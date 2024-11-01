La historia se repite con los aranceles a China: Europa retoma las negociaciones para poner un precio de venta mínimo como alternativa

La UE y China retoman negociaciones para sustituir los aranceles antidumping a los vehículos eléctricos chinos por un sistema de precios mínimos obligatorios. El impulso llega tras el análisis de Bruselas sobre una posible exención parcial para Volkswagen y su CUPRA Tavascan fabricado en China. Pekín celebra el regreso al diálogo, aunque pide evitar acuerdos individuales con fabricantes. El reto es aplicar precios mínimos en un producto complejo como los coches. Ambas partes buscan reducir tensiones comerciales y garantizar competitividad mutua
| etiquetas: ue , china , aranceles , coches electricos
¿Esto no es manipulación de mercados ?
Tantas leyes sobre la competitividad para promover la libre competencia en los mercados, prohibiendo prácticas anticompetitivas (monopolios, fijación de precios)... y ahora salimos con esto ?
Vay paises capitalistas de pacotilla estamos hechos
Esa es la conclusión
Cocacola ya llevo años sin tomarla desde que cerró su fábrica en Asturias.
Suzuki, igual.
Tenneco.
Vesuvius.
La fábrica de loza de san claudio que se fue a Marruecos…
Pero era por el capitalismo y buscar costes más bajos, o eso nos vendieron, pero ahora no gusta porque se ha vuelto contra nuestros empresarios y empresas