Asesinato de Alex Pretti [EN]
Asesinato de Alex Jeffrey Pretti en Minneapolis este 24 de enero de 2026
asesinato
alex pretti
minneapolis
ice
wikipedia
actualidad
#1
rogerillu
Si le preguntas a Grok que ha pasado te cuenta esto:
Alex Pretti (nombre completo Alex Jeffrey Pretti) fue un enfermero de UCI (cuidados intensivos) estadounidense de 37 años, residente en Minneapolis, Minnesota. Hoy mismo, 24 de enero de 2026, fue asesinado a tiros por agentes federales de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, a menudo llamados “la migra” o “ICE” en contextos hispanohablantes) durante un operativo y protestas relacionadas con la política de inmigración y…
3
#2
elyari
#1
De mal en peor, la olla de presión está a punto de explotar
0
