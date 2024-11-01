edición general
El juez Peinado se basa en el escrito de un abogado difusor de bulos para reabrir la investigación del rescate de Air Europa

El magistrado pone a la UCO a analizar un escrito del abogado Eduardo Martín-Duarte para ver si incluye “hechos nuevos” que le permitan investigar el préstamo a la aerolínea en la causa contra Begoña Gómez

#1 Suleiman
Ahora ya confío más en la justicia, decisiones como estás me hace sentir más tranquilo. Se que es totalmente imparcial y justa. Estamos contigo Peinado,sigue así.
#2 pitercio
Este pavo al final pillará una neumonía, todo el día por ahí a calzón quitado.
#4 laruladelnorte
Martín-Duarte es un abogado conocido por difundir bulos, como que la mayoría de miembros del Gobierno y algunos dirigentes del PSOE blanquean dinero en República Dominicana. Denuncias suyas por hecho similares han sido descartadas de plano tanto por la Fiscalía Anticorrupción, como por el Tribunal Supremo.

Si han sido descartados razón de más para que Peinado,cual cerdo buscando trufas,no ceje en su empeño de seguir con el circo.
#3 vviccio
Destruir y dejarlo todo en manos de empresas parásitas es fácil y está plagado de tentaciones, lo difícil es gestionar lo público y evitar su derrumbe cada día.
Lo de Peinado & Hurtado es un golpe a la democracia y a las instituciones públicas. ¿Qué proponen los partidos para tapar todas grietas que han aparecido tras décadas sin reformas?.
#6 Eukherio
Creo que ya lo dije la última vez que le cerraron el grifo con Air Europa: todo con Peinado suena a deja vu. Al tío le dicen que no puede hacer algo y al día siguiente se inventa otra excusa y vuelve a la carga. Por lo que leo cuatro veces se lo han vetado y cuatro le ha importado una mierda. Igual a la quinta empieza a mosquearles.
#5 hakcer_dislexico
... o en chatgpt, si total ...
