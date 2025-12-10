·
319
meneos
487
clics
Islandia, quinto país en anunciar su retirada de Eurovisión por permitir participar a Israel
El país nórdico se une a España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia.
islandia
eurovision
israel
166
153
0
384
actualidad
34 comentarios
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#4
Priorat
Sería ideal que se quedasen solo Alemania e Israel. Así tendríamos una alegoría del pasado y el futuro.
Los alemanes, los pioneros, haciendo de mentores a Israel.
55
474
#9
azathothruna
#4
Denle un millon de likes a este buen hombre
2
28
#27
sxentinel
#9
A sus ordenes.
0
10
#20
PaulDurden
#4
Y Polonia, para ir calentando...
0
11
#21
TheIpodHuman
*
#20
Ahora que Islandia tambien se ha retirado de Eurovision ya tiene sitio para meter a alguno de estos: Gotham, Wakanda, Narnia o Mordor
0
16
#29
azathothruna
#21
Mordor de cajon va
Gotica, solo si eligieron al payaso de alcalde
Por que crees que Wakanda se meteria en esa mierda?
0
17
#2
Ratoncolorao
Vamos, Noruega. Calienta que sales.
27
275
#1
UnoYDos
Suma y sigue, ojala se queden solo 4 mierdas compitiendo por ver quien da mas asco.
15
150
#3
MiguelDeUnamano
#1
Al final tendrán que volver a invitar a Rusia.
41
370
#14
Verdaderofalso
#3
mira lo fácil que sería expulsando a Israel…
3
49
#17
PaulDurden
#14
Exacto, o todos o ninguno, pq la hipocresía se la pueden meter bien por el culo.
0
11
#25
Verdaderofalso
#17
siempre pueden invitar a otro país que tenga un régimen “poco democrático” o no respete los ddhh
0
20
#28
Priorat
*
#3
Sería ideal Rusia e Israel. Un doble combo. Ya puestos que inviten al otro matón, a EE UU.
2
37
#30
EvilPreacher
#28
Veo un festival con USA, Argentina, Israel y Rusia. No sé, igual se apunta también Ciudad del Vaticano o el Salvador.
1
18
#10
hazardum
Ya solo faltaria que los que se saliesen hiciesen otro festival
7
99
#11
Verdaderofalso
#10
primera edición en Cisjordania por tocar los cojones
4
56
#13
MiguelDeUnamano
#10
Cuanta maldad!
1
22
#5
Abcdefghijklm
En Portugal están recogiendo firmas:
peticaopublica.com/pview.aspx?pi=israel-fica-rtp-sai
¿Tiene influencia real Peticaopublica.com en Portugal?
Sí, tiene influencia moderada pero real, sobre todo cuando la petición se vuelve viral y recibe cobertura en medios.
No es vinculante (ni el Gobierno ni la RTP están obligados a obedecerla solo por las firmas), pero sí tiene valor legal y mediático:
Con 1.000 firmas ya entra en la Asamblea de la República para debate en comisión.
Con 2.500…
» ver todo el comentario
10
83
#7
blacar
#5
Solo con 1000 ya entra en la asamblea?? ... pues lleva casi 22.000
2
20
#12
Abcdefghijklm
*
#7
No le des mucha credibilidad, me lo ha dicho Grok y hoy alucina bastante. Deep Seek me dice
Menos de 1,000 Alcance limitado. Difícil que trascienda fuera de la plataforma o redes sociales cercanas. Es la fase inicial de recogida de apoyos.
1,000 - 4,000 Umbral de visibilidad. La petición puede empezar a llamar la atención de medios de comunicación locales o temáticos, lo que amplifica el mensaje.
4,000 - 7,500 Umbral de debate nacional. Es muy probable que los medios nacionales (SIC, TVI,…
» ver todo el comentario
0
6
#22
DenisseJoel
*
#12
A mi me ha recomendado un LLM que ignore a cualquier meneante que spamee AI slop.
0
11
#15
Drebian
Al final Israel tendrá que actuar en el Viñarock
5
48
#6
TheIpodHuman
*
Al final los que se quedan son los belgas, dijeron que se le iban a pensar si se retiraban o no de Eurovision pero al final parece que ha habido una bajada de pantalones en toda regla y se quedan..
1
34
#8
concentrado
#6
No es exactamente que se lo tuvieran que pensar, es que tienen dos órganos televisivos diferentes, uno flamenco y otro francófono. Y se han de poner de acuerdo para tomar decisión por consenso, si no llegaban a un consenso seguirían como hasta ahora.
0
20
#16
lvalin
El lado bueno de Eurovisión.
1
22
#31
JanSmite
A este paso, en Eurovisión van a participar Israel, Australia, las Comores, Trinidad y Tobago, Uganda, Nepal y Francia…
0
18
#19
Shynea
Venga, ya de paso que hagan entre todos los que se vayan un Eurovisión alternativo para dar por saco
0
11
#24
Elanor
Es que no se ni porque se molestan los otros países en participar. Estén o no del lado genocida, todos sabemos que va a ganar Israel, entonces para que hacer el esfuerzo?
0
10
#23
Nitros
Ya nos hemos salido. ¿Podemos por favor dejar de hablar de esta mierda de concurso?
0
9
#26
Antipalancas21
#23
Ahora lo que importa es que se informe de los países que se salen y los que se quedan.
0
20
#33
BM75
#23
A ver, a mí me interesa saber quién más se sale y qué acaba pasando.
0
7
#18
magnifiqus
0
7
#34
crissis
Ojalá desaparezca Eurovisión, solo por eso merecería la pena entrar en la tercera guerra mundial.
0
7
#32
jacinto9999
Con lo bonito que queda todos juntitos cantando "Hava Nagila" (הבה נגילה)
0
6
