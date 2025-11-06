Esta fue la secuencia de las deliberaciones del tribunal que condenó al fiscal general del Estado

Fuentes judiciales advierten que la querella contra Martínez Arrieta por revelación de datos se estrellará contra la sala del 61 del Supremo que preside Isabel Perelló, presidenta del Supremo y CGPJ.
>www.elperiodico.com/es/politica/20251106/mea-culpa-ernesto-ekaizer-123
Y además, afirmando haber tenido información días antes que 'no hizo uso'.
En todo lo que rodea al FGE todo el mundo maneja información de primera mano, pero tarda semanas en publicarla, siempre a posteriori. Que cosas. Tienen que ser unos buleros, o los peores periodistas de la historia. O ambas.
¿Un periodista que hace un artículo, un día después, desmintiéndose a si mismo una información errónea basada en una fuente engañosa?
Pues qué quieres que te diga. Me parece un periodista de los que no hay muchos, por desgracia.
Pos si tú lo dices, pos será ...
El TS no es un medio periodístico, no tiene prisa por publicar información ni exclusivas. No es su trabajo. Tienen que cumplir requisitos burocráticos y legales para emitir documentos oficiales en plazo y de acuerdo a su carga de trabajo. No es nada extraño que un tribunal tarde semanas o meses en publicar sentencias. De entrada pueden tener cientos de páginas y ser analizadas con detalle por varias personas, que tienen más trabajo que hacer aparte de ese.
Lo que parece bastante claro es que tienes problemas de comprensión.
Por cierto el F7 lo tiene roto.