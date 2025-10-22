MALEMÁTICAS CCCIII: a nadie le llamó la atención

Publica El Economista un artículo sobre los márgenes de las principales cerveceras en España donde se asegura que el margen de Heineken España es del 20,1% con unos beneficios de 20,8 millones. Como el margen es el porcentaje de beneficios sobre ventas, eso significaría que las ventas de Heineken España apenas superarían en 2024 los 100 millones y no los 1.035 millones que se indica en la información. Y lo mismo pasa con el dato de Damm, donde un margen del 8,60% con unos beneficios de 17,59 millones equivaldría a unas ventas de algo más de 200 millones, cuando en la información se indica 2.025 millones. El error está en que los beneficios de Heineken España no fueron 20,8 millones, fueron 208 millones; y los de Damm no fueron 17,59 millones, fueron 175 millones.