La Fiscalía no acusará a Iñigo Errejón por la agresión sexual denunciada por Elisa Mouliaá y pedirá el archivo

El Ministerio Público no ve elementos de prueba suficientes como para enjuiciar al exdiputado, para el que la actriz pide tres años de cárcel, y pedirá a la Audiencia Provincial que revoque su procesamiento.
Pero por otro lado, como Errejón dijo que no había denuncias falsas, es posible que alguien pensara, que no? sujétame el cubata.
Para el Camarada Vladimir Alcama
Menuda personaja más desagradable en Twitter yendo contra viento y marea y seguramente contra los propios consejos de su abogado solo por orgullo. Desde el principio dejó claro que denunciaba por orgullo y para "ganar la razón" en su pantomima.
Por otro lado, Errejon debería llamar a Soto Ivars para el "Esto no existe volumen 2". Una prometedora carrera política destrozada por una mujer que quiso ganar notoriedad y tener 15 minutos de fama.
Lo de prometedora lógicamente es ironía.