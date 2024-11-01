Cómo Irán venció al plan de cambio de régimen de EE. UU. e Israel  

¿Cómo logra una oposición “improvisada” introducir de contrabando 50.000 terminales Starlink en una fortaleza fuertemente sancionada? El reciente caos en Teherán no fue un levantamiento genuino, sino una operación de cambio de régimen orquestada por Estados Unidos e Israel. Su fracaso significa mucho para la hegemonía estadounidense en la región. El último análisis de Hugh Miles ofrece una mirada penetrante a cómo Teherán sobrevivió al asalto y qué indica este fracaso histórico para el colapsante proyecto sionista.
La gente de Irán está hasta los huevos y quiere más libertades civiles (básicamente que la religión no lo impregne todo) y mejoras económicas: correcto.
Las protestas están turboalimentadas desde fuera por potencias enemigas: más evidente y a la vista de todos que el cielo y las nubes.
Todo ello sin contar que la miseria económica viene ni más ni menos que del tren de sanciones internacionales que EEUU le lleva clavando a Irán desde décadas:… » ver todo el comentario
El régimen de Irán lleva desde 1979 culpando (con o sin razón) a Israel de todos sus males internos, y algunos externos. Y señalándolo como objetivo. Israel sería tonto si no aprovechara que la situación. Pero de ayudar, a orquestar creo que hay una diferencia.
Hablo desde un punto de vista util. Igual que Irán ayuda a quien se opone a Israel.
Sería de tontos no aprovechar que el régimen está en horas bajas para echar una mano.
Esto no es cierto y la realidad desde 1979 ha sido mucho mas complicada. Irán era el principal suministrador de hidrocarburos a Israel hasta casi finales de los 80 e incluso hubo colaboración en el ámbito militar. Por que? Porque compartian a un mismo enemigo con bigote. Nadie se acuerda ademas del caso Iran-Contra? Con la caida del baathismo / panarabismo, Saddam fuera de juego Irán… » ver todo el comentario
Osea que podemos meter armas y cizaña en EEUU para tirar abajo el trumpismo y el matonismo de EEUU ¿no?