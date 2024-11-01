edición general
Navarra abre la vía para la recuperación masiva de bienes públicos inmatriculados por la Iglesia

En Navarra, se está consolidando, por primera vez, a escala autonómica, una línea de trabajo pública y sistemática para identificar y recuperar bienes comunales o de titularidad pública inmatriculados por la Iglesia.

#4 Albarkas
Hay que decir claro lo que ha pasado: la iglesia ha robado cosas que no son suyas. Deben devolver lo robado y además compensar a sus víctimas.
3
comadrejo #1 comadrejo
Ya intervendrán los togados opusianos para consolidar el robo cercenando esta iniciativa.
2
Pepepaco #2 Pepepaco
Ningún problema para la ICAR
Recurso a los tribunales plagados de gente del OPUS y, aunque llegue al Supremo, no solo le van a tener que devolver todas las propiedades a la ICAR, sino que además fijarán una indemnización de un pastón.
No es que sea profeta, es que conozco a la judicatura española.
1
beltzak #6 beltzak
Ahora vendrán los que están todo el día despotricando de ladrones, corruptos, criminales a defender a la Iglesia.

Los que dicen ser fiables, sinceros y honestos para el pueblo. Los que van a solucionar los problemas de España, problemas como los incendios, las danas, la sanidad, las residencias, la vivienda…
1
#3 Marisadoro *
"ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra" (ida)
0
JackNorte #5 JackNorte
Seguro que excomulga el Papa a los ladrones xD
0

