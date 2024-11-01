edición general
El tuit sobre la agenda de Ayuso en Nueva York que 'se le ha borrado' a la Comunidad de Madrid: encuentro con el alcalde de Sevilla y espectáculo de flamenco

"Se ve que se han dado cuenta de que el texto tal como lo han expresado da a entender que son lo que son... Osea unos sinvergüenzas y lo han borrado para poner una edición distinta que quede más "institucional", son tan lamentables..."

Cehona #1 Cehona
Tienen el AVE a tiro de piedra y se ahorran el desplazamiento de los periodistas. Y por tablaos flamencos los hay en ambas ciudades.
Tienen a nuestros mayores comiendo fruta podrida y se permiten estos lujos.
Cuestión de prioridades.
El Partido Popular preocupados por el precio de las cosas.
Supercinexin #6 Supercinexin
Y encima la votan, JAJAJAJAJAJAJAJA pero no les llames subnormales xD

Mikhail #8 Mikhail
#6 No son subnormales, porque la tipa esta ya ha dejado claro quién es y cómo se aprovecha de su cargo. Si, aún así, le votan sabiéndolo, no son subnormales, son malas personas. >:-(
#4 Samaritan
Madrileña por el mundo.
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Menudo morro tiene la tipa.
Delay #5 Delay
#3 La noticia es que, por lo que sea, se les ha borrado el tuit :popcorn:
cenutrios_unidos #7 cenutrios_unidos
#5 Se van los dos de fiesta a EE.UU a cargo de nuestos bolsillos. Joder que puto morro.
#9 Eukherio
#5 Fue la IA que alucinó. Es la excusa buena estos años.
