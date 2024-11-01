Descubiertas capacidades wifi no declaradas en balizas V-16. Permiten modificar el firmware y alterar su funcionamiento

La baliza original, la primera que en diciembre de 2022 fue homologada por la DGT a petición de Netun Solutions, empresa gallega fundada por los dos ex guardia civiles creadores del invento, trae un cliente wifi no documentado que se activa al mantener apretado el pulsador de encendido más de 8 segundos. Esta característica que no se menciona en la ficha técnica ni en el manual del equipo, hace que la baliza busque automáticamente un punto de acceso wifi que corresponda con las credenciales que tiene guardadas...
| etiquetas: capacidad , hackeo , balizas , v16
Dice que solo se conectaría a una wifi determinada, pero lo de que viniera bloqueado por ejemplo por un par de pines internos y un puente, estilo reset de las placas base, no me parece mala idea.
Que demuestra chapuza? Sí, aunque sorprenderse a estas alturas es infantil ya…
Que tiene alguna relevancia?, ninguna
Miranda denuncia que la existencia de esta feature podría ser explotada en varios escenarios, como un "taller malicioso" que actualiza el software de las balizas. También permitirá que los usuarios desarrollen firmwares alternativos que no cumplan con los requerimientos de la DGT, no enviando datos o enviando datos falsos, bajo la apariencia de un dispositivo homologado, lo que impediría ser sancionado.]
Necesitas el acceso físico a esa baliza cosa que no es simple no seguramente compense el esfuerzo.
lo unico que se me ocurre es que ademas de a la dgt, se envie la señal al taller malicioso para... no se muy bien para qué.
El mecanismo ha sido descubierto por Luis Miranda, que se presenta como hacker ético, dentro de una investigación detallada acerca de las posibles vulnerabilidades en el proceso de comunicación de las balizas. Aunque se centra en la baliza Help Flash IoT de primera generación que Vodafone sigue vendiendo, sus resultados son en algunos casos extrapolables a otros modelos.]
Preparaos a ver parejas desconfiadas localizando a sus contrapartes para descubrir infidelidades, uso "ilegítimo" por parte de investigadores privados y similares , y como no las FFSS a veces saltándose las leyes y procedimientos que deberían de seguir.