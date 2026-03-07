Payam Akhavan, ex fiscal de la ONU en La Haya: "No se puede bombardear un país para que se vuelva democrático"

El pasado 23 de enero, cuando se cumplía un mes de las protestas iniciadas en Irán contra el gobierno, el abogado de origen iraní Payam Akhavan comparecía ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Irán y reclamaba «un Núremberg para el país». Aseguró que «la escalada de crímenes no tenía precedentes» y que se estaba tratando de «sentar las bases para la justicia transicional en Irán». Pero la guerra llegó antes.
Primero: Haces un genocidio con todos y cada uno de sus habitantes.
Segundo: Mandas colonos a la zona vacía.
Tercero: Les dejas votar.
Ya tienes un Is... País democrático.
Mira Japón, de lo bestias que eran en la SGM a lo suavecitos que quedaron desde entonces.
El problema es hacer las cosas a medias
Un Núremberg habría que celebrarlo con otras potencias agresivas y expansivas, racistas y supremacistas, que ya debe ir por el millón de muertos en la zona sin exagerar ni un ápice.
Ridículo pedir "un Núremberg" a Irán. Es grotesco.
No hay "democracia" o dictadura que no se controle con eso.
Ya en su pais europeo.
