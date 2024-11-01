edición general
La historia se repite con los aranceles a China: Europa retoma las negociaciones para poner un precio de venta mínimo como alternativa

La UE y China retoman negociaciones para sustituir los aranceles antidumping a los vehículos eléctricos chinos por un sistema de precios mínimos obligatorios. El impulso llega tras el análisis de Bruselas sobre una posible exención parcial para Volkswagen y su CUPRA Tavascan fabricado en China. Pekín celebra el regreso al diálogo, aunque pide evitar acuerdos individuales con fabricantes. El reto es aplicar precios mínimos en un producto complejo como los coches. Ambas partes buscan reducir tensiones comerciales y garantizar competitividad mutua

aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
"negociaciones para poner un precio de venta mínimo como alternativa"
¿Esto no es manipulación de mercados ?

Tantas leyes sobre la competitividad para promover la libre competencia en los mercados, prohibiendo prácticas anticompetitivas (monopolios, fijación de precios)... y ahora salimos con esto ?

Vay paises capitalistas de pacotilla estamos hechos :shit:
azathothruna #3 azathothruna
#2 Karma bien merecido
#8 Pixmac *
#2 Libre mercado mientras interese. Cuando a las empresas europeas les interesa mantener precios altos para ganar más entonces la libre competencia y libre mercado ya no vienen bien. En lugar de invertir en Investigación y Desarrollo lo que hacen es cerrar el mercado pero así lo único que conseguirán es dejar el mercado en manos chinas, con empresas innovando en tecnologías y menores costes al integrar su cadena de suministros en las empresas. Puede que digan que así se consiga que las empresas chinas instalen fábricas en Europa pero igualmente se "comerán" a las europeas si "no se ponen las pilas".
#1 tropezon
Coches electricos si, pero no baratos.

Esa es la conclusión
quitamelpiedencima #4 quitamelpiedencima
#1 En el artículo comentan que se requieren vehículos asequibles, pero no demasiado. Lo jodido es que la propuesta llega de la mano de los fabricantes, aquí no se cuenta con los consumidores.
eaglesight1 #7 eaglesight1
Hay que negociar con China sin preocuparse de los intereses americanos, una UE fuerte es lo que interesa a los europeos, por eso no quiere Trump ni oir hablar de la UE.
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
Pues nada, empezaré hacer un boicot personal a lo productos.
Cocacola ya llevo años sin tomarla desde que cerró su fábrica en Asturias.
Suzuki, igual.
Tenneco.
Vesuvius.
La fábrica de loza de san claudio que se fue a Marruecos…

Pero era por el capitalismo y buscar costes más bajos, o eso nos vendieron, pero ahora no gusta porque se ha vuelto contra nuestros empresarios y empresas
eltxoa #9 eltxoa
con lo pobres que somos algunos, que le pongan aranceles a los coches chinos que no podré comprar me la sopla. Ahora, que le pongan aranceles a las baratijas de aliexpress, eso jode más.
#5 Nastar
Unos hijos de puta, el coche barato de comprar y de mantener quieren que sea caro para todos
