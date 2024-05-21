Eurostat: distribución de la población por tipo de vivienda (casa, piso u otro) entre los países de la UE 2024 [EN]  

En la UE, en 2024, el 51 % de la población vivía en una casa, mientras que el 48 % vivía en un piso (y el 1 % vivía en otros tipos de alojamiento, como casas flotantes y furgonetas). Las casas son más comunes en dos tercios de los países de la UE. Irlanda (90 %) registró la mayor proporción de población que vivía en una casa, seguida de los Países Bajos y Bélgica (ambos con un 77 %), así como Croacia (76 %). Las proporciones más altas de pisos se observaron en España (65 %), Letonia (64 %) y Malta (63 %).
Pero vivir en bloques de viviendas tiene que ir acompañado de un urbanismo adecuado y ese mal urbanismo que padecemos desde los años 60-70 es lo que hace que la gente no le guste vivir en altura.
Yo vivo en una casa porque quería metros y lo único que me lo daba era una casa, de hecho a igualdad de precio tenía más metros en una casa y otras ventajas como no tener que pagar comunidad.
En Dinamarca es fácil una casa porque te cuesta 2-3 veces menos que un apartamento en una ciudad de las grandes (ya si vas a Copenhague 4-5 veces menos) y la mayoría de trayectos para ir a un trabajo van a ser de menos de una hora, y hay guarderías , etc.. muy accesibles
Aún así, te puedes morir de asco en pueblos pequeños o suburbios, como extranjero lo veo durillo.
Pero ahora compara con España, ponte una casa en un páramo de Soria y encuentra un buen trabajo decente y servicios básicos … o a comerte carretera a una gran ciudad
Ofreces servicios y gastas menos recursos.
La prueba son ciudades gigantes como Atlanta que son una mierda para vivir (todos en sus unifamiliares), pocos servicios comunes.
La falta densidad en una ciudad es eficiencia, que se pueda mejorar lo que hay, sin duda
