Otero, los burros solo aprenden a hostias. Y fíjate, la oposición de esos gobiernos solo tiene que prometer revertir esas reformas para volver al poder.
De esa forma nuestras élites nos van moviendo a su compás: un gobierno de retrocesos laborales y sociales seguido de otro que no cambia nada y simplemente se dedica a tocarle los huevos al personal. Luego otro gobierno de retrocesos y así, poquito a poquito, llevamos dinamitando desde los 80 el estado de bienestar.
MellamoMulo #20 MellamoMulo
me niego a creer que seas tan inocente para creer que el trabajador y el jefe-empresario están en las mismas condiciones de partida al negociar algo así o_o
#21 unomas23
Dentro de ná en España. Y para más inri será un vago redomado como Fachascal quien imponga ese modelo. Va a estar interesante verlo.
Jonesy #30 Jonesy
JELO, un faro, ya arrinconado por ATRESMEDIA. Haber lo que tardan en pulírselo del todo
taranganas #28 taranganas
No son los políticos los que imponen precariedad, en todos los países existe una clase que siempre es la que manda de verdad y es la que impone con sus intrigas a los que dan la cara aunque estés en un régimen socialista que haya ajusticiado a nobles y burgueses . Por desgracia, nosotros falsa clase media, no tenemos conciencia de clase, vivimos con nuestro sudor de la frente, somos obreros, asalariados, en resumen : p_o_b_r_e_s!! Eso las élites lo saben y llevan engañandonos desde siempre y nosotros cayendo en su discurso. Si lo de Milei parece fuerte esperad a Fachascal
Pontecorvo #4 Pontecorvo
No le importa mentir con descaro con lo de las 12 horas y cuando estaban el peronismo no decía ni pío.
