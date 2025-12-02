edición general
El PP es responsable del 40% de la corrupción judicializada en España, por delante del 15% del PSOE y el 4% de Convergència

El PP es responsable del 40% de la corrupción judicializada en España, por delante del 15% del PSOE y el 4% de Convergència

Se habla cada día en el Congreso de los Diputados y se lanzan acusaciones a diestro y siniestro. “El Gobierno está vaciando la nevera de los españoles y llenando los bolsillos de sus corruptos”, dijo desde su escaño Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, en la última sesión de control. “El Partido Popular es una enciclopedia de corrupción con capítulos autonómicos”, respondió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Veelicus #7 Veelicus
Donde estan ERC, Bildu, Podemos, Sumar o Compromis?
Pero oye... todos son iguales!
Ludovicio #9 Ludovicio
#7 El "todos son iguales" es un detector de tontos magnífico.
Harkon #1 Harkon *
Pero no se qué de galapagar... es que me descojono del nivel de amebas de algunos/as
Fotoperfecta #3 Fotoperfecta
#1 Es que mirando en los gráficos de la noticia....Sorpresa en Las Gaunas. Podemos no tiene ningún caso de corrupción económica. Tendrán otras cosas, pero a meter la mano no vinieron.
desastrecolosal #4 desastrecolosal *
#3 Mira chico, que yo les he puesto copas a los de Podemos a manos llenas y pagadas a tu costa y no en un restaurante barato, y no es broma. Dales tiempo, al final todos se corrompen, esto es Españistan.

Qué inocentes o estúpidos sóis, de verdad :palm: :palm:
Fotoperfecta #6 Fotoperfecta *
#4 ¿Pagadas a mi costa? Pues estás tardando en ir a un Juzgado a denunciarlo su hay algo ilegal en que se vaya la gente de copas.
Hasta la fecha, con sus sueldos de diputados, pueden gastárselos en lo que les plazca (siempre y cuando sea legal). A mi como si se gastan "mi" dinero en comprarse Cd´s de reggaeton xD

Edito: Te estaba contestando y has editado tu comentario para llamarnos estúpidos a los que no comulgamos con tus ruedas de molino. Se acabó la conversación.
Ludovicio #11 Ludovicio
#6 No pierdas el tiempo.
Cuenta con días de vida que viene a mentir y manipular.

¿Verdad #4 ? #astroturfing
yoma #15 yoma
#11 No le hagáis ni caso. El otro día ya tuvimos una buena enganchada con él en el nótame. Le debió caer alguna penalización y ahora ha vuelto.
www.meneame.net/notame/3703010
#6 #10
oceanon3d #10 oceanon3d *
#4 Hombre un futurólogo.

Ademas de octubre ... como no.

No te conocía; Bienvenido a Menéame kamarada.

Tras un breve repaso de tus cosas al igone. No te lo tomes a mal.
Harkon #13 Harkon
#4 Casos de corrupción de Podemos: CERO

De nada
Igoroink #20 Igoroink
#3 Estando de acuerdo creo que la comparación es algo injusta. Se deberían comparar partidos que tengan proximidad en cuanto a tiempo desde su fundación, número de militantes y cargos.

Y aún así aún habría que analizar otros muchos factores que contribuyen a fomentar la corrupción política.

Por cierto lo de "a meter la mano" lo has dejado botando para que venga alguien a hablar de Errejón

xD
oceanon3d #5 oceanon3d
¿Entonces lo del PP es verdad? ¿Mafia o democracia? ... solo que lo han planeado mal.
Ludovicio #8 Ludovicio
Estos datos deberían estar puestos en carteles en la entrada de los colegios electorales.

Además en las papeletas de cada partido debería poner en grande cuanto han robado ponderado por los años que llevan en marcha y los votos que han conseguido.
El_pofesional #17 El_pofesional
Al mongolo de los comentarios no se le contesta. Se le vota negativo y a otra cosa.
#18 pirat *
nerea belmonte, de podem Alacant, se encargó de "devolver" la alcaldía de la ciudad al pp en una clara estafa a la ciudadanía...
#19 La_fruta_de_ayuso
villa quiron, pagado del tiron
#21 Patagonio3
No puede ser, si los mamporreros del gobierno no paran de repetir que el PP controla la justicia
desastrecolosal #12 desastrecolosal *
#_6 Disculpa por lo de estúpido, en tu caso en particular, a veces generalizar no está bien.

Dicho esto, al final todos se corrompen. Esa parte te la has saltado.

EDIT: vaya banda de pussies que hay aquí en MNM. Puff, a su rollo y a la mínima te ignoran para no leer contra respuestas.

Pues, me retractro, Isiotas, idiotas everywhere!
Harkon #16 Harkon *
#12 Todos se corrompen pero no hay casos de corrupción en Podemos tras 11 años, pero los que tu votas tranquilo que a los 5 minutos ya están robando a manos llenas.

Ya sabemos quien es el idiota en esta sala, no te preocupes.
desastrecolosal #2 desastrecolosal *
El tipo este #_1 Eres tan inocente que te crees que no se hubieran corrompido, aquí? en Españistan?
Harkon #14 Harkon *
#2 Para indecencia la tuya hablando de futuribles nunca sucedidos.

Sigue votando a los que te roban a manos llenas que así te va en la vida.

de nada
