Tercer tiroteo en Minneapolis en el que están implicados agentes federales [NSFW] [ENG]  

No está claro por qué los agentes dispararon. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Patrulla Fronteriza aún no han emitido una declaración oficial sobre el incidente. Los vídeos muestran a un hombre forcejeando con agentes antes de que se escucharan disparos. “Varias fuentes de las fuerzas del orden dicen que acaba de producirse un tiroteo con participación de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis, cerca de 26th Street y Nicollet Ave., con agentes de la Patrulla Fronteriza disparando a una persona."
| etiquetas: minneapolis , ice , dhs , disparos
¡Corre a ganarte tus gominolas yanquis con forma de paz de Corina Machado!
Glub,glub glub que rico! Toma mi dinero retenido, viva la alianza de la paz glub glub.. mmmmm sabor!!!!
Debe ser duro ser NAFO y político europedo hoy en día. Ufff... a ver si vienen pronto elecciones en USA otra vez y quitan al Hombre Naranja y ponen un buen Biden o algo así otra vez y así podemos volver a criticotear a Chinarrusia y ser los buenos de la Historia, que una mala legislatura la tiene cualquiera, jajajaja
Hijos de puta.
Habría tertulianos Egperros mañana, tarde y noche (y algún especial) afirmando lo malo que es Putin.
La cosa está en la corrupción, en que los lobbys de EEUU han pringado en momentos sensibles a políticos de la UE y, del mismo modo que amenazan sin rubor con aranceles, invasiones, mensajes privados... soltarían toda la artillería antidemocrática.
Es difícil acabar con toda esa trama corrupto-política y de conchaveo que venimos padeciendo los cuidadanos.
La democracia en Occidente ha muerto.
Que uno sea una cloaca no hace al otro mejor. Eso si.... cuando mete "gol" uno el ir a decir, mira! los tuyos son peores... es de fanboys . Y que sea el comentario más votado lo dice todo de las barras bravas de esta web....
Yo creo que está enamorada de mí, que ya la tengo en el bote.
El arma que les ha sacado estando en el suelo ha aparecido. En un coche.
Las tragaderas que tienen que tener los fans de pedir taxis la virgen...
Esto huele a guerra civil chavales; es lo que me dice mi olfato.
...lo mismo no deberian estar deteniendo a nadie.
No quiero burlarme de la victima, pero si de la situacion social.
Ademas, los wokes tambien creen en el destino manifiesto
#29 Los de ICE son agentes federales, en concreto de Inmigración y Control de Aduanas, que depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Y sí, visten como si fueran militares, además de ir enmascarados.
Y aquí muchos blanqueado a la extrema derecha y sus aliados ... aquí VOX en un gobierno con capacidad real sobre leyes nacionales apunta maneras.
Luego vendrán a decir que no se podía imaginar.