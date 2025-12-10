edición general
319 meneos
487 clics
Islandia, quinto país en anunciar su retirada de Eurovisión por permitir participar a Israel

Islandia, quinto país en anunciar su retirada de Eurovisión por permitir participar a Israel

El país nórdico se une a España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia.

| etiquetas: islandia , eurovision , israel
166 153 0 K 384 actualidad
34 comentarios
166 153 0 K 384 actualidad
Comentarios destacados:          
Priorat #4 Priorat
Sería ideal que se quedasen solo Alemania e Israel. Así tendríamos una alegoría del pasado y el futuro.

Los alemanes, los pioneros, haciendo de mentores a Israel.
55 K 474
azathothruna #9 azathothruna
#4 Denle un millon de likes a este buen hombre
2 K 28
sxentinel #27 sxentinel
#9 A sus ordenes.
0 K 10
PaulDurden #20 PaulDurden
#4 Y Polonia, para ir calentando...
0 K 11
TheIpodHuman #21 TheIpodHuman *
#20 Ahora que Islandia tambien se ha retirado de Eurovision ya tiene sitio para meter a alguno de estos: Gotham, Wakanda, Narnia o Mordor :troll:
0 K 16
azathothruna #29 azathothruna
#21 Mordor de cajon va
Gotica, solo si eligieron al payaso de alcalde
Por que crees que Wakanda se meteria en esa mierda?
0 K 17
Ratoncolorao #2 Ratoncolorao
Vamos, Noruega. Calienta que sales.
27 K 275
UnoYDos #1 UnoYDos
Suma y sigue, ojala se queden solo 4 mierdas compitiendo por ver quien da mas asco.
15 K 150
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#1 Al final tendrán que volver a invitar a Rusia. :troll:
41 K 370
Verdaderofalso #14 Verdaderofalso
#3 mira lo fácil que sería expulsando a Israel… xD
3 K 49
PaulDurden #17 PaulDurden
#14 Exacto, o todos o ninguno, pq la hipocresía se la pueden meter bien por el culo.
0 K 11
Verdaderofalso #25 Verdaderofalso
#17 siempre pueden invitar a otro país que tenga un régimen “poco democrático” o no respete los ddhh
0 K 20
Priorat #28 Priorat *
#3 Sería ideal Rusia e Israel. Un doble combo. Ya puestos que inviten al otro matón, a EE UU.
2 K 37
EvilPreacher #30 EvilPreacher
#28 Veo un festival con USA, Argentina, Israel y Rusia. No sé, igual se apunta también Ciudad del Vaticano o el Salvador.
1 K 18
hazardum #10 hazardum
Ya solo faltaria que los que se saliesen hiciesen otro festival :troll:
7 K 99
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#10 primera edición en Cisjordania por tocar los cojones
4 K 56
MiguelDeUnamano #13 MiguelDeUnamano
#10 Cuanta maldad! xD
1 K 22
Abcdefghijklm #5 Abcdefghijklm
En Portugal están recogiendo firmas:
peticaopublica.com/pview.aspx?pi=israel-fica-rtp-sai


¿Tiene influencia real Peticaopublica.com en Portugal?
Sí, tiene influencia moderada pero real, sobre todo cuando la petición se vuelve viral y recibe cobertura en medios.

No es vinculante (ni el Gobierno ni la RTP están obligados a obedecerla solo por las firmas), pero sí tiene valor legal y mediático:
Con 1.000 firmas ya entra en la Asamblea de la República para debate en comisión.
Con 2.500…   » ver todo el comentario
10 K 83
#7 blacar
#5 Solo con 1000 ya entra en la asamblea?? ... pues lleva casi 22.000 xD
2 K 20
Abcdefghijklm #12 Abcdefghijklm *
#7 No le des mucha credibilidad, me lo ha dicho Grok y hoy alucina bastante. Deep Seek me dice

Menos de 1,000 Alcance limitado. Difícil que trascienda fuera de la plataforma o redes sociales cercanas. Es la fase inicial de recogida de apoyos.
1,000 - 4,000 Umbral de visibilidad. La petición puede empezar a llamar la atención de medios de comunicación locales o temáticos, lo que amplifica el mensaje.
4,000 - 7,500 Umbral de debate nacional. Es muy probable que los medios nacionales (SIC, TVI,…   » ver todo el comentario
0 K 6
#22 DenisseJoel *
#12 A mi me ha recomendado un LLM que ignore a cualquier meneante que spamee AI slop.
0 K 11
Drebian #15 Drebian
Al final Israel tendrá que actuar en el Viñarock
5 K 48
TheIpodHuman #6 TheIpodHuman *
Al final los que se quedan son los belgas, dijeron que se le iban a pensar si se retiraban o no de Eurovision pero al final parece que ha habido una bajada de pantalones en toda regla y se quedan..
1 K 34
#8 concentrado
#6 No es exactamente que se lo tuvieran que pensar, es que tienen dos órganos televisivos diferentes, uno flamenco y otro francófono. Y se han de poner de acuerdo para tomar decisión por consenso, si no llegaban a un consenso seguirían como hasta ahora.
0 K 20
lvalin #16 lvalin
El lado bueno de Eurovisión.
1 K 22
JanSmite #31 JanSmite
A este paso, en Eurovisión van a participar Israel, Australia, las Comores, Trinidad y Tobago, Uganda, Nepal y Francia… xD :shit:
0 K 18
#19 Shynea
Venga, ya de paso que hagan entre todos los que se vayan un Eurovisión alternativo para dar por saco
0 K 11
Elanor #24 Elanor
Es que no se ni porque se molestan los otros países en participar. Estén o no del lado genocida, todos sabemos que va a ganar Israel, entonces para que hacer el esfuerzo?
0 K 10
Nitros #23 Nitros
Ya nos hemos salido. ¿Podemos por favor dejar de hablar de esta mierda de concurso?
0 K 9
Antipalancas21 #26 Antipalancas21
#23 Ahora lo que importa es que se informe de los países que se salen y los que se quedan.
0 K 20
BM75 #33 BM75
#23 A ver, a mí me interesa saber quién más se sale y qué acaba pasando.
0 K 7
#34 crissis
Ojalá desaparezca Eurovisión, solo por eso merecería la pena entrar en la tercera guerra mundial.
0 K 7
#32 jacinto9999
Con lo bonito que queda todos juntitos cantando "Hava Nagila" (הבה נגילה) :troll:
0 K 6

menéame