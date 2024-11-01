edición general
[Pantomima Full] Evento de empresa

[Pantomima Full] Evento de empresa, con la participación especial de Guillermo Francella.

themarquesito
"Lo hace con tanta gracia que no parece que sea una amenaza", enorme ahí Francella.  media
10
Torrezzno
Que bueno el cameo de Guillermo Francella. La serie El encargado esta chevere
4
angelitoMagno
Lo de recompensar a los empleados con regalos y sorteos me recuerda a una frase que leí hace poco, no recuerdo donde ...

"En el ejercito se dan muchas medallas, porque son baratas pero hacen que la gente se crea importante"
1
YSiguesLeyendo
la gala de OK Diario con Fachascal y Frijolito
0
angelitoMagno
Un poco flojo, deberían esforzarse más o no van a llegar a ningún lado.
0
reivaj01
Después de 6 meses de espera, muy bueno el retorno.

Por cierto, ¿Es aquí dónde se dice eso de "A mi me ha parecido bastante flojo, en su línea últimamente"?
0
elGude
#5 si, pero en este caso no que sale Guillermo Francella.
0
samuelCan
#5 después de hacerse la serie para Disney+, sacan este un poco como reclamo. Apuesto que en estos 6 meses no han tenido tiempo ni para ir al baño.
0
MoñecoTeDrapo
¡El puñetero encargado! jajaja
0

