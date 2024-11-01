Anteriores jefes de Urgencias en el Hospital de Torrejón ya cambiaban los colores a los pacientes durante los triajes

Cambiar los colores a los pacientes durante los triajes en Urgencias en el Hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid) era una práctica habitual. En un correo al que ha tenido acceso en exclusiva laSexta, una trabajadora del centro hospitalario alertaba a sus supervisoras de servicio que los jefes de Urgencias pedían esos cambios intencionadamente. En dicho correo, la trabajadora alertaba a sus supervisoras que "se nos ha pedido por parte de supervisión que cambiemos la prioridad de los pacientes triados en amarillo a verde ya que había muchos......
Es que es muy simple, prima el beneficio por encima del paciente, son empresas.
En USA tienen departamentos enteros dedicados a buscar cualquier resquicio en sus pacientes/clientes que les permita anular el tratamiento y ese es el modelo a importar por los patriotas.
A mi me quedo claro hace muchísimos años en la mutua, cuando tuve un accidente "in itinere"..., el medico que… » ver todo el comentario
Todo dios en la privada hasta que le derivan a la publica por algo grave, ahi ya no lloran
Y si alguien muere homicidio por imprudencia u Omisión de socorro.
Yo estuve en la implantación del Diraya en varios hospitales y los abogados de Indra nos lo dejaban muy claro, el triaje no es algo a tomarse a la ligera.
Si es algo "normal" es porque nadie investiga y nadie hace nada.
A ver si el que dice estupideces no soy yo...
Parece ser que la inmensa mayoría de la población no había entendido como funciona el sistema de colaboración público/privada que defiende al 1000% la organización delictiva y al 100% la derecha "socialista"...
Pero si acabas en urgencias pueden olvidarse de ti, todo es justo y muchas veces mal.
También hay diferencia en si el paciente es infantil /juvenil, a gente mayor ya en edad de jubilación o más.
Y los hospitales geriátricos es lo peor. Allí hay literalmente crueldad. Parece como si les diesen un extra por dejar morir a gente que cobra pensiones.
No se esta hablando de que tengan listas de espera o no..., obviamente hay listas de espera en los 2. La diferencia es que en una de ellas sigues un orden por indicadores estrictamente médicas (la publica) y en la otra el baremo es económico (privada).