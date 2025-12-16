Directivos de grandes empresas españolas cobran 111 veces más que el sueldo medio

El salario de los directivos de grandes empresas españolas, que es el más elevado dentro de las mismas, es de media 111 veces superior al sueldo medio. De esta manera, alguien que cobre el sueldo intermedio tendría que trabajar más de un siglo para igualar lo que gana un máximo ejecutivo en un solo año. Así lo indica el informe Las brechas salariales de las grandes empresas publicado por Oxfam Intermón que analiza las 40 mayores compañías del país según sus ingresos