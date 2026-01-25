edición general
La Asociación Nacional del Rifle (NRA) recuerda a la Fiscalía de EEUU que el ICE no tiene justificación para matar gente solo por ir armada

La Asociación Nacional del Rifle (NRA) recuerda a la Fiscalía de EEUU que el ICE no tiene justificación para matar gente solo por ir armada

La Asociación Nacional del Rifle (NRA), el grupo de presión más importante de Estados Unidos a favor de la posesión de armas de fuego, ha criticado a la Fiscalía de EEUU por usar como excusa para defender a los agentes federales que mataron a tiros este sábado al enfermero Alex Pretti en Minneapolis el hecho de que iba armado cuando se aproximó a las fuerzas de seguridad. La NRA ha denunciado este domingo un comentario formulado por el adjunto a la Fiscalía de California, Bill Essaili, quien indicó que "si te acercas a las fuerzas del orden...

themarquesito
Por una vez, y sin que sirva de precedente, estoy con la NRA
17
MiguelDeUnamano
#1 Vi esta mañana la noticia y me sorprendió bastante, hubiese apostado porque se pondrían de perfil silbando disimuladamente.
8
Verdaderofalso
#4 imagínate como será la situación para que esta gente diga que el ICE se está pasando.

Están a un paso de llamar a la NRA, wokes
16
Verdaderofalso
#1 alguna vez han de tener la razón
4
inventandonos
Fotos de patriotas manifestándose hace años en USA. Recibieron disparos de la policía en un 0% de los casos.  media
9
inventandonos
#2 Más patriotas, todos ilesos.  media
8
inventandonos
#3 Algunos más. Curiosamente tampoco se les disparó.  media
2
javic
#6 rittenhouse fue armado a una manifestación contraria. Mató a dos y fue declarado inocente. Son un chiste negro.
5
placeres
#2 ** ¿O sea estas demostrando su punto? Que si los manifestantes de ahora hubieran llevado sus armas constitucionales, no habría habido los dos últimos asesinatos al haber temido el ICE la ira del pueblo.

**Haciendo de abogado del diablo, y sorprendido porque hasta ahora la NRA se había quedado callada como una perra, mientras otros movimientos como black phanter ya había mostrado la pezuña.  media
0
D303
#10 Pezuña tiene Trump y los agentes del ICE
0
emdi
#10 Habrían habido más, pero de ambos bandos.
0
traviesvs_maximvs
#2 a esos flipaos les venía bien verse en un conflicto bélico, tanto que les gusta ir disfrazados del call of duty.
2
DonaldBlake
#13 100% seguro de que, el que va primero, se ha pasado todos los juegos.
0
MiguelDeUnamano
#2 Y cuando se publicaba información sobre ellos siempre había que leer a quienes decían "les llamáis extrema derecha porque no piensan como vosotros" o "esto no es extrema derecha, cuando llegue la de verdad lo vais a saber". No cabe duda de que cada uno de ellos está celebrando cada asesinato y deseando que suceda aquí también.
1
ummon
Pues la NRA que vaya dando por finalizado su dominio, cuando la dictadura termine de asegurarse se prohibirá la posesión de armas por los civiles y se confiscaran las existentes. El aumento del gasto militar callara a los fabricantes de armas y listo
3
Chinchorro
La NRA se ha vuelto woke. Cosas veredes.
2
diablos_maiq
#11 en breve será declarada organización terrorista xD
3
duende
Pues si la NRA se opone a Trump, va a perder una buena parte de sus votantes.
2
KerryCaverga
Sinceramente, que le jodan a la NRA
2
Equidislate
Cuando a un perro rabioso le quitas el bozal muerde a quien pille por delante, más aun si son impunes. En NRA están ya pensando que los cabrones de ICE son un peligro para todos. La gente desarmada ya sabía esto desde hace mucho tiempo.
1
Andreham
Jaja ya lo dije, que estaba raro el asunto de que andasen callados.

La NRA habla porque los asesinatos se han justificado en que la gente asesinada "portaba armas", de ahí que digan "ey, eso no es motivo para matarlos".

Están protegiendo sus intereses.
1
UNX
La Fiscalía de EEUU acaba de descubrir la segunda enmienda.
0
Alcalino
Acaban de descubrir que el agua moja
0

