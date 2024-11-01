edición general
Tercer tiroteo en Minneapolis en el que están implicados agentes federales [NSFW] [ENG]

No está claro por qué los agentes dispararon. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Patrulla Fronteriza aún no han emitido una declaración oficial sobre el incidente. Los vídeos muestran a un hombre forcejeando con agentes antes de que se escucharan disparos. “Varias fuentes de las fuerzas del orden dicen que acaba de producirse un tiroteo con participación de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis, cerca de 26th Street y Nicollet Ave., con agentes de la Patrulla Fronteriza disparando a una persona."

Spirito #3 Spirito *
@ElenaCoures1 Mira, mira como está Rusia.

¡Corre a ganarte tus gominolas yanquis con forma de paz de Corina Machado! xD
#23 Kuruñes3.0 *
#3 pues Rusia está comiendole el rabo con fruición, como sus amigos, a este señor que se esforzó en poner ahí.
Glub,glub glub que rico! Toma mi dinero retenido, viva la alianza de la paz glub glub.. mmmmm sabor!!!!
ur_quan_master #34 ur_quan_master
#25 no te lo imagines. Mira el comentario de #23 y saca tus propias conclusiones sobre lo que tiene en la cabeza está gente
Supercinexin #25 Supercinexin
#3 ¿Te imaginas que en Rusia los agentes de policía ejecutasen a ciudadanos en plena calle? ¿O en China? ¿Qué dirían esos personajes NAFOescos, y qué exigirían nuestros políticos europedos?

Debe ser duro ser NAFO y político europedo hoy en día. Ufff... a ver si vienen pronto elecciones en USA otra vez y quitan al Hombre Naranja y ponen un buen Biden o algo así otra vez y así podemos volver a criticotear a Chinarrusia y ser los buenos de la Historia, que una mala legislatura la tiene cualquiera, jajajaja

Hijos de puta.
Spirito #32 Spirito
#25 Bueno, repetirían las imágenes durante una semana.

Habría tertulianos Egperros mañana, tarde y noche (y algún especial) afirmando lo malo que es Putin.

La cosa está en la corrupción, en que los lobbys de EEUU han pringado en momentos sensibles a políticos de la UE y, del mismo modo que amenazan sin rubor con aranceles, invasiones, mensajes privados... soltarían toda la artillería antidemocrática.

Es difícil acabar con toda esa trama corrupto-política y de conchaveo que venimos padeciendo los cuidadanos.

La democracia en Occidente ha muerto.
Rembrandt #26 Rembrandt
#3 como niños sois ..... Ahora va a ser Rusia el país de las libertades y donde las fuerzas de seguridad son un ejemplo.

Que uno sea una cloaca no hace al otro mejor. Eso si.... cuando mete "gol" uno el ir a decir, mira! los tuyos son peores... es de fanboys . Y que sea el comentario más votado lo dice todo de las barras bravas de esta web....
Spirito #35 Spirito
#26 xD xD xD

Yo creo que está enamorada de mí, que ya la tengo en el bote. :troll:
qwertyTarantino #10 qwertyTarantino
#5 dicho y hecho: x.com/TwoAForever/status/2015096675124355574

El arma que les ha sacado estando en el suelo ha aparecido. En un coche.
Las tragaderas que tienen que tener los fans de pedir taxis la virgen...
#1 Grahml
Aviso. El vídeo es duro de ver

x.com/i/status/2015092016850386963
Rembrandt #33 Rembrandt
#12 en directo lo que está pasando :
www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ASr1zVuQlX4
themarquesito #16 themarquesito
#1 Es un asesinato sin ninguna clase de miramiento
Milmariposas #8 Milmariposas
Joder, son unos putos matones a sueldo. Y putos nazis.
oceanon3d #13 oceanon3d *
#8 Son la escoria de radicales de derechas, a tope de hormonas del dogma Nazi/MAGA, a los que Trump le a dado armas y autoridad. Es un ejercito parapolicial. Como hizo Mussolini o Hitler en su época.

Esto huele a guerra civil chavales; es lo que me dice mi olfato.
Milmariposas #17 Milmariposas
#13 Tu olfato (y el mío) nos dicen precisamente eso. Estallará en muy poco una guerra civil en Dumbland que nacerá en Minneapolis y sentenciará al zanahorio y a su cohorte de capullos, incluida la Melania a tomarpolculo.
oceanon3d #19 oceanon3d
Mas información

Agentes federales disparan a bocajarro a otra persona en Minneapolis

www.eldiario.es/internacional/agentes-federales-matan-disparos-bocajar
qwertyTarantino #4 qwertyTarantino
A menos que el tipo tuviese un arma que permita a los camisas pardas tener una excusa ahora sí que creo que se va a liar.
3 K 50
LoboAsustado #5 LoboAsustado
#4 si no la tenia , tranquilo , que la tendrá.
comadrejo #6 comadrejo *
#4 Hay un tipo de los cuatreros esos que se le ve golpear repetidas veces con la culata del arma la región parietal al que está recibiendo la paliza.
oceanon3d #11 oceanon3d
#6 Y seguramente se le disparo el arma.
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
#4 Parece que es uno de los subnormales que están a la izquierda, en concreto el que le está golpeando con un arma.
themarquesito #20 themarquesito
#4 Según el DHS, la víctima tenía un arma y dos cargadores.
www.foxnews.com/us/border-patrol-involved-shooting-reported-minneapoli
0 K 20
SeñorPresunciones #21 SeñorPresunciones
#20 Los del DHS aseguro que también llevan armas y cargadores. Ya podrían dispararse entre ellos.
redscare #24 redscare
#20 Y alguien se lo cree?
2 K 28
themarquesito #27 themarquesito
#24 Absolutamente nadie, por eso pongo "según el DHS"
Atusateelpelo #31 Atusateelpelo
#4 Si 6 "policias" no son capaces de inmovilizar a un ciudadano, aunque vaya armado, sin ejecutarlo...

...lo mismo no deberian estar deteniendo a nadie.
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Joder, putos nazis.
BiRDo #22 BiRDo
Como el pueblo de alce en armas, de allí no sale ni el ICE ni los federales.
azathothruna #18 azathothruna
:popcorn: :popcorn: :popcorn:
No quiero burlarme de la victima, pero si de la situacion social.
Ademas, los wokes tambien creen en el destino manifiesto
#28 Suleiman
Donde están todos los rednecks armados para defenderse de la tiranía del estado? Tiene armas precisamente para eso.
themarquesito #30 themarquesito *
#28 En ICE y el CBP, recién contratados.

#29 Los de ICE son agentes federales, en concreto de Inmigración y Control de Aduanas, que depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Y sí, visten como si fueran militares, además de ir enmascarados.
oceanon3d #9 oceanon3d
La chica de atrás esta grabando a un metro de distancia ... a ver si sale a la luz su video.
#14 Beltza01
#9 Bastante si no la han matado ya.
oceanon3d #15 oceanon3d *
#14 Debe de estar acojonada ... seguro que la han identificado y advertido.

Y aquí muchos blanqueado a la extrema derecha y sus aliados ... aquí VOX en un gobierno con capacidad real sobre leyes nacionales apunta maneras.

Luego vendrán a decir que no se podía imaginar.
#29 Hemin
pregunta de ignorante, los del ICE son agentes federales? estos que van como militares son del ICE? llevo un lio
