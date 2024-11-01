edición general
19 meneos
278 clics
La verdad que esconde la foto de familia del jefe del Pentágono: "Describe a la derecha perfectamente"

La verdad que esconde la foto de familia del jefe del Pentágono: "Describe a la derecha perfectamente"  

"Les presento a Pete Hegseth. La mujer en la foto (1) es su tercer esposa Jennifer, que de hecho fue la amante mientras que Pete estaba con su segunda esposa Samantha (2), que de hecho, fue la amante mientras que estaba con Meredith (3), su primer esposa. Muy tradicional."

| etiquetas: familia tradicional , derecha , pete hegseth
12 7 2 K 90 Fachéame
18 comentarios
12 7 2 K 90 Fachéame
Comentarios destacados:      
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Hasta su madre le repudia

Eres un maltratador de mujeres - esa es la fea verdad y no tengo respeto por ningún hombre que menosprecie, mienta, engañe, se acueste con cualquiera y utilice a las mujeres para su propio poder y ego. Tú eres ese hombre (y lo has sido durante años) y como tu madre, me duele y me avergüenza decirlo”

www.meneame.net/story/madre-pete-hegseth-acuso-comportamiento-abusivo-
11 K 169
cabobronson #9 cabobronson *
#7 este señor es el jefe del ejército más peligroso del planeta, no está de más saber cual es su catadura moral y quien le ha puesto ahí sabía de esto, lo cual, también le señala a él
3 K 49
desastrecolosal #13 desastrecolosal *
#9 el ejercito mas peligroso del planeta actualmente puede ser el de Israel y el de Putin, y de esos no andamos enviando noticias de chorradas de tiktok o twiter o la mierda que se hayan traido los de publico de la vida personal de nadie, para visitas y debates que a mi parecer son irrelevantes.

Basura de noticia.

Fin por mi parte.
0 K 6
cabobronson #15 cabobronson
#13 vamos, que no te gusta que se demuestre la catadura moral de los grandes gestores de la ultraderecha, tú sabrás por qué.

Fin
1 K 26
Torrezzno #11 Torrezzno *
Me hace mucha gracia los que generalizáis esto pero luego el de En Marea que no era, o el Paco Salazar tampoco...

¿Os dais cuenta que en algún sitio de internet alguien esta diciendo: "describe perfectamente a los rojos"?

¿En que lugar os deja eso? Pues en gente prejuciosa, en ese sentido igual a vuestros "adversarios" tribales
0 K 20
#1 Barriales
Una camada de conejos.
1 K 20
maspipinobreve #8 maspipinobreve
#1 Repulsiva de nausea
0 K 6
desastrecolosal #4 desastrecolosal
Contenido de calidad, di que si #0

:palm: :palm: :palm:
1 K 18
cabobronson #5 cabobronson *
#4 mucha calidad, es el resumen perfecto de la inmundicia etica de una parte de la ultraderecha, un con el mazo dando y a dios rogando, un haz lo que yo diga no lo que yo haga...una mala persona, en resumen.
6 K 75
desastrecolosal #7 desastrecolosal
#5 me la pela lo que haga la familia de un derechuzo o la familia monoparental lesbiana trans de un zurdo, lo que quiero son medidas políticas.

Estas mierdas no hacen mas que degradar el debate político, pero esto es españista, MNM gracias a tipos como #0 y los "periodistas de "publico" o la "razón" o cualquier mierda equivalente.
1 K 24
MyNameIsEarl #17 MyNameIsEarl
#4 si fueran las hijas de ZP el meneo iba pa'lante ehhh!?!?!?
0 K 7
Cantro #3 Cantro
Hay gente que parece que las busca... me refiero a la twittera y las respuestas que la dejan en evidencia.

El otro también las busca, pero ese es otro tema
1 K 13
#18 pirat
En general acabamos sabiendo más de chismorreos y chorradas yankis que de cuestiones más cercanas que nos afectan decisivamente.
Me temo que seguirles tanto el juego nos perjudica a muchos niveles.
Estos anglos son expertos en hacer negocio de cualquier cosa y acabar sometiendo al "cliente".
0 K 9
#14 anamabel
Hay que reconocer que Pete Hegseth dice algo que es muy cierto: EEUU no se fundó pensando en la democracia, ni lo es:

"Democracy, democracy, defend the democracy. Do you know what our founders did not want us to be? A democracy."[4] Hegseth has explicitly rejected democracy in his book, equating it to a leftist demand; he has also expressed support for election-rigging through gerrymandering to "screw Democrats".[5]
0 K 7
Nokith #10 Nokith
White Trash.
0 K 6
maspipinobreve #6 maspipinobreve
Insecticida Maton, mata especímenes, liendres, larvas, huevos y respectives.
0 K 6
estemenda #12 estemenda
#6 De momento sólo son fértiles la hembra de negro y el zángano, al resto aún se los puede... educar.
0 K 12
maspipinobreve #16 maspipinobreve
#12 Nada, matarile.
1 K 13

menéame