Un estudiante crea, tras meses plegando papel, un origami indestructible que puede soportar el equivalente a 10.000 veces su propio peso

Esta es la historia de Miles Wu, un estudiante neoyorkino de 14 años que acaba de ganar 25.000 dólares gracias a un proyecto de lo más sorprendente: demostrar que los pliegues del origami pueden sostener más de 10.000 veces su propio peso y ofrecer una alternativa innovadora para estructuras que se pueden desplegar en situaciones de emergencia. Su diseño se apoda Miura-ori. Estamos hablando de un tipo de pliegue formado por muchos paralelogramos que podría emplearse en ingeniería espacial. Para lograrlo se pasó meses plegando papel.