La historia se repite con los aranceles a China: Europa retoma las negociaciones para poner un precio de venta mínimo como alternativa

La UE y China retoman negociaciones para sustituir los aranceles antidumping a los vehículos eléctricos chinos por un sistema de precios mínimos obligatorios. El impulso llega tras el análisis de Bruselas sobre una posible exención parcial para Volkswagen y su CUPRA Tavascan fabricado en China. Pekín celebra el regreso al diálogo, aunque pide evitar acuerdos individuales con fabricantes. El reto es aplicar precios mínimos en un producto complejo como los coches. Ambas partes buscan reducir tensiones comerciales y garantizar competitividad mutua