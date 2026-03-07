·
209
meneos
1206
clics
Un estudiante chino crea un mapa interactivo que visualiza los expolios del Museo Británico
La herramienta geolocaliza casi 5.000 piezas robadas de 99 países y permite comprobar cuándo las llevaron a Londres y cómo se redistribuirían si se hiciera justicia con los pueblos saqueados
|
etiquetas
:
museo británico
,
expolio
,
robo
,
mapa
#4
HeilHynkel
#2
El capullo de Fernando VII le regaló a Wellington una pinacoteca que habían saqueado los gabachos en España, sin importarle tres cojones si los cuadros robados por los franceses pertencían a la corona, a un convento, a un particular o un ayuntamiento.
9
K
86
#16
Apotropeo
#4
Cositas de los Borbones.
0
K
9
#28
Pepeolobo
#4
El propio duque de Wellington considero eso excesivo e intentó devolverlas, aunque Fernando VII insistió en que se las quedara.
Repito, un
británico
consideró excesivo ese saqueo.
1
K
18
#1
unocualquierax
Y eso sólo en el Museo Británico !
Si le sumas lo que deben de tener en el resto de museos de toda Gran Bretaña, Alí Babá parecerá un aprendiz.
5
K
52
#2
srskiner
#1
para empezar, a diferencia del lovre, no tienen alli la pintura.
1
K
25
#32
Gurripander
#1
No en vano, nombraron al pirata Drake como almirante supremo de la Armada Inglesa...
0
K
7
#21
Mark_
*
#19
yo no he dicho absolutamente nada de lo que dices, sólo ha ocurrido en tu cabeza.
Es sábado, date una vuelta, te vendrá bien
3
K
37
#23
par
*
#21
Claro, esta fobia con los de otro pais, asi en general, no existe aqui en meneame, esta en mi cabeza.
Paso de mirar tus comentarios, pero no me sorprenderia leer algo en esta linea. Y si me equivoco, pues aqui estan mis disculpas. Aunque describia una actitud en general, extremadamente frecuente aqui, y bastante deprimente. Es una muestra de lo facil que es senhalar a "los otros" y despreciarlos.
Si, deberia darme una vuelta. Me amarga bastante ver lo que nos gusta (y lo facil…
» ver todo el comentario
1
K
15
#26
Mark_
#23
hoy tienes ganas de charlar, ¿no?
No hay problema, pero te equivocas de diana al dar los tiros. No tengo nada en contra de los británicos, si es lo que ibas a buscar. Aunque hago muchos chistes sobre balconing, eso si. Es que la dejan botando
Va, relax que es pronto. Pasa buen finde
0
K
11
#5
volandero
A ver cuándo sacan el mapa de los expolios del Museo Arqueológico Nacional de Madrid.
3
K
36
#10
par
#5
O del oro expoliado de America. Que aqui nos gusta mucho criticar a los otros, pero pasamos silbando por el lado de nuestras miserias.
(Es bastante lamentable esta fijacion con Reino Unido desde el Brexit)
2
K
9
#25
gadish
#10
aunque la cantidad de oro extraido por españa de america es una cantidad brutal (el imperio que más, de todaa historia) pero la mayor parte se gastó en modernizar precisamente las américas.
0
K
8
#31
DaniTC
#25
#10
la custodia de arfe de la catedral de Toledo. Se realizó con el oro del retorno de Colón:
Custodia mide más de dos metros y medio de altura y está compuesta por varios cuerpos superpuestos que evocan una arquitectura gótica en miniatura.
.
www.encastillalamancha.es/castilla-la-mancha-cat/toledo/que-relacion-g
0
K
10
#6
Mark_
Lo único que tiene de británico ese museo es el letrero, aunque no descartemos que también lo hayan robado.
2
K
34
#11
par
#6
Y supongo que os creeis toda esta propaganda que autoconsumis y generais vosotros mismos.
0
K
7
#15
Mark_
#11
sólo hay que entrar en el museo para saberlo, poca propaganda cabe.
2
K
29
#19
par
#15
Aham, aham...
"Ingleses" malos, no se que de Albion, no se que de corsarios, no se que de mear mirando hacia no se donde, blablabla, en cada noticia de este estilo.
De verdad os creeis tan superiores?
0
K
7
#29
gadish
#19
españa igual? Seguramente. Manda algo para que veamos.
Pero el british es puro espolio.
0
K
8
#24
Aokromes
*
#11
las piramides siguen en egipto por que los britanicos no pudieron llevarselas, dicho popuplar
#13
#15
#18
1
K
21
#3
DaniTC
¿Y el enlace?
1
K
18
#7
xyria
#3
A eso venía, a ver si aquí alguien sabe del enlace, porque en el artículo no está.
1
K
20
#20
Apotropeo
*
#3
Ahora mismo está caído, pero parece ser que es este:
britishmuseum.vastmap.com/
2
K
29
#30
DaniTC
#20
gracias, yo no conseguí encontrarlo. A ver si en los próximos días vuelve a estar online.
1
K
19
#18
mjmx
#12
adoctrinar? Ahora va a resultar que los griegos pensaron que al Partenón no le hacía falta el friso. Ni a Egipto tanta momia...
1
K
15
#22
par
#18
Si, si, adoctrinar. Con tus perjuicios, a tu hija.
Pero tu mismo, que despues repita estas cosas... Y encima lo cuentes con (aparentemente) orgullo. Pero nada, el botoncito de negativo esta aqui a bajo. Te hara sentir mejor?
(el mundo es mucho mas complejo que esto - pero tu sabras)
0
K
7
#27
Lenari
Los "expolios" es prácticamente lo único que se conserva en muchos casos. Lo que se llevaron los franceses e ingleses de las tumbas de Egipto es apenas una pequeña parte de lo que había, y es casi lo único que se conserva.
Menos mal que hubo esos "expolios", porque de no ser así se hubiera perdido todo y los conocimientos que ahora tenemos sobre civilizaciones del pasado estarían perdidos.
0
K
9
#14
urannio
definitivamente es curioso a la par de sorprendente como de ciegos están en Europa y especialmente en España sobre los espolios británicos. No obstante, sería muy naïf no considerar la influencia de organizaciones secretas y semi-secretas como las masónicas en la defensa de ese mismo relato que más interesa a británicos y franceses.
0
K
9
#8
mjmx
Este fin de semana estuve ahí con mi familia. Mi hija de 7 años, aprendió que casi todo era robado.
Más tarde cuando fuimos a la national gallery, y vimos los girasoles, me preguntó: ¿Esto lo han robado los ingleses?
0
K
9
#12
par
#8
Que triste que la adoctrines de esta forma.
Por cierto, que hacias alli colaborando con esta injusticia?
1
K
3
#13
mmpulido
Los británicos son, han sido y serán malos y dañinos.
Ya lo decía Blas:
Todo español de bien debería mear en dirección a Inglaterra...
o algo así.
0
K
9
#17
taSanás
luego que si la IA es la que está consumiendo almacenamiento y RAM... lo de este chaval debe ocupar más que claude y chatgpt juntos
0
K
8
#9
lordban
*
La gente al que se les robó ya están muertas. Ya no hay nadie a quién devolvérselo a no ser que empieces a hablar de nativos, pueblos y el derecho de estos al legado y herencia de sus ancestros. Concepto que en occidente está mal visto. Supongo que en oriente sí es una mentalidad viva.
0
K
7
