Las "condolencias" de Trump

Trump ha vuelto a publicar una nota de peculiar vileza en su red social, Truth Social, esta vez en relación con la muerte de Rob Reiner y su mujer. Traduzco el exabrupto:

La noche pasada ocurrió algo muy triste en Hollywood. Rob Reiner, un director torturado y en horas bajas, pero en otro tiempo muy talentoso y una estrella de la comedia, ha fallecido, junto con su mujer Michele, presuntamente por el enfado que causó a otros a través de su padecimiento enorme, incurable, e incesante, con una enfermedad mental debilitante conocida como SÍNDROME DE DESQUICIAMIENTO DE TRUMP, a veces referido como TDS. Se le conocía por haber vuelto LOCA a gente con su rabiosa obsesión por el presidente Donald J. Trump, con su obvia paranoia alcanzando nuevas cotas mientras la Administración Trump superaba todas las expectativas y metas de grandeza, y con la Edad de Oro de América en ciernes, tal vez como nunca antes. ¡Que Rob y Michele descansen en paz!

truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115724141568860081