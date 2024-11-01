El suizo Nemo, ganador de Eurovisión 2024, renuncia al premio por la presencia de Israel en la edición de 2026

El artista Nemo, que ganó Eurovisión 2024 por Suiza con su canción 'The Code', ha renunciado al trofeo por la continuidad de Israel en la edición de 2026. "Eurovisión afirma que defiende la unidad, la inclusión y la dignidad para todos. Esos valores hicieron que este concurso fuera significativo para mí. Pero la continua participación de Israel, durante lo que la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU ha concluido que es un genocidio, muestra un claro conflicto entre esos ideales y las decisiones tomadas por la UER"....
| etiquetas: nemo , ganador , eurovision 2024 , renuncia premio , participar , israel
Esto como el Viñarock, no se participa en un macroconcierto que busca dar dinero a empresas sionistas, ni se comparte espacio con genocidas.
www.youtube.com/watch?v=_DqP-Xdj3jk&list=RD_DqP-Xdj3jk&start_r
si por lo menos esto fuera verdad. Pero aún por encima mienten. Son unos mentirosos y no tienen dignidad. A Rusia la expulsaron inmediatamente.
Seguramente crees que has escrito un comentario ocurrente...
En fin...