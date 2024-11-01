edición general
Los memes más tronchantes sobre "Burnet", el apellido falso de la pareja de Ayuso: "Tiene más identidades que Mortadelo"

Los memes más tronchantes sobre "Burnet", el apellido falso de la pareja de Ayuso: "Tiene más identidades que Mortadelo"  

Una peluca, un saxofón, un Maserati diésel, la movida del ático, lo del fiscal general, y ahora un seudónimo utilizado en Corrupción en Miami... Lo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso si no fuese tan vergonzoso es que sería de chiste. Este jueves nos enteramos de que Alberto González Amador tiene un correo corporativo del Grupo Quirón, según publica elDiario.es. Pero por si el sainete era poco, resulta que en el correo aparece con un apellido inventado: Alberto Burnet González. La broma ya es de traca cuando te enteras de que el apellido es el--

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Como todo parece una broma, solo queda responder con más bromas. En la red social Bluesky (el Twitter bueno) lo han hecho con memes.
PsySkeletor #3 PsySkeletor
Sería gracioso si no se hubiera chorizado pasta de mi bolsillo.

A mi no me hace gracia que me roben. A vosotros si?
BlackDog #5 BlackDog
#3 Pero se supone que lo que hizo fue defraudar impuestos, de donde sale el dinero de tu bolsillo de ahí?
oceanon3d #4 oceanon3d *
Me reiria si no apestará a la mega corrupción del PP de toda la vida.

Siempre me pregunté cuanto robaron del del PP si solo a Barcenas le pillaron 50 millones en Suiza ¿Cientos de millones? ¿Miles?.
SMaSeR #2 SMaSeR
El mejor es el del escuadrón Squirtle xD, buenisimo.
