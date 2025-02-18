¿Recuerdas las Políticas Económicas del Gobierno de M. Rajoy?

La reforma laboral de 2012 flexibilizó los despidos y redujo la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado, facilitando la destrucción de empleo estable. En paralelo, se redujo en un 25% la prestación por desempleo para los parados de larga duración a partir del sexto mes. El rescate bancario: 63.000 millones de euros sin devolución. La amnistía fiscal y la corrupción en el PP: aprobó una amnistía fiscal que permitió a grandes fortunas y empresas regularizar su dinero oculto
| etiquetas: gobierno rajoy , empobrecimiento , recortes , corrupción
El PP no necesito la ayuda de nadie para arruinar a los españoles.
Que él aceptó de buena gana una plaza de registrador robada (como todos sus hermanos, registradores o notarios); pero seguro que fue porque él lo vale.
De hecho tiene escritos de su juventud claramente supremacistas, diciendo que los ricos lo son por una superioridad genética.
De alguna forma tiene que justificar su mala conciencia de robar él un trabajo con cientos de miles de euros a lo largo de los años y quitar a los demás cuatro perras.
El aumento del IVA y la carga fiscal sobre la clase media.
Es que así no hay quien pueda...
M. Rajoy: la sentencia de la AN no dice que no se pueda saber quién es, sino que hay discrepancias porque aparece en unas copias de los papeles y no en otras