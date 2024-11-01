·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
3543
clics
Agricultura señala que el brote de peste porcina salió del laboratorio de Bellaterra
2616
clics
Esta fue la secuencia de las deliberaciones del tribunal que condenó al fiscal general del Estado
2670
clics
Localizan en una fosa séptica de Sant Jaume dels Domenys a Óscar Morón: detenida su expareja por el crimen
2212
clics
OpenAI se encuentra de repente en serios problemas: "Van a terminar como lo hizo MySpace. "
2708
clics
El primer TIRO EN LA NUCA no fue ETA, fueron los curas (Nieves Concostrina)
más votadas
501
Xabier Fortes, sobre la retirada de España de Eurovisión: "No puedo estar más orgulloso de RTVE"
625
Las órdenes de rechazar pacientes en el hospital de Torrejón también se dieron por escrito: “Esta instrucción estaba clara”
301
Israel confisca decenas de piezas arqueológicas en Cisjordania y los traslada a un museo israelí
506
La UER bloqueó dos votaciones para expulsar a Israel de Eurovisión: lo que ocurrió en la asamblea
310
CASO MONTORO: El exministro Montoro también fue alertado de las actuaciones de Hacienda contra Villarejo y el Pequeño Nicolás
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
12
clics
España se queda sola en Europa con su oposición a los campos de deportación de migrantes que impulsa Meloni
La UE abraza las políticas de la extrema derecha y prevé aprobar un endurecimiento inédito de las normas contra los migrantes.
|
etiquetas
:
soledad
,
españa
,
oposición
,
campos
,
deportación
,
migrantes
,
meloni
10
2
0
K
154
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
2
0
K
154
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Variable
Los campos que el gobierno impulsó en Mauritania ya les dan un poco más igual
5
K
68
#2
Supercinexin
Finalmente, los ministros de Interior de la UE negociarán el reglamento que marca la lista de, teóricamente, países seguros donde deportar a los migrantes. Incluye a todos los países que aspiran a adherirse a la UE: Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Turquía y Ucrania.
Qué cuadrillica más maja.
Los mejores en sus respectivos campos, países a los que todo inmigrante desearía ser deportado, absoluta garantía de respeto a sus derechos.
0
K
20
#3
Jointhouse_Blues
Otra vez con los campos de concentración. Otra vez se repite la historia. Y todo por dejar el destino de la humanidad en manos de monstruos.
1
K
20
#4
Bixio7
#3
si, super iguales. En un caso estabas en tu país, te secuestraban por tu religión, y te metían en un sitio para tu exterminio, y en el otro caso, entras ilegalmente en un país y te mandan a un centro de detención. Es lo mismo 100%
2
K
22
#5
Jointhouse_Blues
#4
Primero vinieron por los inmigrantes...
0
K
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Qué cuadrillica más maja.
Los mejores en sus respectivos campos, países a los que todo inmigrante desearía ser deportado, absoluta garantía de respeto a sus derechos.