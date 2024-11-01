·
46
meneos
1127
clics
[Pantomima Full] Evento de empresa
[Pantomima Full] Evento de empresa, con la participación especial de Guillermo Francella.
pantomima full
evento de empresa
ocio
9 comentarios
#2
themarquesito
"Lo hace con tanta gracia que no parece que sea una amenaza", enorme ahí Francella.
10
K
100
#1
Torrezzno
*
Que bueno el cameo de Guillermo Francella. La serie El encargado esta chevere
4
K
43
#8
angelitoMagno
Lo de recompensar a los empleados con regalos y sorteos me recuerda a una frase que leí hace poco, no recuerdo donde ...
"En el ejercito se dan muchas medallas, porque son baratas pero hacen que la gente se crea importante"
1
K
24
#4
YSiguesLeyendo
la gala de OK Diario con Fachascal y Frijolito
0
K
19
#9
angelitoMagno
Un poco flojo, deberían esforzarse más o no van a llegar a ningún lado.
0
K
13
#5
reivaj01
Después de 6 meses de espera, muy bueno el retorno.
Por cierto, ¿Es aquí dónde se dice eso de "A mi me ha parecido bastante flojo, en su línea últimamente"?
0
K
12
#6
elGude
#5
si, pero en este caso no que sale Guillermo Francella.
0
K
14
#7
samuelCan
#5
después de hacerse la serie para Disney+, sacan este un poco como reclamo. Apuesto que en estos 6 meses no han tenido tiempo ni para ir al baño.
0
K
7
#3
MoñecoTeDrapo
¡El puñetero encargado! jajaja
0
K
10
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
