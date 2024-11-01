Nuevo despliegue de acoso machista de Bertrand Ndongo y Vito Quiles ante Sarah Santaolalla en plena calle: "La experta en chupadas"  

Los agitadores de ultraderecha por excelencia, Bertrand Ndongo y Vito Quiles, han vuelto a sacar a relucir todo su machismo en una nueva campaña de acoso a Sarah Santaolalla. Esta vez no ha sido a través de las redes sociales, sino en plena calle y a la luz del día.
| etiquetas: bertrand ndongo , vito quiles , sarah santaolalla
La periodista le recordaba que lleva 7 años en televisión antes de entrar a un establecimiento y Ndongo se despedía con un vulgar "a seguir chupándosela a Javier Ruiz".
Yo diría que si esto está grabado es denunciable, pero ya se sabe que dependiendo del juez hasta es posible que diga que es una crítica perfectamente válida.
Con fascistas no se habla ni para insultarles.
Lo de lanzar lejos el micrófono ya es mas complicado pero ha sido lo más efectivo hasta la fecha. Con esta gente no se habla.
Si Sarah Santaolalla no puede salir a la calle por culpa de este hijo de la gran puta, le estamos cediendo ese espacio. Y yo por ahí no paso. Mira que comparado con él mi cuerpo es de medio escombro, pero también tengo claro que estoy ahí delante y lo coso a hostias hasta que me tumbe de la primera que me dé.
Es lo que se merecen.
Dime de qué presumes...
Al saco de mierda de Ndingo no habría que hacer ni caso, pero en este vídeo es ella la que empieza con los insultos y descalificaciones (supongo que harta del acoso que dice que sufre en las redes).
Con lo del feminismo y machismo se pasan un poco. Era patético cómo la Salomé Pradas tiraba de comodín contra Rufian...
Por cierto, es verdad que Santaolaya es del PSOE y estaba en un mitin de Sánchez? No me mola nada eso.
Miente, insulta y acosa.
Y tú ¿Pretendes blanquear a un perro del sistema?