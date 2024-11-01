edición general
Los cuatro motores se apagaron a 37.000 pies de altura, y el anuncio del capitán se convirtió en la comunicación más tranquila de la historia de la aviación

24 de junio de 1982. A siete millas sobre el océano Índico. El vuelo 9 de British Airways, un Boeing 747 con 263 personas a bordo, volaba tranquilamente en medio de la noche cuando ocurrió algo imposible.

etiquetas: boeing , 747 , british airways , eric moody
HeilHynkel
Señores pasajeros ... ¿Se preguntan cuando tomaremos tierra? ... Pues está un poco en duda la hora, eso sí, cuando lo hagamos .. nos vamos a jartá.
themarquesito
#1 Al tocar tierra, el ingeniero de vuelo se puso de rodillas y besó el suelo. El capitán Moody le preguntó por qué, a lo que Towney-Freeman replicó "el papa lo hace", rematando Moody el diálogo con "él viaja en Alitalia".

Por cierto, Moody murió el año pasado

www.airlineratings.com/articles/miracle-pilot-takes-off-for-the-last-t
Por cierto, Moody murió el año pasado
www.airlineratings.com/articles/miracle-pilot-takes-off-for-the-last-t
Niessuh
#2 bonita historia, pena que el artículo las recubra de frases motivacionales baratas
Moderdonia
—Y ya sabéis que siempre se exagera un poco el currículum, jaja.
—...
—A lo que iba, señores viajeros, ¿alguien sabe qué coño es un "tren de aterrizaje"?


-Ateos hasta que el avión cae en picado.
-Ya, y neoliberales hasta que tienen cáncer pero no pasta para el tratamiento.
dunachio
Si ocurrió algo, ya no es imposible.
xyria
Ya apareció por aquí en una ocasión.
NES8
Me lo he leído un poco en diagonal, porque ya conocía la historia. Si no me equivoco, los motores se volvieron a encender cuando estaban bastante cerca del suelo. Perdonad si me he confundido.
