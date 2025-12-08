edición general
La madrileña que se mudó a Texas por su marido y hoy expone la cara B del país en redes: "He pagado 10.000 euros por una visita al médico"

Han pasado casi tres años desde que Cristina García se fue a vivir con su familia a la otra punta del mundo y todavía se sorprende cada vez que sale de casa

Guanarteme #1 Guanarteme
Buah, va a flipar cuando le cuadre un tiroteo o vayan los del ICE a -con suerte- mandarla de una patá en el culo de vuelta a Barajas. :troll: :troll:
