Donald Trump, a los líderes latinoamericanos: "No voy a aprender vuestro maldito idioma"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado ante una docena de mandatarios latinoamericanos de derechas que no tiene intención de aprender español: "No voy a aprender su maldito idioma", afirmó entre risas.
| etiquetas: trump , idioma , español
Trump desprecia a los líderes autoritarios de América. Pero no por ser autoritarios sino por ser latinos.
Que secuestre al líder déspota y autoritario de tu país no es bondad. Es desprecio hacia los latinos , su cultura y su existencia.
El francés, el portugués, el italiano, el español? Todos estos se hablan en américa. Normal que no vaya aprenderlos todos, o es esto, o es que el 20minutos no sabe nada de nada y se refieren a los hispanoamericanos.
www.youtube.com/shorts/7F_cIv26wkE