Ribera Salud: Isabel González, exgerente del Hospital de Alzira: “Lo de Torrejón no es aislado. Es el ‘modus operandi’ de las concesiones sanitarias privadas”

Pregunta. ¿Fue difícil revertir la concesión sanitaria de un hospital? Respuesta. Privatizar es muy fácil, desprivatizar es difícil. Nosotros tuvimos que pelear mucho. De entrada, afrontamos decenas de recursos judiciales de la empresa, Ribera Salud, que acabó perdiendo la concesionaria. También nos presentaron demandas, por la vía penal, a varias de las personas que dirigíamos la reversión, empezando por la consellera [Carmen Montón], que también ganamos. Pusieron en marcha toda una campaña: con buzoneo en las casas de los ciudadanos, con un
Igualito, de la misma forma. Vamos, que no se está hablando de nada que no conozcamos desde hace décadas.
Las empresas tienen el objetivo de aumentar beneficios, es el 1x01 del capitalismo.
Lo q hace la empresa en ese hospital es aumentar beneficios, todo correcto si tu ideologia va de q 'mejor lo privado q lo publico'.
Por eso Ayuso no dice nada, pq realmente es la consecuencia directa de lo q su politica propone...
Pq es lo q la derecha propone: empresas aumentando beneficios. Ideologicamente, para ellos, lo de esa empresa es irreprochable.
Y por eso esras cosas me… » ver todo el comentario
Te ha traicionado el subconsciente fijo.
www.meneame.net/m/actualidad/sanidad-privatizada-galicia-modelo-feijoo Muertes evitables: varias denuncias de fallecimientos en salas de espera de las urgencias. Mecanismos de Corrupción y Externalización. Derivación forzosa de pacientes: presión o engaño a pacientes para que acudan a centros privados.Contratos opacos: sin… » ver todo el comentario
Con el tiempo, será el seguro con la opción "premium" por supuesto más caro. Está todo inventado.
Menudo caramelito para lo "privado".