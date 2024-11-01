edición general
"Cojonudo": la respuesta en WhatsApp de Mazón a la consellera Pradas en plena dana antes de irse a comer a El Ventorro

El jefe de gabinete del president dio órdenes a la consellera aquella tarde ("Salo. De confinar nada") y dijo que no se enviara el Es-Alert a toda la provincia. “Está la cosa muy mal”, contestaba la consellera. Y el jefe de gabinete de Mazón terciaba: Ya mujer“. Pradas insistía: ”pero confirnar una provincia es una barbaridad. Una cosa es zonificar“.

| etiquetas: carlos mazon , dana , salome pradas , ventorro , mensajes , whatsapp
26 comentarios
tul #3 tul
Votar PP mata!
29 K 279
Drebian #25 Drebian
#3 Tendían que obligar a ponerlo en las papeletas por ley
1 K 27
Deviance #5 Deviance
Vaya marrón con patatas que se va a comer la SALO ....
Cero pena.
10 K 103
Veelicus #7 Veelicus
#5 y con razon, otra cosa es que no solo ella se lo merece, pero esta claro que era una trepa cobarde cuya irresponsabilidad costo muchas vidas humanas
10 K 101
Deviance #10 Deviance *
#7 Correcto, y añado <incompetencia funcional> a lo de irresponsabilidad.
Y para mas INRI encubriendo a quién la va a dejar a los pies de los caballos, QUE LA DEN.
Pena que no se pueda llevar por delante al otro cabrón porque la omertá del aforamiento en esta querida España nuestra es así.
3 K 34
#16 euacca
#5 #7 Estaba claro que ella estaba tomando decisiones (como es su obligación) y luego de 6 a casi las 8 apenas habló en esos whatsapps, así que lo que no hiciera, las decisiones que no tomara en esa franja, eran solo culpa suya.
1 K 18
#22 monsterboy
#16 solo no, pero suyas desde luego
0 K 7
#23 euacca
#22 Es que lo de que no hiciera confinamientos y que el sms no fuera a toda la provincia lo estaban hablando casi a las 8. Antes nada.
0 K 11
#6 kaos_subversivo
El acta notarial también incluye mensajes con el entonces jefe de gabinete del president, el secretario autonómico José Manuel Cuenca. El alto cargo le dijo a las 19.54: “Salo. De confinar nada. Calma”.


Este tio deberia ser juzgado por 200 homicidios
12 K 96
kevers #15 kevers *
#6 yo lo que veo raro es que, por muy jefe del gabinete que sea, un subordinado de órdenes a la consejera. A no ser que estuviera siguiendo instrucciones de Mazón.
1 K 18
#20 Cuchifrito
#15 Es jefe del gabinete de Mazón, claro que es una mero intermediario del presidente.
0 K 11
otama #21 otama
#15 Según entiendo yo, ese era subordinado de Mazon, no de Pradas
0 K 9
#24 monsterboy *
#15 Pues como cualquier marioneta politica. Como Ayuso<Mar<Aznar.

No votamos a nuestros dirigentes.
0 K 7
arsuceno #13 arsuceno
Menos mal que el Covid no nos pilló con un gobierno del PP...
11 K 83
sieteymedio #19 sieteymedio
#13 Siempre he dado gracias a los cielos por eso.
0 K 10
Mamawoky #1 Mamawoky
ya mujer...
7 K 65
rendri #4 rendri
Cojonudo... se iban a ahogar igual. Otro wishkito, pero cortito que tengo que bajar al parking.
5 K 47
Javi_Pina #2 Javi_Pina
Si es que tiene unos cojones que se los pisa.
2 K 40
#14 mcfgdbbn3 *
De confinar nada

Ni siquiera era eso, era ponerse a salvo durante el tiempo que durase la inundación. :palm:
¿Pero la gente que piensa así tiene la ESO?
3 K 33
Ramen #8 Ramen
Mira, con esta gente no veo tan mal lo de la prisión permanente esa. Que se pasen el resto de sus días entre rejas por el homicidio de más de 200 personas no va a arreglar nada, pero manda un buen mensaje a futuros gestores de la cosa pública. O lo haces bien, o al talego de por vida.
3 K 31
A.more #9 A.more
Y el nuevo y molt honorable le pone de portavoz, cobrando paguita y es "cojonudo"
3 K 30
sieteymedio #18 sieteymedio
Los valencianos: Bueno, les seguiremos votando
1 K 17
jonolulu #11 jonolulu
Cojonazos
0 K 12
#17 angar300
... y ponme otra de chupitos, a ver si acaba de llover...
0 K 7
hormiga_cartonera #26 hormiga_cartonera
No entiendo como de deteriorada tiene que estar la cabeza de alguien para votar a este tipo de gente. Porque aquí la responsabilidad final la tiene el retard que vota a estos mafiosos.
0 K 7

