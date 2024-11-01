Amenazas y acoso sexual en el PP de Madrid que Génova archiva

Nueve militantes denuncian amenazas, acoso sexual, homofobia y espionaje interno en un expediente que Génova ha decidido archivar sin enviar a la Fiscalía. Pero donde la degradación moral alcanza cotas más bajas es en la instrumentalización del sexo como moneda de cambio. Varios denunciantes aseguran haber recibido insinuaciones para mantener relaciones sexuales con personas vinculadas a consejerías o estructuras del partido con el objetivo de conseguir datos o favores políticos. «Todo valía», resume uno de ellos.