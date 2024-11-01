·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8042
clics
El vídeo de TVE sobre Israel y Eurovisión que se ha hecho viral fuera de España: "I love you, Spain!"
6553
clics
Chicas Bond: Fotos de las mujeres icónicas que se enamoraron de 007 en la gran pantalla (ENG)
6625
clics
MALEMÁTICAS CCXCIX: gráficos que parecen realizados por un mono borracho
6059
clics
Un estudiante crea, tras meses plegando papel, un origami indestructible que puede soportar el equivalente a 10.000 veces su propio peso
4396
clics
Un pulpo robot observa a un pulpo que lo acaba imitando
más votadas
635
Ha muerto Robe Iniesta (Extremoduro)
596
La Audiencia Nacional entierra dos años un informe policial que señala a Cospedal en el caso Kitchen
556
Denuncian que la UE planea multiplicar por 4.000 el glifosato permitido en el agua
435
Javier Ruiz desmonta los tres pasos de Miguel Ángel Rodríguez que Ayuso siempre utiliza para huir de sus escándalos
376
Miguel Ángel Campos desmiente la sentencia del fiscal general: "Ni García Ortiz ni ninguna persona cercana a él era mi fuente"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
21
meneos
123
clics
Monólogo de Marc Giró sobre la ultraderecha española y la ultraderecha catalana
En el monólogo Marc Giró nos muestra desde una perspectiva temporal, como han evolucionado los discursos del odio y xenófobos del fascismo español y catalán.
|
etiquetas
:
fachas
,
muy fachas
,
ultraderecha
,
humor
18
3
1
K
250
ocio
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
18
3
1
K
250
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Mangione
Ya lo explicó Ignatius perfectamente en 5 segundos (vale para los muy españoles o los muy
loquesea
):
www.youtube.com/watch?v=z27LODtUtBc
2
K
27
#6
Robus
#2
eso es fácil de decir cuando tu nación es un estado.
De hecho, es el único caso en que se puede decir, sino el facha es el que no deja que los demás tengan su nación.
0
K
11
#1
tromperri
‘No era nacionalismo, era truanismo’… que cierto.
Siempre que alguien agita una bandera muy fuerte es para despistarte y meterte la mano en el bolsillo mientras recorta tus derechos.
1
K
16
#5
uyquefrio
Si es que estaba más que claro que aquel circo de banderas en los balcones era un fachas contra fachas que, casualmente, sirvió para desarticular y relegar a los diversos movimientos sociales que estaban cogiendo fuerza y centrando el discurso en los recortes en los servicios públicos que se estaban llevando a cabo.
0
K
10
#3
kurro
Poderoso caballero es Don Dinero
0
K
9
#4
deimian86
*
Que haberlos haylos dice, descubriendo la penicilina.
0
K
6
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
De hecho, es el único caso en que se puede decir, sino el facha es el que no deja que los demás tengan su nación.
Siempre que alguien agita una bandera muy fuerte es para despistarte y meterte la mano en el bolsillo mientras recorta tus derechos.