Anabel, víctima de los cribados de cáncer en Andalucía, a Juanma Moreno: "Nos estáis matando y no me voy a callar"

Mientras tanto, Anabel recordaba junto al hospital sevillano que tuvo que someterse a una mastectomía “provocada por un fallo en los cribados”, después de pasar “un año esperando y viviendo con un cáncer sin saberlo”. “La vida de las personas es lo más importante, no puede ser más importante un libro”, ha reprochado, insistiendo en que “hay compañeras que están esperando cirugías, pruebas, resonancias, biopsias e incluso quimioterapia”. Entre ellas se encuentra María Fernández, de 61 años y también socia de Amama. Se hizo la mamografía que...

... considera “sospechosa” en agosto de 2023. En aquella ocasión –a diferencia de las anteriores– no recibió ninguna notificación sobre el diagnóstico de la prueba y su doctora de cabecera tampoco tuvo constancia del resultado, lo que la facultativa atribuyó a que “no habían encontrado nada”. Sin embargo, en otra mamografía rutinaria realizada a los dos años aparecieron cuatro nódulos en el pecho izquierdo. María está convencida de que “un cáncer avanzado no sale de un día para otro”. Y por eso empezó a reclamar el informe de la prueba que le realizaron en 2023, sospechando que ya entonces tendría que “haber indicios”...
