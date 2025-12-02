El PP es responsable del 40% de la corrupción judicializada en España, por delante del 15% del PSOE y el 4% de Convergència

Se habla cada día en el Congreso de los Diputados y se lanzan acusaciones a diestro y siniestro. “El Gobierno está vaciando la nevera de los españoles y llenando los bolsillos de sus corruptos”, dijo desde su escaño Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, en la última sesión de control. “El Partido Popular es una enciclopedia de corrupción con capítulos autonómicos”, respondió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.