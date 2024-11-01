"Cojonudo": la respuesta en WhatsApp de Mazón a la consellera Pradas en plena dana antes de irse a comer a El Ventorro

El jefe de gabinete del president dio órdenes a la consellera aquella tarde ("Salo. De confinar nada") y dijo que no se enviara el Es-Alert a toda la provincia. “Está la cosa muy mal”, contestaba la consellera. Y el jefe de gabinete de Mazón terciaba: Ya mujer“. Pradas insistía: ”pero confirnar una provincia es una barbaridad. Una cosa es zonificar“.