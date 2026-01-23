El bulo viral de El Debate

En los últimos días estoy viendo como se está difundiendo mucho por RRSS un gráfico de El Debate sobre los estudios universitarios de los diputados de los diferentes grupos. El gráfico procede de un post que El Debate publicó en Instagram el verano pasado, pero los datos que se indican son falsos. Tanto epdata como RTVE han publicado informaciones detalladas sobre los estudios universitarios de los diputados que difieren enormemente de los datos de El Debate.
En primer lugar referidas al total de diputados con estudios universitarios, que para El Debate serían 166 (indica que 184 no tienen) y que para RTVE serían 304. Puedo entender una pequeña discrepancia porque hay algunos casos dudosos y RTVE lo publicó en 2023 y El Debate en 2025, habiendo habido algunos cambios en la composición del congreso entre tanto, pero una diferencia tan enorme (de un 47% a un 87%) no se sostiene.
Pero si nos vamos a los datos por grupos, las discrepancias también son enormes. Por ejemplo, si para El Debate sólo el 41,7% de los diputados del PSOE tienen estudios universitarios; en epdata podemos ver que, sólo contando a licenciados, ya tendríamos un 62,5%. Una discrepancia de más de 20 puntos.
Como sería muy prolijo verificar los datos de un grupo grande, me he detenido en los datos referidos a EH Bildu que sólo tiene 6 diputados y que, según El Debate, el 16,7% tienen estudios universitarios (equivaldría a que sólo 1 de los 6 ha alcanzado formación universitaria):
- Oskar Matute García de Jalón: es el que presenta más dudas ya que en el Congreso se indica que cursa estudios de empresariales y en otros sitios se le adjudica una Diplomatura en Empresariales
- Isabel Pozueta Fernández: Licenciada en Sociología
- Mikel Otero Gabirondo (sustituto de Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano que era Licenciado en Ciencias Sociales): no hay estudios reflejados en el Congreso y en referencias de EH Bildu se indica estudios en Historia y Filosofía, lo que presupone que no los acabó.
- Jon Iñarritu García: Licenciado en Derecho
- Marije Fullaondo la Cruz: Graduada en Magisterio. Licenciada en Psicopedagogía. Licenciada en Antropología
- Mertxe Aizpurua Arzallus: Licenciada en Ciencias de la Información
Luego, de los seis, cuatro tienen estudios universitarios y hay uno dudoso. Es decir, un 66,7% frente al 16,7% dado por El Debate.
Las discrepancias son tan grandes que la única conclusión es que el gráfico de El Debate es un bulo.