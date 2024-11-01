Descubiertas capacidades wifi no declaradas en balizas V-16. Permiten modificar el firmware y alterar su funcionamiento

La baliza original, la primera que en diciembre de 2022 fue homologada por la DGT a petición de Netun Solutions, empresa gallega fundada por los dos ex guardia civiles creadores del invento, trae un cliente wifi no documentado que se activa al mantener apretado el pulsador de encendido más de 8 segundos. Esta característica que no se menciona en la ficha técnica ni en el manual del equipo, hace que la baliza busque automáticamente un punto de acceso wifi que corresponda con las credenciales que tiene guardadas...