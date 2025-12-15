edición general
China y la UE negocian para que los europeos no puedan acceder a coches eléctricos baratos

China y la UE negocian para que los europeos no puedan acceder a coches eléctricos baratos

Aunque resulte chocante, la Unión Europea está negociando con China para imponer unos precios mínimos a los coches eléctricos que llegan desde el gigante asiático. Un movimiento proteccionista para las empresas locales que perjudica a los consumidores, y también los objetivos de reducción de emisiones de la propia UE.

cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Es por nuestro bien.
8 K 98
Mala #9 Mala
#2 Y la culpa es de Trump.
0 K 11
#22 Shoemaker *
#2 Es que el libre mercado es el demonio, que lo he leído en menéame. Mucho mejor el ultraintervencionismo que ser fachas

A disfrutar lo votado, kamaradas
0 K 6
#3 Cuchifrito
Acuerdos de precios mínimos... Lo que viene a ser un cártel de toda la vida, a ver donde están las leyes y organismos de competencia...
2 K 41
#23 Shoemaker
#3 Los organismos de competencia son fachas, kamarada. Mejor que el gobierno decida cuánto tienen que costar las cosas
0 K 6
#5 chavi
Eso es mucho peor que los aranceles. Con los aranceles China vende barato y la UE se queda con el sobreprecio. Con el precio minimo al consumidor le saldra por el mismo precio, pero el sobreprecio se lo queda China
2 K 30
#1 Barriales
Increíble. Europa negociando con aires de superioridad moral. Aun no se han dado cuenta, que no tienen nada que ofrecer a cambio.
Los chinos han ganado a la arrogancia occidental.
2 K 29
#6 chavi
#1 El precio minimo es un gran negocio para China
1 K 20
#8 Barriales
#6 nosotros mismos con las regulaciones medioambientales hemos acabado con los coches pequeños y baratos. Y los chinos lo saben y lo explotan.
1 K 24
#11 chavi
#8 los chinos ahora mismo podrian vender un 30% mas barato y ganar muuuucho mas dinero.
0 K 12
HeilHynkel #14 HeilHynkel *
#8
Menuda idiotez de los negacionistas.

Quienes acabaron con ellos fueron los fabricantes, los coches caros salen más rentables.
0 K 18
ChatGPT #15 ChatGPT
#8 las regulaciones medioambientales en que afectan al tamaño?
0 K 11
hormiga_cartonera #20 hormiga_cartonera
#8 en tu cabeza sonará brillante...

Después ya, que los costes de producción (debido entre otras cosas a los derechos laborales) sean 1/10 que en Europa pues son argumentos fuera del mundo de los unicornios.
0 K 6
Barney_77 #17 Barney_77
#1 Traslada ese proteccionismo a la industria automotriz a las frutas y hortalizas que viene de otros paises, con regulaciones mas laxas o inexistentes en materia de proteccion de medio ambiente, leyes laborales, herbicidas, pesticidas.... A que ya no te parece tan mal la postura europea.
0 K 16
#12 Grahml
Bravo UE.

Todo un éxito para conseguir la reducción de emisiones.

Alemania, te debemos el diselgate y ahora esto por creerte que China era una mierda pinchada en un palo.
Pues no lo es, y además ya es tarde.
0 K 20
#7 Gilántropo
La mano invisible
1 K 17
Grymyrk #13 Grymyrk
El mercado se está autorregulando
0 K 13
ChatGPT #16 ChatGPT
#13 otra prueba más de que no hay libre mercado,
Ni de lejos.
0 K 11
camvalf #19 camvalf
Sin comentarios, tengo que cambiar de coche en poco tiempo, no pienso ni ver las marcas europeas ni por accidente.
0 K 11
gelatti #18 gelatti
No pienso comprar un coche europeo más.
0 K 10
#4 dreamgame
Y cuando van a negociar para que los Españoles no puedan acceder a mano de obra barata?
0 K 6
#10 Katos
Y otro autogol de Europa... Gracias Alemania no solo os habeis metido en recesión por décadas si. O que habeis dado la puntilla a la industria europea,

La energía cara y sucia,
Lo verde que ya no vende.
La guerra dentro de nuestras fronteras

Es que no se puede hacer peor y encima pensando que somos los putos reyes
0 K 5

