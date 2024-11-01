Felicia, representante de Suecia, ha sido advertida por la UER tras criticar a Israel

La UER se ha puesto en contacto con SVT, evidenciando la estricta vigilancia sobre lo que pueden decir los participantes sobre Israel tras declarar que: “no creo que sea buena idea que Israel participe. He estado pensando si debería ir o no, pero ya he tomado una decisión: voy a ir y luego tendré que asegurarme de que no ganen”,
| etiquetas: israel , eurovision , felicia , suecia , uer
Vas a un puto concurso musical, ahi gana el que quiera el jurado. Como en gimnasia artística, como en el colegio de Harry Pota, o como en miss universo. Que no se venga arriba, participas y pasas por el aro o si de verdad estás en contra, no te presentes o, cuando subas al escenario, te quedas los tres minutos en silencio, pero quedar bien con todos no puede ser, al final no contentas a nadie.
A ver qué haces ahora.