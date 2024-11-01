edición general
166 meneos
1515 clics
Nuevo despliegue de acoso machista de Bertrand Ndongo y Vito Quiles ante Sarah Santaolalla en plena calle: "La experta en chupadas"

Nuevo despliegue de acoso machista de Bertrand Ndongo y Vito Quiles ante Sarah Santaolalla en plena calle: "La experta en chupadas"  

Los agitadores de ultraderecha por excelencia, Bertrand Ndongo y Vito Quiles, han vuelto a sacar a relucir todo su machismo en una nueva campaña de acoso a Sarah Santaolalla. Esta vez no ha sido a través de las redes sociales, sino en plena calle y a la luz del día.

| etiquetas: bertrand ndongo , vito quiles , sarah santaolalla
90 76 6 K 404 actualidad
51 comentarios
90 76 6 K 404 actualidad
Comentarios destacados:              
#3 "La experta en chupadas eres tú porque con el noviete Javier Ruiz... Estás donde estás porque eres novia de Javier Ruiz", le llegaba a decir.

La periodista le recordaba que lleva 7 años en televisión antes de entrar a un establecimiento y Ndongo se despedía con un vulgar "a seguir chupándosela a Javier Ruiz".

Yo diría que si esto está grabado es denunciable, pero ya se sabe que dependiendo del juez hasta es posible que diga que es una crítica perfectamente válida.
#3 Eukherio
"La experta en chupadas eres tú porque con el noviete Javier Ruiz... Estás donde estás porque eres novia de Javier Ruiz", le llegaba a decir.

La periodista le recordaba que lleva 7 años en televisión antes de entrar a un establecimiento y Ndongo se despedía con un vulgar "a seguir chupándosela a Javier Ruiz".

Yo diría que si esto está grabado es denunciable, pero ya se sabe que dependiendo del juez hasta es posible que diga que es una crítica perfectamente válida.
41 K 407
#4 soberao *
#3 Con esta gente no hay que hablar ni para cagarse en sus muertos. Le dices algo y ya has caído en su trampa.
Con fascistas no se habla ni para insultarles.
8 K 72
#8 Eukherio
#4 Ya, pero una cosa es que te provoquen y otra que te llamen chupapollas a la cara. Llega un punto en que por cojones tiene que ser delito. Si yo me planto todos los días en una iglesia y le digo al cura follaniños intuyo que me van a condenar sí o sí.
16 K 141
sotillo #17 sotillo
#8 Te llueven hostias fijo
1 K 23
#19 soberao
#8 Estos dos mamahostias cuando "hablan" contigo es para que "saltes". Con fascistas no se habla ni para insultarles.
Lo de lanzar lejos el micrófono ya es mas complicado pero ha sido lo más efectivo hasta la fecha. Con esta gente no se habla.
1 K 23
Sandman #33 Sandman
#8 Bueno, al del 'caranchoa' le cayeron 20.000€, así que no veo porqué no podría denunciar a los dos imbéciles estos: www.eldiario.es/comunitat-valenciana/youtuber-llamo-caranchoa-repartid
1 K 15
StuartMcNight #44 StuartMcNight
#4 #8 #23 #38 Que tiempos aquellos cuando el mundo entero aplaudió…  media
2 K 26
BiRDo #23 BiRDo
#4 Durruti: al fascismo no se le discute, se le combate.
3 K 38
#28 soberao
#23 Claro, así es: no se habla con fascistas ni para insultarles. Ni se habla ni se comparte espacio con ellos aunque sea una red social.
0 K 13
BiRDo #30 BiRDo
#28 Tampoco se les regalan los espacios de todos.
0 K 10
#31 soberao
#30 Si tu red social no los bloquea y no te da mecanismos para bloquearlos tú, esa red está fomentando a fascistas y de ahí hay que irse, porque con fascistas no se comparte espacio.
0 K 13
BiRDo #35 BiRDo
#31 No pierdo el tiempo en X. Pero la calle es de todos, y también la están tomando.

Si Sarah Santaolalla no puede salir a la calle por culpa de este hijo de la gran puta, le estamos cediendo ese espacio. Y yo por ahí no paso. Mira que comparado con él mi cuerpo es de medio escombro, pero también tengo claro que estoy ahí delante y lo coso a hostias hasta que me tumbe de la primera que me dé.
0 K 10
#36 soberao
#35 Le coses a hostias pero no te pones a hablar con ellos. Con fascistas no se habla ni para insultarles.
0 K 13
#38 osids
#4 Es el error que cometen muchos, querer confrontar su discurso, y está demostrado que el mensaje simple cala más que cualquier lógica
0 K 10
eltxoa #10 eltxoa
#3 sin la menor duda. eso son calumnias con difusión.
2 K 25
sotillo #16 sotillo
#3 Eso si ella no termina condenada por lo que sea
0 K 10
#39 fpove
#3 Tienen fachapass si fuera alguien de medio izquierdas, minimo acusado de terrorismo.
0 K 7
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
A esos hasta que un día no les den de hostias alguno/a no van a parar.
22 K 238
#2 Zerjillo
#1 Es lo que buscan.
14 K 122
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#2 Lo malo es que les den tantas que se queden mas tontos de lo que están.
2 K 34
#14 El_Almondigas
#5 igual los arreglan. Como una tele vieja.
4 K 45
sotillo #15 sotillo
#5 Entonces no sufras
0 K 10
Dene #46 Dene
#5 complicao
1 K 22
obmultimedia #7 obmultimedia
#2 Exacto, ese es su principal objetivo para luego denunciar y hacerse las victimas de la agresion.
12 K 124
#11 Shibuya
#7 Hombre, si todo está en un video queda claro que se merecen las hostias y nadie les comprará el papel de víctimas
0 K 7
obmultimedia #13 obmultimedia
#11 Da igual, quien agrede primero es el que sale perdiendo.
1 K 21
#32 baronluigi
#11 Uy que no. El facherío no piensa. Ya puede salir un video donde sale Ndongo directamente abordandola en la calle y pegándole con un palo en la cabeza, que los fachorros dirán que "se lo tenía merecido".
1 K 19
Belu84 #51 Belu84
#11 ¿que no? Sujeta el cubata a los voxgolos y peperos... Y a los seacabólafiestaeros.
0 K 10
Belu84 #50 Belu84
#7 se quieren marcar un Cake Minuesa.
1 K 21
BiRDo #21 BiRDo
#2 Tengo muchas ganas de que las encuentren.
0 K 10
Beltenebros #24 Beltenebros
#2
Es lo que se merecen.
0 K 19
johel #12 johel
#1 Se dedican a eso, son buscabroncas 3.0 0.0
0 K 11
#37 osids
#1 Lo mejor que pueden hacer es ignorarles
0 K 10
#9 cajadecartonmojada
Sí que tiene que estar molestando Sarah para que incluso estos dos caigan tan bajo.
9 K 110
sotillo #18 sotillo
#9 No nos hacemos una idea
1 K 30
unlugar #6 unlugar
No sé qué tendrá que señalar. Creo que Mazón ni se había duchado el día que Ndongo le limpió el trasero con la lengua.
Dime de qué presumes...
8 K 94
Chepacoleta #43 Chepacoleta
A ver si la poligonera suprema, la musa de los cuñados pajeros de Menéame, se pone a hablar de mamadas, ¿Que coño espera?
6 K 28
YSiguesLeyendo #20 YSiguesLeyendo
yo soy ella y lo dejo estéril de un patadón donde más duele
0 K 17
theMooche #45 theMooche
¿Podemos dejar de hacer famosos a estos impresentables? Voto irrelevante porque no veo el punto de que esto llegue a portada.
1 K 15
#41 quiquep
A ver... La que saca el tema de las chupadas es ella, acusándola de chupársela a Mazon. No ha estado muy fina ella.
Al saco de mierda de Ndingo no habría que hacer ni caso, pero en este vídeo es ella la que empieza con los insultos y descalificaciones (supongo que harta del acoso que dice que sufre en las redes).
Con lo del feminismo y machismo se pasan un poco. Era patético cómo la Salomé Pradas tiraba de comodín contra Rufian...
Por cierto, es verdad que Santaolaya es del PSOE y estaba en un mitin de Sánchez? No me mola nada eso.
1 K 15
Kmisetas #40 Kmisetas
Menudo Panfleto Elplural.
1 K 15
Chinchorro #34 Chinchorro
Yo lo único que escucho es "tengo la cuca chica y no me quiere ni mi madre, estoy muy solo, por favor, hazme caso".
0 K 11
BiRDo #25 BiRDo
Un buen spray de pimienta y le va a faltar acera para no caerse de una simple zancadilla.
0 K 10
EsUnaPreguntaRetórica #47 EsUnaPreguntaRetórica
#29 Eres un meme.
0 K 9
#26 jamon_de_jaboogie
Dos marionetas defendiendo a sus amos
0 K 7
Razorworks #48 Razorworks
Yo sé que me busco una ruina, pero el negro se queda sin dientes.
0 K 7
sabbat #49 sabbat
A los fascistas se los extermina . No hay otro camino.
0 K 7
KLKManin #42 KLKManin
Son la misma mierda. Ascopena.
0 K 6
#22 Ricochet
¿Ndongo miente?
6 K -29
Beltenebros #27 Beltenebros *
#22
Miente, insulta y acosa.
Y tú ¿Pretendes blanquear a un perro del sistema?
2 K 31
#29 Ricochet
#27 Como perro del sistema hablas de Javier Ruiz, Jesús Cintora o Ignacio escolar?
5 K -44

menéame