Donald Trump, a los líderes latinoamericanos: "No voy a aprender vuestro maldito idioma"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado ante una docena de mandatarios latinoamericanos de derechas que no tiene intención de aprender español: "No voy a aprender su maldito idioma", afirmó entre risas.

MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
Nosotros tenemos a Feijóo, que tampoco va a aprender el suyo. xD
#5 daniMate
Dedicado a todos los venezolanos y cubanos que creen que Trump los ama y los quieres ayudar.

Trump desprecia a los líderes autoritarios de América. Pero no por ser autoritarios sino por ser latinos.
Que secuestre al líder déspota y autoritario de tu país no es bondad. Es desprecio hacia los latinos , su cultura y su existencia.
#10 Troll_hunter
#5 Hay muchos que viven aun en estado de negación por la propaganda Hollywoodiense de que USA es un sitio abierto a los inmigrantes y con posibilidades infinitas. Esta negación de la realidad también la vivimos en España, no hace falta irse tan lejos. Nosotros tenemos nuestros propios iluminados dispuestos a vender su patria por cuatro miseros duros, pero la realidad es que son los tontos útiles.
#3 harverto *
Qué puta vergüenza, ser el presidente de un país, y tener que ser humillado por un Calígula de baratillo.
pepel #14 pepel *
Es que no vas a aprender nada. Estás chocho ya para estas cosas.
#2 alamajar *
Dudo que fuese capaz aunque quisiera
JackNorte #4 JackNorte
Ofender sin necesidad , cuando ya no es necesario aprender idiomas y menos aun siendo presidente. Que nunca ha hecho falta.
Kantinero #9 Kantinero
¿No hay nadie que le diga que el problema es la educación, no el idioma?
eltxoa #12 eltxoa
¿Cuál es el idioma latino?

El francés, el portugués, el italiano, el español? Todos estos se hablan en américa. Normal que no vaya aprenderlos todos, o es esto, o es que el 20minutos no sabe nada de nada y se refieren a los hispanoamericanos.
mmpulido #15 mmpulido
Perro viejo no aprende trucos nuevos... Este morirá en su ignorancia.
pitercio #8 pitercio *
Mar al lago, porque es del mar al lago. Dices maera lagou y pareces subnormal. Sin siquiera salir de tu finca.
vicus. #16 vicus. *
Jajaja, y se les ve aplaudiendo como focas mientras les mea es sus asquerosas bocas a modo de alcantarillado.Qué puta vergüenza, joder ..Y hay que ser pendejo, pendejón..
GeneWilder #11 GeneWilder
El latín ya no se lleva.
Elbaronrojo #13 Elbaronrojo
Ostia, que aprenda de George W. Bush que incluso dice que es un idioma muy importante en su pais pero no quiere destrozarlo. xD

www.youtube.com/shorts/7F_cIv26wkE
maspipinobreve #7 maspipinobreve
La a cagau el poyo.
