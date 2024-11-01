Tercer tiroteo en Minneapolis en el que están implicados agentes federales [NSFW] [ENG]  

No está claro por qué los agentes dispararon. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Patrulla Fronteriza aún no han emitido una declaración oficial sobre el incidente. Los vídeos muestran a un hombre forcejeando con agentes antes de que se escucharan disparos. “Varias fuentes de las fuerzas del orden dicen que acaba de producirse un tiroteo con participación de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis, cerca de 26th Street y Nicollet Ave., con agentes de la Patrulla Fronteriza disparando a una persona."