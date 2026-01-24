edición general
Un hombre muere en Minneapolis tiroteado por la policía en plena crisis por las redadas antiinmigrantes de Trump

Un hombre ha muerto este sábado tiroteado por un agente de la policía federal de Estados Unidos en Minneapolis, según ha confirmado el jefe de la Policía de esta ciudad, Brian O’Hara, en declaraciones al Minnesota Star Tribune. Es la segunda persona que fallece por disparos de la policía en la capital de Minnesota en tres semanas: el 7 de enero, una mujer de 37 años, Renee Good, murió tiroteada por otro agente después de participar en unas protestas contra las redadas anti migratorias

