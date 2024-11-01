edición general
Luz del Carmen Ibáñez, la jueza peruana de la Corte Penal Internacional sancionada por EE.UU.: "Me sacaron las tarjetas de crédito y no puedo enviar dinero a mi país"

"Al venir a esta Corte yo pensaba que era la panacea universal de la Justicia, nunca me imaginé que los poderes políticos pudieran ponernos estas sanciones". La magistrada peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza es desde hace ocho años jueza de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. Este tribunal fue creado en 1998 por el llamado Estatuto de Roma para juzgar a individuos por los crímenes más graves: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión. El gobierno estadounidense sancionó este año.

Findeton
Que use bitcoin. Es moneda privada y por tanto no controlada por las mafias = estados.
masde120
#4 Exactamente, que gente de este nivel aún dependa de empresas americanas para hacerse con lo que es suyo propio...
Verdaderofalso
El faro de occidente
azathothruna
Niña de verano.
La vida real es peor que juego de tronos.
JackNorte
Cuando tratas con genocidas , tienes que asumir algunas cosas y ponerte a la defensiva , tienes que recordar que se dedican a aniquilar niños a miles, no tomar medidas frente a ese tipo de personas siempre es un error.
Depender y poner tu dinero en las herramientas de quienes los financian es un riesgo. Asumir que sus palabras y sus condenas no tienen consecuencias cuando estan alimentando un genocidio otro.
Nadie esta seguro cuando los genocidas se dedican a aniquilar a niños. No hay nadie…   » ver todo el comentario
#1 CarlosSanchezDiaz
