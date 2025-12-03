edición general
La empresa gestora del hospital público de Torrejón (Comunidad Autónoma de Madrid, gobernada por el PP de Ayuso) ordena rechazar pacientes para ganar más: “Hacemos actividad que nos perjudica”

El CEO del grupo Ribera, que gestiona el hospital privatizado, pide a sus mandos ajustes para lograr un beneficio de “cuatro o cinco millones” Y desandar el camino efectuado en 2022 y 2023, años en los que se puso el foco en bajar las listas de espera

11 comentarios
Lamantua #1 Lamantua
Ya no ocultan que van aspiran a hacerse ricos.
2 K 33
#5 fremen11
Los áticos dúplex de lujo no se pagan sólos....
2 K 29
BARCEL0NÍ #2 BARCEL0NÍ
Esto es lo que hace el Pp. Y vox, ignacio garriga, dijo que la sanidad pública es una lacra.

Os lo pinto o ya se entiende así?
1 K 24
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Vota PP vota eugenesia.
1 K 22
Feindesland #7 Feindesland *
Lo de lparéntesis es de traca.

xD xD xD xD

edit: Ah, espera, que lo añadió #0 al titular. Quítalo, joer, que es microblogging de libro.

:-)
0 K 18
alcama #8 alcama
#7 Aquí todo vale. ¿No ves que Menéame se ha convertido en el tablón de anuncios del PSOE?
1 K 24
manzitor #4 manzitor
El problema no es una empresa privada, su naturaleza es esa. El problema es quien les da un servicio público como modelo de negocio.
0 K 13
XtrMnIO #6 XtrMnIO
Sigo preguntando a algún votante del PP, qué bueno ha hecho Ayuso por Madrid en su reinado.
0 K 12
#9 Borgiano
Hay que meter la palabra "Ayuso" en el titular a toda costa. Periodismo cinco estrellas.
0 K 8
alcama #10 alcama
#9 Ni siquiera aparece en el titular, es microblogging, pero todo vale contra Ayuso
1 K 14
#11 Almirantecaraculo
#9 pinta a caso aislado, circulen por favor.
Obviamente no, es demasiado común ver a Ayuso involucrada en negocios donde algunos mueren o sufren para que ella y los suyos se enriquezcan.
Y tú? Te llevas tu parte o la defiendes por caridad?
0 K 7

