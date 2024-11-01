Anteriores jefes de Urgencias en el Hospital de Torrejón ya cambiaban los colores a los pacientes durante los triajes

Cambiar los colores a los pacientes durante los triajes en Urgencias en el Hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid) era una práctica habitual. En un correo al que ha tenido acceso en exclusiva laSexta, una trabajadora del centro hospitalario alertaba a sus supervisoras de servicio que los jefes de Urgencias pedían esos cambios intencionadamente. En dicho correo, la trabajadora alertaba a sus supervisoras que "se nos ha pedido por parte de supervisión que cambiemos la prioridad de los pacientes triados en amarillo a verde ya que había muchos......