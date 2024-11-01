Cómo Irán venció al plan de cambio de régimen de EE. UU. e Israel  

¿Cómo logra una oposición “improvisada” introducir de contrabando 50.000 terminales Starlink en una fortaleza fuertemente sancionada? El reciente caos en Teherán no fue un levantamiento genuino, sino una operación de cambio de régimen orquestada por Estados Unidos e Israel. Su fracaso significa mucho para la hegemonía estadounidense en la región. El último análisis de Hugh Miles ofrece una mirada penetrante a cómo Teherán sobrevivió al asalto y qué indica este fracaso histórico para el colapsante proyecto sionista.