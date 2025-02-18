edición general
¿Recuerdas las Políticas Económicas del Gobierno de M. Rajoy?

La reforma laboral de 2012 flexibilizó los despidos y redujo la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado, facilitando la destrucción de empleo estable. En paralelo, se redujo en un 25% la prestación por desempleo para los parados de larga duración a partir del sexto mes. El rescate bancario: 63.000 millones de euros sin devolución. La amnistía fiscal y la corrupción en el PP: aprobó una amnistía fiscal que permitió a grandes fortunas y empresas regularizar su dinero oculto

En definitiva Rajoy goberno para beneficio de los ricos y de la corrupción, a costa del empobrecimiento de la población; y el resultado es la grangena actual en nuestra sociedad: abrio la puerta a la pobreza, incluso trabajando. NO LO OLVIDEMOS. Porque siempre se puede ir a peor. Con un gobierno del PP.VOX las diferencias entre pobres y ricos aumentaría, porque el PP gobierna para los ricos, no lo olviden. Y la alternativa no es PP o PSOE. La alternativa es PPSOE frente los demás partidos honrados y que se preocupan de la población: Podemos, Sumar, Compromis, ERC, ... Podemos-IU-Alianza Verde en Extremadura. En Andalucia: Adelante Andalucía, Por andalucia.
#1 #2 #3 #4 #5 #6 ¿Cuantos años lleva el PSOE gobernando? ¿Con quién ha estado gobernando?
#7 Y nos ha sacado de la ruina a pesar de tener que dedicar muchos esfuerzos por la oposición barriobajera de la derecha
#7 ¿ y eso que tiene que ver?
El PP no necesito la ayuda de nadie para arruinar a los españoles.
Una buena lista de los "éxitos" del gobierno PP.... Éxitos para los empresarios, bancos, eléctricas, corporaciones.....y ninguno para los trabajadores.
Pues hay que ir más atrás, con Franco todo era mejor :troll:
#1 yo lo recuerdo muy bien, estuve casi 5 años sin encontrar empleo.
#8 Y no te detuvieron por la ley de vagos y maleantes? Que flojitos estos franquistas. :troll:
#12 nos acordamos muy bien y seguimos sufriendo las consecuencias. Tú serás demasiado joven para eso y para el sentido común.
#8 A mí también me debe unos cuantos cientos de euros ese hijo de puta.
Que él aceptó de buena gana una plaza de registrador robada (como todos sus hermanos, registradores o notarios); pero seguro que fue porque él lo vale.
De hecho tiene escritos de su juventud claramente supremacistas, diciendo que los ricos lo son por una superioridad genética.
De alguna forma tiene que justificar su mala conciencia de robar él un trabajo con cientos de miles de euros a lo largo de los años y quitar a los demás cuatro perras.
#1 Montoro está deseando volver, dice que tiene cuentas pendientes
La subida mínima de las pensiones y la pérdida de poder adquisitivo: una burla a los jubilados. Uno de los puntos más criticados de la política económica de Rajoy fue el incremento del 0,25% anual en las pensiones, que resultó insuficiente frente al aumento del coste de vida.La desaparición del Fondo de Reserva de las Pensiones. Cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno en 2011, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social contaba con más de 66.000 millones de euros, en 2018 la «hucha de las pensiones» quedó casi vacía,
El aumento del IVA y la carga fiscal sobre la clase media.
Montoro, fue ministro tanto con Aznar como con Rajoy, y presuntamente robaba y enriquecía a los suyos mientras aplicaba recortes a la población.
...eran años buenos
Tranquilos, viene una aprendiz aventajada
... de quién?
¿Quién es ese tal M. Rajoy? es que me resulta imposible dar con la identidad de ese sujeto desconocido, si por lo menos tuviera un entorno de esos como el fiscal general por lo menos podríamos haber empapelado a alguien con el mismo sistema: ha sido X o alguien de su entorno...

Es que así no hay quien pueda...
maldita.es/malditobulo/20251127/m-rajoy-papeles-barcenas/
M. Rajoy: la sentencia de la AN no dice que no se pueda saber quién es, sino que hay discrepancias porque aparece en unas copias de los papeles y no en otras
