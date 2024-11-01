edición general
Monólogo de Marc Giró sobre la ultraderecha española y la ultraderecha catalana

Monólogo de Marc Giró sobre la ultraderecha española y la ultraderecha catalana

En el monólogo Marc Giró nos muestra desde una perspectiva temporal, como han evolucionado los discursos del odio y xenófobos del fascismo español y catalán.

Mangione #2 Mangione
Ya lo explicó Ignatius perfectamente en 5 segundos (vale para los muy españoles o los muy loquesea): www.youtube.com/watch?v=z27LODtUtBc
Robus #6 Robus
#2 eso es fácil de decir cuando tu nación es un estado.

De hecho, es el único caso en que se puede decir, sino el facha es el que no deja que los demás tengan su nación.
#1 tromperri
‘No era nacionalismo, era truanismo’… que cierto.
Siempre que alguien agita una bandera muy fuerte es para despistarte y meterte la mano en el bolsillo mientras recorta tus derechos.
uyquefrio #5 uyquefrio
Si es que estaba más que claro que aquel circo de banderas en los balcones era un fachas contra fachas que, casualmente, sirvió para desarticular y relegar a los diversos movimientos sociales que estaban cogiendo fuerza y centrando el discurso en los recortes en los servicios públicos que se estaban llevando a cabo.
#3 kurro
Poderoso caballero es Don Dinero
#4 deimian86 *
Que haberlos haylos dice, descubriendo la penicilina.
