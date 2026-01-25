La Asociación Nacional del Rifle (NRA) recuerda a la Fiscalía de EEUU que el ICE no tiene justificación para matar gente solo por ir armada

La Asociación Nacional del Rifle (NRA), el grupo de presión más importante de Estados Unidos a favor de la posesión de armas de fuego, ha criticado a la Fiscalía de EEUU por usar como excusa para defender a los agentes federales que mataron a tiros este sábado al enfermero Alex Pretti en Minneapolis el hecho de que iba armado cuando se aproximó a las fuerzas de seguridad. La NRA ha denunciado este domingo un comentario formulado por el adjunto a la Fiscalía de California, Bill Essaili, quien indicó que "si te acercas a las fuerzas del orden...