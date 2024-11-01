edición general
El suizo Nemo, ganador de Eurovisión 2024, renuncia al premio por la presencia de Israel en la edición de 2026

El suizo Nemo, ganador de Eurovisión 2024, renuncia al premio por la presencia de Israel en la edición de 2026

El artista Nemo, que ganó Eurovisión 2024 por Suiza con su canción 'The Code', ha renunciado al trofeo por la continuidad de Israel en la edición de 2026. "Eurovisión afirma que defiende la unidad, la inclusión y la dignidad para todos. Esos valores hicieron que este concurso fuera significativo para mí. Pero la continua participación de Israel, durante lo que la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU ha concluido que es un genocidio, muestra un claro conflicto entre esos ideales y las decisiones tomadas por la UER"....

jonolulu #1 jonolulu
Le honra
6
#5 soberao
No todo el mundo está de acuerdo con tener las manos manchadas de sangre por colaboracionista, ni con colaborar con la campaña de blanqueo del genocidio. Tampoco está bien compartir espacio con genocidas.
Esto como el Viñarock, no se participa en un macroconcierto que busca dar dinero a empresas sionistas, ni se comparte espacio con genocidas.
6
Ratoncolorao #7 Ratoncolorao
Si alguien tiene dos minutos, que le eche un vistazo a esta versión que hizo Nemo de la canción con la que ganó Eurovision versión orquesta. Es muy muy flipante lo que hace en directo.
www.youtube.com/watch?v=_DqP-Xdj3jk&list=RD_DqP-Xdj3jk&start_r
1
#8 omega7767 *
""Eurovisión afirma que defiende la unidad, la inclusión y la dignidad para todos."

si por lo menos esto fuera verdad. Pero aún por encima mienten. Son unos mentirosos y no tienen dignidad. A Rusia la expulsaron inmediatamente.
2
Antipalancas21 #12 Antipalancas21
#8 Los sobres que reciben son lo que les mueven, les importan tres narices los asesinatos cometidos por Israel.
0
#13 omega7767
#12 pues yo creo que la imagen de Israel y el poder que tiene sobre dirigentes europeos pesa más que los sobres
0
Chinchorro #4 Chinchorro
Este año Eurovisión va a ser un retrato.
1
jonolulu #6 jonolulu
#4 Siempre ha sido una puesta en escena, pero cada vez más insoportable
1
#9 crissis
#4 No como los demás años, que ha sido una demostración de la grandeza de la humanidad desplegando los mejores compositores e intérpretes del mundo.
1
Chinchorro #10 Chinchorro
#9 gracias por tu opinión.
0
Antipalancas21 #11 Antipalancas21
#4 Algún país mas se retirara, seguramente.
2
#14 Juantxi
#4 Recordemos cuando acogieron al franquismo, premios incluidos.
0
#15 chocoleches
La bola de nieve va creciendo.
0
Connect #2 Connect
Muy bien, ahora que busquen a Nemo porque en el esceneario del premio no estará
2
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
#2 No estará porque ha decidido no estar.

Seguramente crees que has escrito un comentario ocurrente...
En fin... :shit:
2
Escafurciao #16 Escafurciao
Si fuera el de 2025...esto me parece más autopublicidad
0

