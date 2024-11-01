edición general
La Fiscalía no acusará a Iñigo Errejón por la agresión sexual denunciada por Elisa Mouliaá y pedirá el archivo

El Ministerio Público no ve elementos de prueba suficientes como para enjuiciar al exdiputado, para el que la actriz pide tres años de cárcel, y pedirá a la Audiencia Provincial que revoque su procesamiento.

Ferran #2 Ferran
¿Entonces era denuncia falsa? :troll:
3 K 41
RamonMercader #6 RamonMercader
#2 un juez turbofascista patriarcal.
0 K 7
#11 Barriales
#6 no te crezcas. Fis ca li a
0 K 8
RamonMercader #13 RamonMercader
#11 cierto. Un fiscal turbofacha patriarcal
0 K 7
#10 DenisseJoel
#2 Nunca lo sabremos.
0 K 11
#17 vicox
#2 En realidad es una denuncia en la que no se puede demostrar su veracidad, pues la palabra de ambos tiene el mismo valor, por lo que si no hay otras pruebas, no se puede demostrar.
Pero por otro lado, como Errejón dijo que no había denuncias falsas, es posible que alguien pensara, que no? sujétame el cubata.
0 K 6
#4 Barriales *
#_3 de Génova trece.
Para el Camarada Vladimir Alcama
2 K 29
PasaPollo #7 PasaPollo
#4 Agárramela que me crece.
2 K 30
TikisMikiss #5 TikisMikiss
Se le acabaron los minutos de fama a Elisa.

Menuda personaja más desagradable en Twitter yendo contra viento y marea y seguramente contra los propios consejos de su abogado solo por orgullo. Desde el principio dejó claro que denunciaba por orgullo y para "ganar la razón" en su pantomima.
1 K 20
PasaPollo #8 PasaPollo *
#5 Su abogado es un personajazo también por méritos propios, pero sí: las chaladuras que suelta esa mujer no son ni medio normales.
1 K 22
TikisMikiss #12 TikisMikiss
#8 Su abogado no había más que escucharlo cómo intentaba "defender" a Elisa para darse cuenta que no lo contrataría ni para que me fregara el portal de la casa.
1 K 23
PasaPollo #14 PasaPollo
#12 Busca su cuadro en el que aparece mediando entre Batman y el Joker. Canela en rama.
1 K 23
#15 poxemita
¿Os imagináis a un fiscal nombrado por el PP y gobernando con VOX pidiendo el archivo de una causa por agresión sexual contra un portavoz de VOX?

Por otro lado, Errejon debería llamar a Soto Ivars para el "Esto no existe volumen 2". Una prometedora carrera política destrozada por una mujer que quiso ganar notoriedad y tener 15 minutos de fama.

Lo de prometedora lógicamente es ironía.
0 K 12
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Con la que está cayendo...:popcorn: :troll: xD
0 K 7
CharlesBrowson #16 CharlesBrowson
El dia que dejemos de hacer el gilipollas con este tema, con lo serio que es, que parece que tengamos que elegir version Charo a babor y version Jose Luis a estribor, todos estaremos mejor y mas seguros
0 K 7
alcama #3 alcama
¿La Fiscalía de quien depende?
0 K 5
#9 Daniel2000
#3 Pero que malo eres ... vas con malicia
0 K 13

