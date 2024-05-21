edición general
Eurostat: distribución de la población por tipo de vivienda (casa, piso u otro) entre los países de la UE 2024 [EN]

En la UE, en 2024, el 51 % de la población vivía en una casa, mientras que el 48 % vivía en un piso (y el 1 % vivía en otros tipos de alojamiento, como casas flotantes y furgonetas). Las casas son más comunes en dos tercios de los países de la UE. Irlanda (90 %) registró la mayor proporción de población que vivía en una casa, seguida de los Países Bajos y Bélgica (ambos con un 77 %), así como Croacia (76 %). Las proporciones más altas de pisos se observaron en España (65 %), Letonia (64 %) y Malta (63 %).

jm22381 #1 jm22381
Lo de España con la cantidad de terreno vacío que tenemos apiñándonos en pisos no tiene sentido...
Dragstat #3 Dragstat *
#1 Sobre todo si lo comparas con los Paises Bajos que es el segundo en el ranking. Es más barato, el problema es que te venden una caja de cerillas a precio de una casa. En algunos países como Irlanda, hasta hace poco los pisos en la periferia eran normalmente consideradas viviendas para las clases bajas. En España es lo normal.
#5 z1018
#1 menos calles y por lo tanto menos gasto en mantenimiento e iluminación. más zonas libres, colegio, centro de salud, farmacia y supermercados más cerca, los servicios de emergencia pueden llegar antes, transporte público más asequible y alguna cosa más que olvido.

Pero vivir en bloques de viviendas tiene que ir acompañado de un urbanismo adecuado y ese mal urbanismo que padecemos desde los años 60-70 es lo que hace que la gente no le guste vivir en altura.

Yo vivo en una casa porque quería metros y lo único que me lo daba era una casa, de hecho a igualdad de precio tenía más metros en una casa y otras ventajas como no tener que pagar comunidad.
Benzo #6 Benzo *
#5 Exacto, tiene sentido vivir en pisos, pero lógicamente estos tienen que cumplir unos mínimos de habitabilidad. #1
Don_Pixote #7 Don_Pixote *
#1 en general ( quitando Francia y Hungría) los países con más casas son también los más pequeños
En Dinamarca es fácil una casa porque te cuesta 2-3 veces menos que un apartamento en una ciudad de las grandes (ya si vas a Copenhague 4-5 veces menos) y la mayoría de trayectos para ir a un trabajo van a ser de menos de una hora, y hay guarderías , etc.. muy accesibles

Aún así, te puedes morir de asco en pueblos pequeños o suburbios, como extranjero lo veo durillo.

Pero ahora compara con España, ponte una casa en un páramo de Soria y encuentra un buen trabajo decente y servicios básicos … o a comerte carretera a una gran ciudad
Kasterot #8 Kasterot
#1 si tiene sentido.
Ofreces servicios y gastas menos recursos.
La prueba son ciudades gigantes como Atlanta que son una mierda para vivir (todos en sus unifamiliares), pocos servicios comunes.
La falta densidad en una ciudad es eficiencia, que se pueda mejorar lo que hay, sin duda
#2 TusT *
No sorprende, pero interesante. Añado además un mapa interactivo de densidad:
www.elconfidencial.com/mundo/europa/2024-05-21/mapa-poblacion-europa-g

usar con cuidado! Te puede quitar media hora de vida sin darte cuenta
#4 EISev
Luego nos preguntamos por qué en España hay pocos coches eléctricos en comparación con Holanda
