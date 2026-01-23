El bulo viral de El Debate

En los últimos días estoy viendo como se está difundiendo mucho por RRSS un gráfico de El Debate sobre los estudios universitarios de los diputados de los diferentes grupos. El gráfico procede de un post que El Debate publicó en Instagram el verano pasado, pero los datos que se indican son falsos. Tanto epdata como RTVE han publicado informaciones detalladas sobre los estudios universitarios de los diputados que difieren enormemente de los datos de El Debate.

En primer lugar referidas al total de diputados con estudios universitarios, que para El Debate serían 166 (indica que 184 no tienen) y que para RTVE serían 304. Puedo entender una pequeña discrepancia porque hay algunos casos dudosos y RTVE lo publicó en 2023 y El Debate en 2025, habiendo habido algunos cambios en la composición del congreso entre tanto, pero una diferencia tan enorme (de un 47% a un 87%) no se sostiene.

Pero si nos vamos a los datos por grupos, las discrepancias también son enormes. Por ejemplo, si para El Debate sólo el 41,7% de los diputados del PSOE tienen estudios universitarios; en epdata podemos ver que, sólo contando a licenciados, ya tendríamos un 62,5%. Una discrepancia de más de 20 puntos.

Como sería muy prolijo verificar los datos de un grupo grande, me he detenido en los datos referidos a EH Bildu que sólo tiene 6 diputados y que, según El Debate, el 16,7% tienen estudios universitarios (equivaldría a que sólo 1 de los 6 ha alcanzado formación universitaria):

Luego, de los seis, cuatro tienen estudios universitarios y hay uno dudoso. Es decir, un 66,7% frente al 16,7% dado por El Debate.

Las discrepancias son tan grandes que la única conclusión es que el gráfico de El Debate es un bulo.