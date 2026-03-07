edición general
Payam Akhavan, ex fiscal de la ONU en La Haya: "No se puede bombardear un país para que se vuelva democrático"

El pasado 23 de enero, cuando se cumplía un mes de las protestas iniciadas en Irán contra el gobierno, el abogado de origen iraní Payam Akhavan comparecía ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Irán y reclamaba «un Núremberg para el país». Aseguró que «la escalada de crímenes no tenía precedentes» y que se estaba tratando de «sentar las bases para la justicia transicional en Irán». Pero la guerra llegó antes.

Y no es difícil de entender:
Técnicamente sí se puede.

Primero: Haces un genocidio con todos y cada uno de sus habitantes.
Segundo: Mandas colonos a la zona vacía.
Tercero: Les dejas votar.

Ya tienes un Is... País democrático.
Trump ya ha dicho que eso de que Irán se vuelva democrático se la pela. Y Venezuela, también, como ha demostrado.
No sé cómo lo verán los que por aquí defienden que se puede atacar un país para desnacificarlo, desotanizarlo y/o desbioquimiquizarlo.
#5 Irán debería rendirse para evitar más muertes.
erróneo

Mira Japón, de lo bestias que eran en la SGM a lo suavecitos que quedaron desde entonces.

El problema es hacer las cosas a medias
¿Y quién es la ONU para celebrar "un Núremberg" en un país que no ha invadido a absolutamente nadie, que no ha exterminado a nadie, que tiene más derechos su población que en la mayoría de países árabes y que tiene libertad religiosa?

Un Núremberg habría que celebrarlo con otras potencias agresivas y expansivas, racistas y supremacistas, que ya debe ir por el millón de muertos en la zona sin exagerar ni un ápice.

Ridículo pedir "un Núremberg" a Irán. Es grotesco.
hoy la ONU es facha
Nunca buscan eso.
#6 Imagina que sale una democracia de izquierdas y tienen que bombardearlos de nuevo.
#8 Si sale una democracia de izquierdas enviarán a algún discípulo de Kissinger a la zona.
#8 hoy en dia tienen el grueso imperial de medios de comunicacion muy muy poderosos para dejarlo todo muy bien atado. Meta, facebook, instagram, threads, whatsapp, google, youtube, gemini, amazon, prime, apple, microsoft, twitter/x, grok, openai, microsoft, netflix, tiktok, ...

No hay "democracia" o dictadura que no se controle con eso.

Ya en su pais europeo.
www.meneame.net/story/estados-unidos-promueve-protestas-otros-paises-s
Y corea del norte?
Aquí nadie está bombardeando a nadie por "democracia", Israel bombardea para cometer un genocidio, EEUU para controlar el petroleo, joder a Europa y China y evitar su decadencia y Rusia para apropiarse de territorios y recursos naturales que no les pertenecen. Ya nadie usa esa excusa, ahora roban y matan a cara descubierta
