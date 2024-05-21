Eurostat: distribución de la población por tipo de vivienda (casa, piso u otro) entre los países de la UE 2024 [EN]  

En la UE, en 2024, el 51 % de la población vivía en una casa, mientras que el 48 % vivía en un piso (y el 1 % vivía en otros tipos de alojamiento, como casas flotantes y furgonetas). Las casas son más comunes en dos tercios de los países de la UE. Irlanda (90 %) registró la mayor proporción de población que vivía en una casa, seguida de los Países Bajos y Bélgica (ambos con un 77 %), así como Croacia (76 %). Las proporciones más altas de pisos se observaron en España (65 %), Letonia (64 %) y Malta (63 %).