¿Recuerdas las Políticas Económicas del Gobierno de M. Rajoy?

La reforma laboral de 2012 flexibilizó los despidos y redujo la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado, facilitando la destrucción de empleo estable. En paralelo, se redujo en un 25% la prestación por desempleo para los parados de larga duración a partir del sexto mes. El rescate bancario: 63.000 millones de euros sin devolución. La amnistía fiscal y la corrupción en el PP: aprobó una amnistía fiscal que permitió a grandes fortunas y empresas regularizar su dinero oculto