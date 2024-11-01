edición general
11 meneos
179 clics
Un estudiante crea, tras meses plegando papel, un origami indestructible que puede soportar el equivalente a 10.000 veces su propio peso

Un estudiante crea, tras meses plegando papel, un origami indestructible que puede soportar el equivalente a 10.000 veces su propio peso

Esta es la historia de Miles Wu, un estudiante neoyorkino de 14 años que acaba de ganar 25.000 dólares gracias a un proyecto de lo más sorprendente: demostrar que los pliegues del origami pueden sostener más de 10.000 veces su propio peso y ofrecer una alternativa innovadora para estructuras que se pueden desplegar en situaciones de emergencia. Su diseño se apoda Miura-ori. Estamos hablando de un tipo de pliegue formado por muchos paralelogramos que podría emplearse en ingeniería espacial. Para lograrlo se pasó meses plegando papel.

| etiquetas: origami , indestructible
9 2 0 K 124 actualidad
12 comentarios
9 2 0 K 124 actualidad
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo *
Lástima de titular que tergiversa la realidad al malinterpretar un símil que se encuentra en el cuerpo del artículo: "es como si un taxi de Nueva York pudiera llevar el peso de 4.000 elefantes"
La realidad es que puede soportar 10.000 veces su propio peso.
Enhorabuena al chaval.
2 K 34
Moixa #11 Moixa
#2 es el titulo del artículo
0 K 12
MoñecoTeDrapo #12 MoñecoTeDrapo
#11 pues eso digo, que mal.
0 K 11
#7 Leclercia_adecarboxylata
Bueno, a ver, que no panda el cúnico. He quitado los elefantes del titular.
0 K 19
MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo
#7 el titular de la noticia es el que es, que tú cambies su redacción aquí no es un consuelo. Es microblogging, si acaso.
0 K 11
#4 Pivorexico
Me gustaría ver como equilibra los 4000 elefantes sobre el orogami .
0 K 13
#6 Leon_Bocanegra
#4 no, los elefantes van en taxi.
0 K 12
#3 Leon_Bocanegra
No se cuánto cojones pesa un elefante.
Por qué no poner los kilos que soporta el origami ese y no cuantos elefantes se balanceaban en su puta madre?
Asco de periodistos.
0 K 12
#5 Leon_Bocanegra *
Tócate los weber, ahora leo la noticia y no tiene nada que ver con el titular. Donde está el taxi, señores periodistas?
Que puta mierda de articulo.
0 K 12
alfre2 #9 alfre2
Amigo, y los estudios, pa cuándo??
0 K 12
Fumanchu #10 Fumanchu
El pliegue miura-ori se lleva investigando bastante tiempo y se conocen sus sorprendentes propiedades, la cosa es que es un trabajo artesano y tiene bastantes problemas de automatización de pliegues, por eso no se usa a escala industrial.
0 K 7
#1 arreglenenlacemagico
para ser honestos sera mas bien indeformable hasta el peso de 4001 elefantes
0 K 6

menéame