edición general
24 meneos
149 clics
Esta fue la secuencia de las deliberaciones del tribunal que condenó al fiscal general del Estado

Esta fue la secuencia de las deliberaciones del tribunal que condenó al fiscal general del Estado

Fuentes judiciales advierten que la querella contra Martínez Arrieta por revelación de datos se estrellará contra la sala del 61 del Supremo que preside Isabel Perelló, presidenta del Supremo y CGPJ.

| etiquetas: ernesto ekaizer , fiscal general , deliberaciones
17 7 2 K 294 Tribunales
11 comentarios
17 7 2 K 294 Tribunales
Comentarios destacados:      
#1 Ekaizer hablando de 'fuentes' -> Invent

>www.elperiodico.com/es/politica/20251106/mea-culpa-ernesto-ekaizer-123

Y además, afirmando haber tenido información días antes que 'no hizo uso'.

En todo lo que rodea al FGE todo el mundo maneja información de primera mano, pero tarda semanas en publicarla, siempre a posteriori. Que cosas. Tienen que ser unos buleros, o los peores periodistas de la historia. O ambas.
pedrario #1 pedrario
Ekaizer hablando de 'fuentes' -> Invent

>www.elperiodico.com/es/politica/20251106/mea-culpa-ernesto-ekaizer-123

Y además, afirmando haber tenido información días antes que 'no hizo uso'.

En todo lo que rodea al FGE todo el mundo maneja información de primera mano, pero tarda semanas en publicarla, siempre a posteriori. Que cosas. Tienen que ser unos buleros, o los peores periodistas de la historia. O ambas.
6 K 48
EldelaPepi #2 EldelaPepi *
#1
¿Un periodista que hace un artículo, un día después, desmintiéndose a si mismo una información errónea basada en una fuente engañosa?

Pues qué quieres que te diga. Me parece un periodista de los que no hay muchos, por desgracia.
7 K 99
pedrario #3 pedrario
#2 Ya sólo falta que reconozca que son todo invenciones que lanza al aire por probabilidad en vez de ir de gurú que sabe cosas que se prueban falsas fácilmente.
2 K 42
EldelaPepi #4 EldelaPepi *
#3
Pos si tú lo dices, pos será ...
1 K 16
pepel #7 pepel
#1 El primero que tarda semanas en publicar es el tribunal supremo (que es quien tiene información de primera mano obligatoria), y quien alimenta que los demás se busquen otras fuentes "de primera mano" aun a riesgo de que puedan equivocarse.
1 K 40
pedrario #8 pedrario
#7 No sé de qué hablas. Supongo que no sabes del caso ni has leído el artículo para entender la referencia.

El TS no es un medio periodístico, no tiene prisa por publicar información ni exclusivas. No es su trabajo. Tienen que cumplir requisitos burocráticos y legales para emitir documentos oficiales en plazo y de acuerdo a su carga de trabajo. No es nada extraño que un tribunal tarde semanas o meses en publicar sentencias. De entrada pueden tener cientos de páginas y ser analizadas con detalle por varias personas, que tienen más trabajo que hacer aparte de ese.
2 K 42
pepel #9 pepel
#8 Si no tienes fuentes para saber si he leído, puedes hacer eco de tu comentario descalificador; yo no te lo voy a desvelar.
0 K 20
pedrario #10 pedrario
#9 No he dicho que tenga fuentes, he hecho una suposición. Como tengo moral, no soy periodista y hablo con algo más de propiedad.

Lo que parece bastante claro es que tienes problemas de comprensión.
1 K 31
#11 poxemita
Ekaizer intentando disfrazarse de periodista interesante, recibe WhatsApps por la noche (nos da hora y minuto) y no usa la información como Juan Carlos Campos porque tiene una gran ética. El problema es que lo te tiene tiende a 0 porque no revela nada, que es un juez que tiene que sentenciar al fiscal lo sabemos y no dice que el sea el ponente ni mucho menos que lo sea porque la ponente original optase por inocente y como lo van a condenan por 5 a 2 lo asume él.
Por cierto el F7 lo tiene roto.
0 K 13
Ovlak #6 Ovlak
Estas son filtraciones buenas.
0 K 11
#5 Aas59
Que cuadrilla de payasos con sueldos público!!!!
0 K 7

menéame