edición general
25 meneos
47 clics
Anteriores jefes de Urgencias en el Hospital de Torrejón ya cambiaban los colores a los pacientes durante los triajes

Anteriores jefes de Urgencias en el Hospital de Torrejón ya cambiaban los colores a los pacientes durante los triajes

Cambiar los colores a los pacientes durante los triajes en Urgencias en el Hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid) era una práctica habitual. En un correo al que ha tenido acceso en exclusiva laSexta, una trabajadora del centro hospitalario alertaba a sus supervisoras de servicio que los jefes de Urgencias pedían esos cambios intencionadamente. En dicho correo, la trabajadora alertaba a sus supervisoras que "se nos ha pedido por parte de supervisión que cambiemos la prioridad de los pacientes triados en amarillo a verde ya que había muchos......

| etiquetas: hospital , publico , torrejon anteriores , jefes , ya cambiaban , colores
21 4 0 K 338 actualidad
18 comentarios
21 4 0 K 338 actualidad
Comentarios destacados:    
SMaSeR #1 SMaSeR *
Esto pasa en todos los sitios de gestión privada, es que no se donde esta ni el escandalo ni la noticia xD.
Es que es muy simple, prima el beneficio por encima del paciente, son empresas.
En USA tienen departamentos enteros dedicados a buscar cualquier resquicio en sus pacientes/clientes que les permita anular el tratamiento y ese es el modelo a importar por los patriotas.

A mi me quedo claro hace muchísimos años en la mutua, cuando tuve un accidente "in itinere"..., el medico que…   » ver todo el comentario
7 K 66
Don_Pixote #3 Don_Pixote
#1 intenta explicarselo a todos aquellos que piensan que pagar impuestos para tener una sanidad publica es tirar el dinero , porque hay varios millones..

Todo dios en la privada hasta que le derivan a la publica por algo grave, ahi ya no lloran
3 K 49
WcPC #18 WcPC
#1 Pues si esa persona que ha cambiado el triaje no es un facultativo capacitado y lo ha hecho por alguna razón médica, directamente se puede considerar intento de asesinato...
Y si alguien muere homicidio por imprudencia u Omisión de socorro.

Yo estuve en la implantación del Diraya en varios hospitales y los abogados de Indra nos lo dejaban muy claro, el triaje no es algo a tomarse a la ligera.
Si es algo "normal" es porque nadie investiga y nadie hace nada.
0 K 11
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
pues a veces en estos casos nos olvidamos de los perpetradores y colaboradores de a pie de calle, no la politica y el empresario, el doctor, trabajadores que a sabienda se salta el juramento hipocratico sino la deontologia mas basica cuando no sin duda alguna delitos. Por mucho que neutralicemos a los de arriba, si esas sabandijas aun van emponzoñando a nivel de calle...
1 K 18
#7 okeil
#2 El beneficio de la empresa que da el servicio y lo que muy posiblemente ae quede por el camino, o vuelva cerca de los que compran el servicio, la UCO debería mirarlo ...
0 K 10
enochmm #15 enochmm
#14 Con una ya hubiera sido suficiente para evidenciar lo ridículo de tu comentario.
0 K 17
gelator #16 gelator
#15 Es decir, que aunque 16 CCAA tuviesen peor Sanidad que Madrid ya sería suficiente para justificar que Madrid va por el camido equivocado.

A ver si el que dice estupideces no soy yo...
0 K 9
ipanies #10 ipanies
Aquí se juega!!!!!
Parece ser que la inmensa mayoría de la población no había entendido como funciona el sistema de colaboración público/privada que defiende al 1000% la organización delictiva y al 100% la derecha "socialista"...
0 K 12
ur_quan_master #4 ur_quan_master
Esperemos que la justicia actúe con contundencia o habrá que empezar a actuar.
0 K 11
#11 chavi
#4 xD xD xD xD
0 K 12
Antipalancas21 #13 Antipalancas21
#4 Justicia, xD xD xD, palabra un poco vaga en los tiempos que corren.
0 K 20
Connect #17 Connect
En sanidad de Catalunya lo que he notado es que en casos graves van rápidos. Si entras en el hospital todo son buenas prácticas.

Pero si acabas en urgencias pueden olvidarse de ti, todo es justo y muchas veces mal.

También hay diferencia en si el paciente es infantil /juvenil, a gente mayor ya en edad de jubilación o más.

Y los hospitales geriátricos es lo peor. Allí hay literalmente crueldad. Parece como si les diesen un extra por dejar morir a gente que cobra pensiones.
0 K 9
gelator #5 gelator
En los de gestión pública no hay listas de espera y funciona todo 1000 veces mejor. Hay muchos ejemplos de CCAA con mejores datos sanitatios que Madrid como por ejemplo...
0 K 9
SMaSeR #6 SMaSeR *
#5 Pero y eso que tiene que ver con la noticia?, aquí se habla de cribas por razones económicas en las listas, no por razones medicas, cuando tendría que ser el único baremo.
No se esta hablando de que tengan listas de espera o no..., obviamente hay listas de espera en los 2. La diferencia es que en una de ellas sigues un orden por indicadores estrictamente médicas (la publica) y en la otra el baremo es económico (privada).
1 K 24
enochmm #8 enochmm
#5 Castilla-La Mancha, el País Vasco, Galicia...
0 K 17
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#8 Y Castilla y León. :troll:
0 K 20
Antipalancas21 #12 Antipalancas21
#8 Galicia bórrala, tiene lista de espera.
0 K 20
gelator #14 gelator
#8 ¿De 17 sacas sólo 3? Alguna más habrá hombre
0 K 9

menéame