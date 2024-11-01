edición general
Felicia, representante de Suecia, ha sido advertida por la UER tras criticar a Israel

La UER se ha puesto en contacto con SVT, evidenciando la estricta vigilancia sobre lo que pueden decir los participantes sobre Israel tras declarar que: “no creo que sea buena idea que Israel participe. He estado pensando si debería ir o no, pero ya he tomado una decisión: voy a ir y luego tendré que asegurarme de que no ganen”,

Supercinexin #2 Supercinexin
El que va ahí ya sabe que tiene que amorrarse bien al rabo circuncidado. Cada cual elige sus filias, claro, Europa es una tierra de libertades.
DDJ #6 DDJ *
"ya he tomado una decisión: voy a ir y luego tendré que asegurarme de que no ganen”

Vas a un puto concurso musical, ahi gana el que quiera el jurado. Como en gimnasia artística, como en el colegio de Harry Pota, o como en miss universo. Que no se venga arriba, participas y pasas por el aro o si de verdad estás en contra, no te presentes o, cuando subas al escenario, te quedas los tres minutos en silencio, pero quedar bien con todos no puede ser, al final no contentas a nadie.
A ver qué haces ahora.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Si participas en su programa, te tienes que atener a sus reglas
sotillo #5 sotillo
#3 Para estas cosas está la rebeldía y reventar el discurso desde dentro, yo no lo haría , pero aplaudo su valentía
Dene #1 Dene
Censura de la buena
sotillo #4 sotillo
#1 Intimidación, chantaje, amenaza terrorista
