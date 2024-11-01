edición general
32 meneos
36 clics
Amenazas y acoso sexual en el PP de Madrid que Génova archiva

Amenazas y acoso sexual en el PP de Madrid que Génova archiva

Nueve militantes denuncian amenazas, acoso sexual, homofobia y espionaje interno en un expediente que Génova ha decidido archivar sin enviar a la Fiscalía. Pero donde la degradación moral alcanza cotas más bajas es en la instrumentalización del sexo como moneda de cambio. Varios denunciantes aseguran haber recibido insinuaciones para mantener relaciones sexuales con personas vinculadas a consejerías o estructuras del partido con el objetivo de conseguir datos o favores políticos. «Todo valía», resume uno de ellos.

| etiquetas: denuncias al pp madrid
26 6 0 K 320 actualidad
3 comentarios
26 6 0 K 320 actualidad
Lamantua #1 Lamantua
En breve la encuesta del CIS será quien tiene menos puteros de los partidos del R78. :troll:
2 K 32
Deviance #3 Deviance
- "Son todos iguales......". ......... :roll: xD :-D :troll:
0 K 17
pitercio #2 pitercio *
¿Machistas, acosadores y extorsionadores en el pepe? me pinchas y no sangro.
0 K 15

menéame