Payam Akhavan, ex fiscal de la ONU en La Haya: "No se puede bombardear un país para que se vuelva democrático"

El pasado 23 de enero, cuando se cumplía un mes de las protestas iniciadas en Irán contra el gobierno, el abogado de origen iraní Payam Akhavan comparecía ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Irán y reclamaba «un Núremberg para el país». Aseguró que «la escalada de crímenes no tenía precedentes» y que se estaba tratando de «sentar las bases para la justicia transicional en Irán». Pero la guerra llegó antes.