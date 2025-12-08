edición general
Ribera Salud: Isabel González, exgerente del Hospital de Alzira: “Lo de Torrejón no es aislado. Es el ‘modus operandi’ de las concesiones sanitarias privadas”

Ribera Salud: Isabel González, exgerente del Hospital de Alzira: “Lo de Torrejón no es aislado. Es el ‘modus operandi’ de las concesiones sanitarias privadas”

Pregunta. ¿Fue difícil revertir la concesión sanitaria de un hospital? Respuesta. Privatizar es muy fácil, desprivatizar es difícil. Nosotros tuvimos que pelear mucho. De entrada, afrontamos decenas de recursos judiciales de la empresa, Ribera Salud, que acabó perdiendo la concesionaria. También nos presentaron demandas, por la vía penal, a varias de las personas que dirigíamos la reversión, empezando por la consellera [Carmen Montón], que también ganamos. Pusieron en marcha toda una campaña: con buzoneo en las casas de los ciudadanos, con un

Kantinero #2 Kantinero
Mangione, si sales pasate por España
Sacronte #4 Sacronte
#2 Si Mangionear fuera un trabajao en España llegabamos a pleno empleo con tanto cabron suelto.
daff #8 daff
#2 lamentablemente si dices ese comentario en el país de las libertades, ya estarías de camino a una cárcel.
Supercinexin #1 Supercinexin
El hospital privado te va a tratar de putísima madre y curarte de todo con los mejores tratamientos de la misma forma que Mapfre viene y te repara todo el coche enterito siempre o te proporciona otro igual que el que tenías.

Igualito, de la misma forma. Vamos, que no se está hablando de nada que no conozcamos desde hace décadas.
ostiayajoder #6 ostiayajoder *
A ver es q es logico:

Las empresas tienen el objetivo de aumentar beneficios, es el 1x01 del capitalismo.

Lo q hace la empresa en ese hospital es aumentar beneficios, todo correcto si tu ideologia va de q 'mejor lo privado q lo publico'.

Por eso Ayuso no dice nada, pq realmente es la consecuencia directa de lo q su politica propone...

Pq es lo q la derecha propone: empresas aumentando beneficios. Ideologicamente, para ellos, lo de esa empresa es irreprochable.

Y por eso esras cosas me…   » ver todo el comentario
reithor #3 reithor
Robera salud se defendió a la ofensiva cuando su parasitado servicio público empezó a zafarse.
Desideratum #11 Desideratum *
#3 "Robera"

xD xD xD xD

Te ha traicionado el subconsciente fijo. :troll:
#12 tierramar *
www.meneame.net/m/actualidad/privatizar-sanidad-mata-dicen-datos Privatizar la sanidad mata. Lo dicen los datos
 www.meneame.net/m/actualidad/sanidad-privatizada-galicia-modelo-feijoo Muertes evitables: varias denuncias de fallecimientos en salas de espera de las urgencias. Mecanismos de Corrupción y Externalización. Derivación forzosa de pacientes: presión o engaño a pacientes para que acudan a centros privados.Contratos opacos: sin…   » ver todo el comentario
#5 omega7767
¿Que le pasa al ElPais ultimamente con mensajitos de la privatizaciones ... le quiere hacer competencia al eldiario?
#10 sliana
Es la misma gestión que hacen con los seguros en la privada. Si buscas cita con seguro en la aplicación del hospital, no hay hasta dentro de 2 meses, pero si buscas sin seguro, apoquinando en metálico, tienes el mismo día varias horas para elegir.
Cehona #13 Cehona
#10 Se puensan que los que se hacen un seguro, mañana los atienden.
Con el tiempo, será el seguro con la opción "premium" por supuesto más caro. Está todo inventado.
Sánscrito #7 Sánscrito
Me pinchan y no sangro
pabscon #9 pabscon
Falta de algo tan imprescindible como papel para limpiar superficies, pipetas adecuadas en la laboratorios , gente enchufada sin formación, etc.. es el día a día , por lo menos, en un hospital de ribera salud, pero me imagino que será lo mismo en todos. Está claro que ese hipotético margen de mejora por la gestión privada se lo chupan los directivos, instalaciones, beneficios, etc, no es algo que redunda en ahorro para los gobiernos.
Menudo caramelito para lo "privado".
