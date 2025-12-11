La infantilización de la mujer por parte de otras mujeres

Resulta que yo le saco 16 años a mi mujer, empezamos cuando ella tenía 19 y yo 35 y no pasan dos meses sin que las redes sociales me recuerden que todo hombre que se acerca a una mujer más jóven que él es un seguro maltratador, un pederasta en potencia, un inmaduro, un señoro, alguien que no soporta a las mujeres maduras de su edad (esto quizás sea cierto) y muchos otros insultos dichos por otras mujeres basados en que una mujer de 19 años, a pesar de ser mayor de edad, poder conducir, votar, hasta ser presidenta de España (el único requisito para ser elegido es ser español y mayor de edad), poder tener hijos y criarlos es una persona inmadura que no sabe lo que hace, que la diferencia de edad implica siempre una diferencia de poder, un abuso (el mito del adulto que se las sabe todas me sigue flipando aun)

El hecho de que llevemos ya 13 años juntos y seamos felices les importa un pimiento y por supuesto el hecho de que ahora entre ellas se está poniendo muy de moda "el colágeno" también parece que es algo diferente.

Y ya, es que hoy he tenido justo esa movida en redes con una mujer muy mucho preocupada porque una amiga de 23 años está conociendo a un tipo de 42 y que no ve la forma de convencerla de que le va a ir mal con el tipo (que digo yo que como están los facha-jóvenes no es que le vaya a ir mucho mejor y que llegado el caso ahora las relaciones no son obligatorias por la Iglesia o el Estado)