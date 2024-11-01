La verdad que esconde la foto de familia del jefe del Pentágono: "Describe a la derecha perfectamente"  

"Les presento a Pete Hegseth. La mujer en la foto (1) es su tercer esposa Jennifer, que de hecho fue la amante mientras que Pete estaba con su segunda esposa Samantha (2), que de hecho, fue la amante mientras que estaba con Meredith (3), su primer esposa. Muy tradicional."
| etiquetas: familia tradicional , derecha , pete hegseth
Eres un maltratador de mujeres - esa es la fea verdad y no tengo respeto por ningún hombre que menosprecie, mienta, engañe, se acueste con cualquiera y utilice a las mujeres para su propio poder y ego. Tú eres ese hombre (y lo has sido durante años) y como tu madre, me duele y me avergüenza decirlo”
www.meneame.net/story/madre-pete-hegseth-acuso-comportamiento-abusivo-
Basura de noticia.
Fin por mi parte.
Fin
¿Os dais cuenta que en algún sitio de internet alguien esta diciendo: "describe perfectamente a los rojos"?
¿En que lugar os deja eso? Pues en gente prejuciosa, en ese sentido igual a vuestros "adversarios" tribales
Estas mierdas no hacen mas que degradar el debate político, pero esto es españista, MNM gracias a tipos como #0 y los "periodistas de "publico" o la "razón" o cualquier mierda equivalente.
El otro también las busca, pero ese es otro tema
Me temo que seguirles tanto el juego nos perjudica a muchos niveles.
Estos anglos son expertos en hacer negocio de cualquier cosa y acabar sometiendo al "cliente".
"Democracy, democracy, defend the democracy. Do you know what our founders did not want us to be? A democracy."[4] Hegseth has explicitly rejected democracy in his book, equating it to a leftist demand; he has also expressed support for election-rigging through gerrymandering to "screw Democrats".[5]