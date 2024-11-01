edición general
12 meneos
12 clics
España se queda sola en Europa con su oposición a los campos de deportación de migrantes que impulsa Meloni

España se queda sola en Europa con su oposición a los campos de deportación de migrantes que impulsa Meloni

La UE abraza las políticas de la extrema derecha y prevé aprobar un endurecimiento inédito de las normas contra los migrantes.

| etiquetas: soledad , españa , oposición , campos , deportación , migrantes , meloni
10 2 0 K 154 actualidad
5 comentarios
10 2 0 K 154 actualidad
Variable #1 Variable
Los campos que el gobierno impulsó en Mauritania ya les dan un poco más igual
5 K 68
Supercinexin #2 Supercinexin
Finalmente, los ministros de Interior de la UE negociarán el reglamento que marca la lista de, teóricamente, países seguros donde deportar a los migrantes. Incluye a todos los países que aspiran a adherirse a la UE: Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Turquía y Ucrania.

Qué cuadrillica más maja.

Los mejores en sus respectivos campos, países a los que todo inmigrante desearía ser deportado, absoluta garantía de respeto a sus derechos.
0 K 20
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Otra vez con los campos de concentración. Otra vez se repite la historia. Y todo por dejar el destino de la humanidad en manos de monstruos.
1 K 20
Bixio7 #4 Bixio7
#3 si, super iguales. En un caso estabas en tu país, te secuestraban por tu religión, y te metían en un sitio para tu exterminio, y en el otro caso, entras ilegalmente en un país y te mandan a un centro de detención. Es lo mismo 100%
2 K 22
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
#4 Primero vinieron por los inmigrantes...
0 K 11

menéame