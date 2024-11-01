Los cuatro motores se apagaron a 37.000 pies de altura, y el anuncio del capitán se convirtió en la comunicación más tranquila de la historia de la aviación

24 de junio de 1982. A siete millas sobre el océano Índico. El vuelo 9 de British Airways, un Boeing 747 con 263 personas a bordo, volaba tranquilamente en medio de la noche cuando ocurrió algo imposible.
| etiquetas: boeing , 747 , british airways , eric moody
Por cierto, Moody murió el año pasado
www.airlineratings.com/articles/miracle-pilot-takes-off-for-the-last-t
—...
—A lo que iba, señores viajeros, ¿alguien sabe qué coño es un "tren de aterrizaje"?
-Ateos hasta que el avión cae en picado.
-Ya, y neoliberales hasta que tienen cáncer pero no pasta para el tratamiento.